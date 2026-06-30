ويتكوف وروبيو يواجهان أسئلة مشرّعين بشأن مذكرة التفاهم مع إيران

- واجه كبار مسؤولي الإدارة الأميركية استجوابات من المشرعين حول مذكرة التفاهم مع إيران، التي تضمنت وقف العمليات العسكرية ومفاوضات لمدة 60 يوماً، مع التركيز على مصير مخزون اليورانيوم الإيراني. - ضغط الديمقراطيون للحصول على تفاصيل حول الفوائد المالية لإيران، بما في ذلك عائدات النفط، وأثاروا تساؤلات حول رفع العقوبات النفطية وتأثيرها على نفوذ إيران في مضيق هرمز. - أثارت مخاوف حول مصالح ويتكوف التجارية، وواجه المسؤولان شكوكاً حول بنود المذكرة، مؤكدين أن صندوق إعادة الإعمار لن يشمل أموالاً أميركية.

واجه كبار مسؤولي إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب

، الاثنين، أسئلة المشرعين من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، في أولى جلسات إحاطة واسعة النطاق في الكونغرس بشأن الاتفاق الذي أبرمه ترامب مع إيران. وذكر موقع "بوليتيكو" الأميركي، مساء الاثنين، أن المشرعين استجوبوا كلاً من وزير الخارجية ماركو روبيو والمبعوث الأميركي ستيف ويتكوف بشأن الاتفاق مع إيران. وتوصلت طهران وواشنطن في وقت سابق من هذا الشهر، إلى مذكرة تفاهم بعد جولة مفاوضات رفيعة المستوى في سويسرا، تضمّنت وقفاً فورياً ودائماً للعمليات العسكرية على جميع الجبهات، وترتيبات بشأن مضيق هرمز، والشروع في مفاوضات تهدف إلى التوصل إلى اتفاق نهائي خلال مهلة لا تتجاوز 60 يوماً.

وذكر الموقع أن الديمقراطيين طرحوا، في مكالمة جماعية مع أعضاء مجلس النواب بعد ظهر الاثنين، بعضاً من أشد الأسئلة حدة، في حين ضغط النائب الجمهوري من كاليفورنيا داريل عيسى في إحدى المراحل، على مسؤولي الإدارة بشأن مصير مخزون إيران من اليورانيوم القادر على صناعة قنابل. ووفق ما أكده مصدران تحدثا للموقع شرط عدم الكشف عن هويتهما، فقد كرر ويتكوف وروبيو التأكيدات التي قدّمتها الإدارة سرّاً لبعض المشرعين في إحاطات سابقة، بأنّ الهدف هو التفاوض على اتفاق نهائي من شأنه أن يمنع إيران من الاحتفاظ باليورانيوم عالي التخصيب، مشيرين إلى أن مذكرة التفاهم التي وقّعها ترامب كانت تهدف إلى إطلاق تلك المفاوضات.

ووفق المصادر، أكد ويتكوف أنّ الوفد التقني المعني بهذا الجزء من المحادثات في طريقه من سويسرا إلى قطر، حيث من المقرر أن تُعقد محادثات بين طهران وواشنطن اليوم الثلاثاء. ولم يتأكد حتى هذه الساعة عقد مفاوضات في الدوحة، ففي حين أعلن ترامب عن مفاوضات مرتقبة بين الطرفين اليوم، نفت إيران ذلك، مؤكدة أن وفداً تقنياً سيتوجه إلى قطر لإجراء مباحثات بشأن الإفراج عن الأرصدة المجمدة.

أخبار ويتكوف وكوشنر إلى الدوحة وسط تضارب بشأن محادثات مع إيران

في المقابل، أشار "بوليتيكو" إلى أن الديمقراطيين ضغطوا على الإدارة خلال الإحاطة، للحصول على مزيد من التفاصيل حول الفوائد المالية التي يمكن أن تجنيها إيران بموجب المذكرة، بما في ذلك عائدات مبيعات النفط التي سبق فرض عقوبات عليها. ونقل الموقع عن مصدرين آخرين قولهما إنه حصل نقاش بين النائبة الديمقراطية ديبي واسرمان شولتز، وكلّ من روبيو وويتكوف بشأن رفع العقوبات النفطية، وفي نهاية المطاف، قطع المسؤولان المناقشة، وأنهيا المكالمة. لكن مسؤولاً في الإدارة أكد للموقع أن الاتصال قُطع بسبب صعوبات تقنية، وليس أسئلة واسرمان شولتز.

بدوره، سأل زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، كلاً من روبيو وويتكوف عن العقوبات النفطية خلال مكالمة منفصلة لجميع أعضاء مجلس الشيوخ يوم الاثنين، وقال في بيان لاحق إنهما "أكدا لي أن إيران ستجني مليارات الدولارات من عائدات النفط، مع الاحتفاظ بنفوذ خطير على مضيق هرمز". وتابع: "إذا كان هذا هو دفاع الإدارة خلف الأبواب المغلقة، فيجب على الوزير روبيو أن يدلي به تحت القسم، علناً، أمام لجنة العلاقات الخارجية"، واصفاً الإحاطة بأنها "متأخرة، وناقصة، وخالية من التفاصيل".

وتحدث المصدران عن أن النائبة الديمقراطية مادلين دين أثارت مخاوف بشأن مصالح ويتكوف التجارية في المنطقة خلال مفاوضاته مع إيران، ما دفع روبيو للدفاع عنه بشدة. وواجه المسؤولان شكوكاً من الحزبين بشأن العديد من بنود مذكرة التفاهم، لا سيما رفع العقوبات النفطية وصندوق إعادة الإعمار البالغة قيمته 300 مليار دولار، والذي يخشى العديد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين في أن يساعد بدعم الجيش الإيراني ووكلائه الإقليميين. وسعى ويتكوف وروبيو، وفق "بوليتيكو"، إلى طمأنة المشرعين بأن إيران لم تتلقَ أي أموال بموجب المذكرة، وخاصةً ليس بشكل مباشر من مصادر أميركية. وكان مسؤولون في الإدارة قد تعهدوا سابقاً في إحاطات إعلامية مصغرة بأن صندوق إعادة الإعمار لن يشمل أموالاً أميركية.