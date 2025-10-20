- وصل المبعوث الرئاسي الأميركي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر ونائب الرئيس الأميركي جي دي فانس إلى إسرائيل لتعزيز اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، ضمن خطة ترامب لوقف الحرب، وسط إلغاء جلسات محاكمة نتنياهو الجنائية. - تراجعت إسرائيل عن قرار وقف إدخال المساعدات إلى غزة بعد ضغوط أميركية، حيث وعدت بإعادة فتح المعابر، بينما يبقى معبر رفح مغلقاً. - أعلنت حماس وصول وفد إلى القاهرة لمتابعة تنفيذ الاتفاق، في ظل استمرار خروقات إسرائيلية أسفرت عن سقوط 97 شهيداً و230 مصاباً.

يصل المبعوث الرئاسي الأميركي ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إلى إسرائيل اليوم الاثنين، بينما يصل نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس يوم غدٍ الثلاثاء، وفقاً لما نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن مسؤول أميركي. وأضاف المسؤول أن المسؤولين الثلاثة سيلتقون برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعدد من كبار المسؤولين الإسرائيليين خلال زيارتهم، بهدف المضي قدماً في إطار وقف اتفاق إطلاق النار في قطاع غزة المبرم في مدينة شرم الشيخ المصرية استنادا لخطة ترامب لوقف الحرب على القطاع الفلسطيني. ومن جهته، ذكر مراسل موقع أكسيوس الأميركي، باراك رافيد، أن ويتكوف وكوشنر غادرا ميامي في طريقهما إلى إسرائيل.

وفي وقت سابق الأحد، ألغت المحكمة المحلية في القدس المحتلة جلسات الاستماع الخاصة بشهادة نتنياهو في محاكمته الجنائية، والتي كان من المقرر عقدها يومي الاثنين والثلاثاء، مشيرةً إلى "اجتماعات دبلوماسية عاجلة" قال رئيس الوزراء إنه يحتاج إلى حضورها. وأضاف محامو نتنياهو أنه لن يتمكن من الإدلاء بشهادته يومي الأربعاء أو الخميس أيضاً، بسبب زيارة فانس المرتقبة ومراسم أداء اليمين لرئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" الجديد ديفيد زيني.

وأفادت وسائل إعلام عبرية، مساء الأحد، بأن إسرائيل تراجعت عن قرار وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بعد ضغوط أميركية، حيث وعدت تل أبيب واشنطن بأنها ستعيد فتح المعابر الاثنين. ونقلت قناة "12" العبرية الخاصة عن مسؤول إسرائيلي لم تسمه، قوله إنّ تل أبيب "تراجعت في ما يخص قرار عدم إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة حتى إشعار آخر، وذلك بعد ضغوط أميركية".

وأضاف المسؤول أنّ تل أبيب "وعدت واشنطن، بإعادة فتح المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية اعتباراً من الاثنين". من جانبها، نقلت صحيفة يسرائيل هيوم الخاصة، عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين قولهم، بحسب ما أوردته وكالة الأناضول، إنّ "السماح بإعادة إدخال المساعدات إلى غزة، يثبت أن إسرائيل لا تتحرك سنتيمتراً واحداً في غزة دون موافقة أميركية".

وأكد المسؤولون أنّ "قرار استئناف إدخال المساعدات إلى غزة، جاء تحت ضغط أميركي.. كل ما لا يرضي واشنطن يتم التراجع عنه فوراً". وأشاروا إلى أن "القرار الإسرائيلي بتجميد المساعدات تغيّر خلال ساعات قليلة فقط استجابةً للضغوط الأميركية، فيما يبقى معبر رفح مغلقاً حتى إشعارٍ آخر، وفق توجيهات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو".

يأتي ذلك بينما أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الأحد، وصول وفد من قيادتها برئاسة خليل الحية، إلى القاهرة، لمتابعة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار. وقالت الحركة، في بيان: "وصل إلى العاصمة المصرية القاهرة، وفد من قيادة حركة المقاومة الإسلامية حماس، برئاسة الدكتور خليل الحية، لمتابعة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار مع الوسطاء والفصائل والقوى الفلسطينية".

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة منذ دخوله حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، حيث قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، مساء الأحد، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 80 خرقاً منذ قرار وقف الحرب أسفرت عن 97 شهيداً و230 مصابا. وحمّل المكتب جيش الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الخروقات، داعياً الأمم المتحدة والجهات الضامنة للاتفاق (الولايات المتحدة وقطر ومصر وتركيا) إلى التدخل العاجل لوقف الاعتداءات.