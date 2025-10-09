ويتكوف وكوشنر يسبقان ترامب إلى إسرائيل للتحضير لزيارته

- أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس بعد مفاوضات في شرم الشيخ، مشيراً إلى إطلاق سراح المحتجزين وسحب القوات الإسرائيلية كخطوات أولى نحو السلام. - من المرجح أن يزور ترامب إسرائيل قريباً لإلقاء خطاب في الكنيست، حيث تلقى دعوة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي وصف الاتفاق بالإنجاز التاريخي. - البيت الأبيض أشار إلى أن زيارة ترامب لإسرائيل لم تُحسم بعد، رغم تزايد احتمالاتها، مع دعوات لإلقاء كلمة في "ساحة الرهائن" في تل أبيب.

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إنه من المرجح أن يزور إسرائيل في الأيام المقبلة ويلقي خطاباً في الكنيست، عقب الاتفاق على إطلاق سراح المحتجزين في غزة، ووقف إطلاق النار، في حين قالت القناة 12 الإسرائيلية، إن المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف ومستشار البيت الأبيض جاريد كوشنر يتوجهان إلى إسرائيل مساء اليوم الخميس.

وأضاف ترامب خلال مقابلة هاتفية مع مراسل موقع أكسيوس باراك رافيد، بعد وقت قصير من إعلان التوصل لاتفاق عقب محادثات شرم الشيخ: "يريدون مني أن ألقي خطاباً في الكنيست، وسأفعل ذلك بالتأكيد إذا رغبوا في ذلك".

وتابع الرئيس الأميركي قائلاً: "إنه يوم عظيم لإسرائيل وللعالم. كانت مكالمتي مع بيبي (رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو) رائعة، وهو سعيد جداً، ويستحق أن يكون كذلك. إنه إنجاز كبير. لقد توحد العالم بأسره للتوصل إلى هذا الاتفاق". وفي وقت لاحق، أفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، في بيان، بأن "نتنياهو تحدث هاتفياً مع ترامب ودعاه لإلقاء خطاب أمام الكنيست الإسرائيلي". وأضاف البيان، أن نتنياهو وترامب "تبادلا التهاني على الإنجاز التاريخي في توقيع الاتفاق".

وكان البيت الأبيض قد أعلن، في وقت سابق من يوم الأربعاء، أن ترامب قد يغادر إلى المنطقة بعد فترة من الفحص الطبي يوم الجمعة. وقالت المتحدثة باسم الرئاسة، كارولاين ليفيت، في بيان، إنّ ترامب البالغ من العمر 79 عاماً "سيزور صباح الجمعة مركز والتر ريد الطبي لاجتماع مخطّط له وإلقاء كلمة أمام الجنود. بينما هو هناك، سيتوقف الرئيس ترامب لإجراء فحصه السنوي الروتيني".

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية لصحيفة تايمز أوف إسرائيل، إن القرار بشأن زيارة ترامب لإسرائيل لم يحسم بعد، على الرغم من أن الزيارة مرجحة بشكل كبير. وبحسب ما ذكر المسؤول فإن مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض أفاد بأن فرص الزيارة "تتزايد، ولكنها ليست مؤكدة". كما دعا منتدى عائلات المحتجزين في غزة، الرئيس ترامب لإلقاء كلمة في "ساحة الرهائن" في تل أبيب خلال زيارته إلى إسرائيل.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قد أعلن اليوم الخميس، عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس، وذلك بعد يومين من المفاوضات في مدينة شرم الشيخ برعاية مصرية وقطرية وأميركية وتركية. وكتب ترامب على حسابه في منصة "تروث سوشال": "يسعدني أن أعلن أن إسرائيل وحماس وقّعتا على المرحلة الأولى من خطتنا للسلام"، مضيفاً أن الاتفاق "يعني إطلاق سراح جميع الرهائن قريباً جداً، وسحب إسرائيل قواتها إلى خط متفق عليه في خطوات أولى نحو سلام قوي ودائم".