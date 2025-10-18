- أعرب مبعوثا الرئيس الأميركي، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، عن شعورهما بالخيانة بعد العدوان الإسرائيلي على قطر الذي استهدف وفد حماس، مما أعاق المفاوضات وأدى إلى تنديد دولي واسع. - أكد كوشنر أن ترامب شعر بأن إسرائيل تجاوزت الحدود، مما استدعى اتخاذ موقف صارم لمنعها من القيام بأعمال لا تخدم مصالحها على المدى الطويل، مع التركيز على دور قطر كمحور للمفاوضات. - توصلت إسرائيل وحماس لاتفاق بوساطة أميركية لوقف الحرب في غزة، يشمل انسحاباً تدريجياً للجيش الإسرائيلي ونزع سلاح حماس، مع ضمان أميركي لأمن قطر.

أكد مبعوث الرئيس الأميركي، دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف وصهره جاريد كوشنر أنهما "شعرا ببعض الخيانة" بعد العدوان الذي شنه الاحتلال الإسرائيلي على دولة قطر لاغتيال الوفد المفاوض لحركة حماس في الدوحة الشهر الماضي، وذلك خلال مقابلة مع شبكة "سي بي إس نيوز". وقال ويتكوف خلال المقابلة التي ستبثها القناة كاملة غداً الأحد "أعتقد أنني أنا وجاريد شعرنا بالخيانة قليلاً".

وفي معرض رده على رد فعل ترامب، قال كوشنر "أعتقد أنه شعر بأن الإسرائيليين أصبحوا خارجين بعض الشيء عن السيطرة في ما يقومون به، وبأن الوقت قد حان لكي نكون صارمين أكثر ونمنعهم من القيام بأمور شعر (ترامب) بأنها لا تخدم مصلحتهم على المدى الطويل". ووفق ويتكوف فإن العدوان الإسرائيلي على قطر أعاق المفاوضات لأن قطر كانت حلقة الوصل بين المفاوضين وحماس. وفي التاسع من سبتمبر/أيلول الماضي، شنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات على الدوحة بغية اغتيال قيادة حركة حماس المفاوضة بينما كانت تدرس الرد على مقترح أميركي بخصوص غزة. وبائت العملية بالفشل، لكنها أسفرت عن سقوط عدد من الشهداء، وأدت إلى تنديد عربي ودولي واسع.

وقال ويتكوف لسي بي إس "كان لها (الضربة الإسرائيلية) تأثيراً متفاقماً لأن القطريين كانوا طرفاً حاسماً في المفاوضات، وكذلك المصريون والأتراك"، مضيفاً "لقد خسرنا ثقة القطريين. وهكذا توارت حماس إلى الوراء، وكان من الصعب للغاية التواصل معهم". وذكرت الشبكة أن ويتكوف وكوشنر تحدثا خلال المقابلة عن اللقاء المباشر الذي عقداه مع حماس خلال المفاوضات. كما كشفا تفاصيل أكثر عن المرحلة الثانية من خطة ترامب بشأن غزة وباقي بنودها، بما في ذلك "نزع السلاح، وانسحاب القوات، وإعادة الإعمار وآلية الحكم في غزة ما بعد الحرب".

وأعلن ترامب، في 9 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، توصل إسرائيل وحركة حماس إلى اتفاق على المرحلة الأولى من خطته لوقف الحرب في غزة، إثر مفاوضات غير مباشرة بين الطرفين بمدينة شرم الشيخ

، بمشاركة تركيا ومصر وقطر، وبإشراف الولايات المتحدة. ويستند الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر إلى خطة طرحها ترامب، تقوم على وقف الحرب، وانسحاب متدرج للجيش الإسرائيلي، وإطلاق متبادل للأسرى، ودخول فوري للمساعدات إلى القطاع، ونزع سلاح حركة حماس.

وفي 29 سبتمبر الماضي وقّع الرئيس الأميركي أمراً تنفيذياً تعهّد فيه بضمان أمن قطر وسلامة أراضيها، بما في ذلك اتخاذ إجراءات عسكرية، إذا تعرّضت البلاد لهجوم، وذلك بعد يومين على تقديم رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو اعتذاره عن الهجوم، في اتصال أجراه مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني. وينصّ الأمر التنفيذي على أنّ أي هجوم على الدولة القطرية سيجري التعامل معه باعتباره "تهديداً لسلام الولايات المتحدة وأمنها"، مؤكداً أنه في حال تعرّض قطر للهجوم، يتعين على الولايات المتحدة "اتخاذ جميع التدابير القانونية والمناسبة، بما في ذلك الدبلوماسية والاقتصادية، وإذا لزم الأمر العسكرية، للدفاع عن مصالح الولايات المتحدة ودولة قطر".