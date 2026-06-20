ويتكوف وكوشنر وعراقجي إلى سويسرا لإجراء جولة محادثات

- يتوجه المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف إلى سويسرا لإجراء محادثات مع إيران بشأن اتفاق نووي محتمل، رغم تأجيل الجولة الأولى من المفاوضات بسبب التطورات الأمنية. - تشدد إيران على ضرورة تنفيذ وقف إطلاق النار في لبنان قبل المضي في المحادثات، مما يعكس ارتباط المسار الدبلوماسي بالتطورات في لبنان. - أعلنت وزارة الخارجية السويسرية إلغاء المحادثات المقررة في بورغنشتوك، وطالب المسؤولون الإيرانيون بضمانات لوقف الهجمات الإسرائيلية على لبنان قبل استئناف المفاوضات.

أفاد موقع أكسيوس الأميركي، نقلاً عن مصادر مطلعة، اليوم السبت، بأنّ المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف سيتوجه إلى سويسرا استعداداً لإجراء محادثات مع إيران بشأن اتفاق نووي محتمل، في خطوة تعكس تمسك واشنطن بالمسار الدبلوماسي رغم تأجيل الجولة الأولى من المفاوضات التي كان مقرراً عقدها أمس الجمعة. ونقل الموقع عن مصدر، أنّ وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يخطط لزيارة سويسرا أيضاً، لكن هذه الخطط قد تتغيّر ولم تُحسم بشكل نهائي.

وبحسب المصدر، أبلغ عراقجي عدداً من نظرائه بأنّ وقف إطلاق النار في لبنان يمثل قضية بالغة الأهمية بالنسبة إلى طهران، في ظل المتابعة الإيرانية للتطورات الميدانية والسياسية المرتبطة بالاتفاقات الأخيرة في المنطقة. وأضاف المصدر أن إيران تشدد على ضرورة رؤية وقف إطلاق النار في لبنان يدخل حيز التنفيذ بصورة فعلية على الأرض قبل المضي في التوجه إلى سويسرا، ما يعكس ارتباط المسار الدبلوماسي المرتقب بالتطورات الجارية على الساحة اللبنانية.

وذكر كلّ من "أكسيوس" وشبكة "سي أن أن" الأميركية أيضاً، نقلاً عن مسؤولين أميركيين، أن مبعوث الرئيس دونالد ترامب، وصهره، جاريد كوشنر، سيصل أيضاً إلى سويسرا لإجراء محادثات. ويأتي هذا التحرّك بعد ساعات من إعلان البيت الأبيض أنّ نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس لن يتوجه إلى سويسرا في الوقت الحالي، مع تأكيد الإدارة الأميركية استمرار استعدادها لبدء المحادثات فور استكمال الترتيبات اللازمة. وكانت المباحثات المرتقبة في سويسرا قد أُرجئت في ظل التطورات الأمنية الأخيرة، فيما أكدت طهران لاحقاً أنها تخطط لعقد اجتماع في الأيام المقبلة من دون تحديد موعد لذلك.

ونقل "أكسيوس" عن مصدر من إحدى الدول الوسيطة، قوله إنّ عراقجي أكد لعدد من نظرائه الجمعة، أنّ وقف إطلاق النار في لبنان يمثّل قضية حاسمة بالنسبة إلى إيران وأنه "مصيري" بالنسبة إلى المفاوضات الإيرانية الأميركية. وأشار مصدر ثانٍ من إحدى الدول الوسيطة أيضاً، إلى أنّ الإيرانيين أبدوا رغبتهم في رؤية تطبيق لوقف إطلاق النار قبل سفرهم إلى سويسرا.

وبعد ظهر الجمعة، قال مسؤول أميركي كبير لوكالة رويترز، إن إسرائيل وحزب الله اللبناني اتفقا على وقف إطلاق النار اعتباراً من الساعة الرابعة مساءً بالتوقيت المحلي الجمعة. وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته: "اتفق حزب الله وإسرائيل على وقف إطلاق النار"، وتابع بأنّ المفاوضين الأميركيين والقطريين توسطوا في الاتفاق بمساعدة من إيران. إلا أنّ الاحتلال الإسرائيلي واصل صباح اليوم السبت، استهدافه لقرى جنوب لبنان، ما أوقع عدداً من الشهداء، فيما لم يصدر بعد أي تعليق رسمي إسرائيلي أو لبناني على التطورات الأخيرة.

تحليلات التفاهم الأميركي الإيراني بين التأجيل والفوضى

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية السويسرية إلغاء المحادثات التي كانت مقررة، أمس الجمعة، في منتجع بورغنشتوك الجبلي، فيما ألغى نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس زيارته المرتقبة لسويسرا. ونقلت شبكة "سي أن أن" الأميركية عن مسؤول دبلوماسي أنّ المسؤولين الإيرانيين يطالبون بضمانات واضحة لوقف الهجمات الإسرائيلية على لبنان قبل استئناف المفاوضات، مشددين على أنّ ذلك جزء من الالتزامات المنصوص عليها في مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين. وأكد المسؤول أن المحادثات أُرجئت مؤقتاً بسبب التصعيد في لبنان، بينما يواصل الوسطاء جهودهم لمعالجة العقبات القائمة من دون تحديد موعد جديد لاستئنافها.

وتندرج هذه الخطوات ضمن الجهود الأميركية الرامية إلى متابعة تنفيذ مذكرة التفاهم التي أُبرمت أخيراً بين واشنطن وطهران، والتي أعقبها حراك دبلوماسي مكثف على أكثر من مستوى. وفي هذا السياق، أفاد "أكسيوس" بأن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو يعتزم زيارة الكويت والإمارات والبحرين الأسبوع المقبل، ويُتوقع أن يعقد اجتماعاً مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي في البحرين لبحث التطورات المرتبطة بالاتفاق وتداعياته الإقليمية.