ويتكوف وكوشنر سيمثلان واشنطن في المحادثات مع إيران في جنيف

يتوجّه كبير مبعوثي الرئيس الأميركي دونالد ترامب ستيف ويتكوف وصهره جاريد كوشنر إلى جنيف هذا الأسبوع لإجراء محادثات مع المفاوضين الإيرانيين بشأن الملف النووي الإيراني، وفق ما أكد البيت الأبيض الأحد. وأكد مسؤول أميركي طلب عدم كشف هويته لوكالة فرانس برس أن ويتكوف وكوشنر سيمثلان واشنطن في المحادثات.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان رسمي، أن وزير الخارجية عباس عراقجي غادر طهران، مساء الأحد، على رأس وفد دبلوماسي وفني، متوجهاً إلى جنيف للمشاركة في الجولة الثانية من المفاوضات النووية وإجراء عدد من المشاورات الدبلوماسية. وأوضح البيان أن المفاوضات النووية "غير المباشرة" بين إيران والولايات المتحدة ستُعقد يوم الثلاثاء بـ"وساطة ومساعٍ حميدة من سلطنة عُمان".

وأضاف البيان أن وزير الخارجية الإيراني سيلتقي، خلال هذه الزيارة، بوزير خارجية سويسرا إيغناسيو كاسيس، ووزير خارجية سلطنة عُمان بدر البوسعيدي، والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي، إلى جانب عدد من المسؤولين الدوليين المقيمين في سويسرا. وكانت وزارة الخارجية السويسرية أعلنت، السبت، أن سلطنة عُمان ستستضيف الأسبوع المقبل المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في جنيف.

وتُعقد الجولة الثانية من المفاوضات الإيرانية الأميركية يوم الثلاثاء، في وقت كان وزير الخارجية الإيراني قد أجرى، في السادس من فبراير/شباط، محادثات في عُمان مع ويتكوف وكوشنر. وأكد الجانب الإيراني أن تلك المحادثات كانت غير مباشرة، وأن العُمانيين أدّوا دور الوسيط.

وفي ما يتعلق بالجولة الأولى من المفاوضات، شدد عراقجي على أن جدول أعمالها اقتصر على الملف النووي، غير أن الجانب الأميركي خلال الأيام الأخيرة صوّب أيضاً على البرنامج الصاروخي. وقال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن مفاوضات مسقط شكّلت "خطوة إلى الأمام"، وهناك "فرصة مهمة" لحل الملف النووي الإيراني، فيما وصفها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في السابع من فبراير/شباط الجاري، بأنها كانت "جيدة جداً".

وتأتي المحادثات الأخيرة في ظل تهديد واشنطن لطهران بعمل عسكري، ونشرها حاملة طائرات ومجموعتها العسكرية في المنطقة. وبعد المحادثات الأميركية-الإيرانية، يتوقع أن يشارك ويتكوف وكوشنر في مفاوضات برعاية الولايات المتحدة بين روسيا وأوكرانيا في جنيف.

(فرانس برس، العربي الجديد)