ويتكوف وكوشنر في إسرائيل لبحث التقدم نحو "المرحلة الثانية"

- وصل المبعوثان الأميركيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى إسرائيل لمناقشة المرحلة الثانية من الخطة الأميركية لإنهاء الصراع في غزة، والتي تشمل نزع سلاح حماس وإعادة إعمار القطاع، مع التخطيط لعقد مؤتمر لجمع الأموال لذلك. - أعلنت مصر عن تشكيل لجنة تكنوقراط لإدارة غزة، بينما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن "مجلس السلام". طالبت عائلة الأسير الإسرائيلي المحتجز جثته في غزة بتوجيه الضغط نحو حماس لإعادة الجثة. - من المتوقع أن يناقش "الكابينت" الإسرائيلي فتح معبر رفح، مع ربط إعادة فتحه باستعادة رفات الجندي الإسرائيلي، وتعتزم إسرائيل إقامة نقطة تفتيش جديدة لتفتيش الفلسطينيين.

وصل المبعوثان الأميركيان ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، إلى إسرائيل ظهر اليوم السبت، في ظل التقدّم نحو المرحلة الثانية من الخطة الأميركية لـ"إنهاء الصراع الشامل في غزة"، وذلك بموازاة هبوط طائرة قائد القيادة المركزية الأميركية (سينتكوم)، براد كوبر، في تل أبيب، المتوقع أن يلتقي مسؤولين أمنيين وعسكريين لتنسيق الخطط بشأن إيران.

ومن المزمع أن يلتقي كوشنر وويتكوف مع رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، ومسؤولين آخرين في وقتٍ لاحق من اليوم، فيما لفتت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية "كان" إلى أن كوشنر يخطط لعقد مؤتمر خاص في فبراير/شباط المقبل، هدفه جمع الأموال لإعادة إعمار قطاع غزة؛ ومع أن الخطة الأميركية ربطت ذلك بنزع سلاح حركة حماس، أشارت "كان" إلى أن التمهيد لإعادة الإعمار قد بدأ بالفعل من خلال إزالة الأنقاض والركام وخصوصاً في منطقة رفح.

وفي وقتٍ سابق من الأسبوع الماضي، أعلن ويتكوف الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، على الرغم من أن جثة آخر أسير إسرائيلي لا تزال محتجزة في غزة. وفي إطار المرحلة الثانية، أعلنت مصر عن التوصل إلى اتفاق بشأن تشكيلة لجنة التكنوقراط التي ستدير غزة؛ فيما أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، "مجلس السلام" الذي يرأسه بنفسه، وقد أعرب عشرات من قادة دول العالم عن رغبتهم في الانضمام إليه.

إلى ذلك، أصدرت عائلة الأسير القتيل المحتجزة جثته في غزة، ران غفيلي، بياناً بالتزامن مع وصول المبعوثين الأميركيين، اعتبرت فيه أن "الضغط يوجه نحو المكان الخطأ". وأضافت أن "ترامب نفسه قال هذا الأسبوع إن حماس تعرف مكان ابننا. وعليه فإن الضغط ينبغي ألا يوجه نحو الحكومة الإسرائيلية التي تلتزم بالاتفاق، وإنما إلى حماس التي تضلل العالم كله، وترفض إعادة المختطف الأخير، خلافاً لما وقعت عليه".

وأفادت القناة 12 العبرية، بأن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو

سيلتقي، مساء اليوم السبت، المبعوثين الأميركيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، في القدس المحتلة، لبحث المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة. ونقلت القناة عن مصادر مطلعة لم تسمّها، قولها إن "نتنياهو سيلتقي مساء السبت في القدس المبعوثين الأميركيين ويتكوف وكوشنر، لمناقشة ما يُعرف بالمرحلة الثانية في قطاع غزة، والتي تشمل تفكيك حركة حماس ونزع سلاحها". وأضافت المصادر أن "المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت) سيعقد اجتماعاً، الأحد المقبل، يخصصه لبحث التطورات المتعلقة بقطاع غزة".

يأتي هذا في وقت أعلن فيه مكتب نتنياهو أن "الكابينت" سيناقش بداية الأسبوع المقبل مسألة فتح معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر، فيما ربط مسؤول إسرائيلي، الخميس، إعادة فتح الجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي باستعادة رفات آخر أسير لهم من القطاع، والذي يعود للجندي ران غويلي. وجاء ذلك بالتزامن مع إعلان رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة غزة علي شعث، خلال كلمة متلفزة بثت بعد توقيع ميثاق "مجلس السلام" بحضور الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على هامش أعمال منتدى دافوس الاقتصادي العالمي، أن معبر رفح سيفتح الأسبوع المقبل. كذلك، توقع السفير الأميركي لدى تل أبيب مايك هاكابي أن تعيد إسرائيل "قريباً" فتح معبر رفح.

وتعتزم دولة الاحتلال الإسرائيلي إقامة نقطة لتفتيش الفلسطينيين، قرب معبر رفح جنوبي القطاع عند إعادة فتحه، وهو ما ذهبت وسائل إعلام عبرية لتسميته "رفح 2". وأفادت القناة 11 العبرية، التابعة لهيئة البث الإسرائيلي (كان)، مساء الخميس، بأنّ معبراً تحت المسؤولية الإسرائيلية، سيُقام بالقرب من معبر رفح، استعداداً لافتتاحه في إطار المرحلة الثانية. وسُتجرى في "معبر رفح 2"، على حدّ وصفها، فحوص إضافية بهدف منع التسلل والتهريب. وأضافت القناة أنه بخلاف التصريحات الإسرائيلية، فإن مسألة طريقة تشغيل معبر رفح قد حُسمت، ووُقِّع عليها مسبقاً.

ويمكن فتح المعبر خلال 48 ساعة من لحظة الموافقة، إذ ستشغّله بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة على الحدود (UBAM) وعناصر من جهاز المخابرات العامة التابع للسلطة الفلسطينية. من جانبها، نقلت وكالة رويترز للأنباء عن ثلاثة مصادر مطلعة قولها إن إسرائيل تريد تقييد عدد الفلسطينيين العائدين إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، وذلك من أجل ضمان خروج عدد أكبر من الفلسطينيين من القطاع مقابل الداخلين إليه عبر المعبر، والذي كان من المفترض فتحه في المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وبحسب المصادر ذاتها، لم يتضح بعد كيف تخطط إسرائيل لفرض قيودها على عدد الفلسطينيين العائدين إلى غزة عبر مصر، ولا النسبة التي تريد الوصول إليها بالنسبة إلى المغادرين مقابل العائدين.

(الأناضول، العربي الجديد)