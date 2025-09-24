- الولايات المتحدة متفائلة بإمكانية تحقيق انفراجة في الحرب الإسرائيلية على غزة، حيث عرضت خطة سلام من 21 نقطة على قادة دوليين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. - تضمنت الخطة إطلاق سراح المحتجزين، وقف إطلاق النار، انسحاب إسرائيلي تدريجي، وإنشاء آلية حكم في غزة بدون حماس، مع تشكيل قوة أمنية عربية وإسلامية. - ترامب تعهد بمنع ضم الضفة الغربية، وأكد على ضرورة إنهاء الحرب لتجنب عزلة إسرائيل، مع مناقشة الخطة مع نتنياهو للحصول على دعمه.

قال المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة "متفائلة، بل واثقة من أننا سنتمكن خلال الأيام المقبلة من الإعلان عن شكل ما من الانفراجة" في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مشيراً إلى أن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام، المكونة من 21 نقطة، عُرضت على بعض القادة أمس الثلاثاء على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وعقد الاجتماع بمبادرة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وحضره أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان ، والرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، ورئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، ورئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي ، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد، ووزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان.

وكانت القناة 12 الإسرائيلية قد ذكرت، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، نقلاً عن مصادر في البيت الأبيض، أنّ ترامب قد يعلن خلال الأيام المقبلة خطة لوقف الحرب على غزة، موضحةً أنه عرض خطوطها العريضة خلال اجتماعه مع قادة عرب ومسلمين على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وتعمل إدارته على نقاشها مع السعودية وقطر والإمارات ومصر والأردن.

وقالت القناة إن هذه هي المرة الأولى التي يقدّم فيها ترامب خطة أميركية لإنهاء الحرب في غزة منذ توليه منصبه في يناير/ كانون الثاني الماضي. وبحسب أحد المصادر، شدّد ترامب أمام القادة العرب والمسلمين على ضرورة إنهاء الحرب بشكل عاجل، لافتاً إلى أن استمرارها "يزيد من عزلة إسرائيل في العالم"، متعهداً بمنع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو من ضم الضفة الغربية.

وبحسب القناة العبرية، فقد كانت هذه أهم بنود خطة ترامب بشأن غزة:

إطلاق سراح جميع المحتجزين في قطاع غزة.

وقف إطلاق نار دائم.

انسحاب إسرائيلي تدريجي من قطاع غزة.

إنشاء آلية حكم في غزة "من دون حماس".

تشكيل قوة أمنية تضم جنوداً من دول عربية وإسلامية.

تمويل عربي للحكومة الجديدة في غزة وإعادة إعمار القطاع.

دور للسلطة الفلسطينية في إدارة المرحلة المقبلة.

وكانت صحيفة بوليتيكو الأميركية قد نقلت، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، عن ستة أشخاص مطّلعين قولهم إن ترامب وعد القادة الذين اجتمع معهم بأنه لن يسمح لرئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

بضم الضفة الغربية. وقال اثنان منهم إن ترامب كان حازماً بشأن هذا الموضوع، وإنه وعد بعدم السماح لإسرائيل بضم الضفة الغربية.

وأشار مسؤولون إسرائيليون إلى أن نتنياهو على دراية عامة بالمبادئ التي تتضمنها الخطة الأميركية، موضحين أنّ وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر أجرى في الآونة الأخيرة محادثات بشأنها مع صهر ترامب جاريد كوشنر ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير. ووفقاً لمصدر مطّلع على الاجتماع، أبلغ ترامب القادة العرب بأنّ الخطوة التالية ستكون مناقشة الخطة مع نتنياهو في البيت الأبيض يوم الاثنين المقبل بهدف الحصول على دعمه.

