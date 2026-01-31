ويتكوف: محادثاتنا مع المبعوث الروسي في فلوريدا مثمرة وبناءة

- عقد وفد أميركي بقيادة المبعوث ستيف ويتكوف اجتماعات مثمرة مع المبعوث الروسي كيريل ديميتريف في فلوريدا، ضمن جهود الوساطة لإنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا، بحضور وزير الخزانة سكوت بيسنت وجاريد كوشنر. - أفاد مصدر روسي بأن المحادثات بدأت في الثامنة صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، بينما لم يُكشف عن تفاصيل إضافية حول المسؤولين الأميركيين المشاركين. - رغم اقتراب الجانبين الروسي والأوكراني من اتفاق لإنهاء الحرب، تظل الخلافات قائمة، خاصة بشأن اعتراف روسيا بضم أراضٍ في شرق أوكرانيا، وهو ما ترفضه كييف وحلفاؤها.

قال المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، في منشور على منصة إكس، إن وفداً أميركياً عقد "اجتماعات مثمرة وبناءة" مع المبعوث الروسي الخاص كيريل ديميتريف في فلوريدا اليوم السبت، وذلك في الوقت الذي تسعى فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى إنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا. وجاء في المنشور أن الوفد الأميركي ضم إلى جانب ويتكوف وزير الخزانة سكوت بيسنت وجاريد كوشنر، صهر ترامب، ومستشار البيت الأبيض جوش جرونباوم.

Today in Florida, the Russian Special Envoy Kirill Dmitriev held productive and constructive meetings as part of the U.S. mediation effort toward advancing a peaceful resolution of the Ukrainian conflict.



The American delegation included Special Envoy Steve Witkoff, Secretary of… — Special Envoy Steve Witkoff (@SEPeaceMissions) January 31, 2026

وكان مصدر روسي أفاد بأن دميترييف، كبير المبعوثين الاقتصاديين للرئيس الروسي فلاديمير بوتين

، يجري مباحثات مع مسؤولين أميركيين في فلوريدا السبت. وقال المصدر لوكالة "فرانس برس"، مشترطًا عدم كشف هويته، إن "المحادثات بدأت في الثامنة صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (13:00 بتوقيت غرينتش)".

وكان دميترييف قد أعلن في وقت سابق، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عودته إلى ميامي من دون تقديم مزيد من التفاصيل. ولم يتضح بعد من هم المسؤولون الأميركيون الذين حضروا الاجتماع الذي يأتي قبل يوم واحد من الموعد المقرر لاجتماع المفاوضين الأوكرانيين والروس في أبوظبي لمناقشة خطة تؤيدها الولايات المتحدة لإنهاء الحرب المستمرة منذ نحو أربع سنوات في أوكرانيا.

وتقول الولايات المتحدة إن الجانبين الروسي والأوكراني باتا قريبين من التوصل إلى اتفاق يضع حدًّا للحرب المستمرة منذ نحو أربع سنوات، غير أن الخلافات الجوهرية لا تزال قائمة، لا سيما بشأن القضية الأكثر تعقيدًا والمتعلقة بمطالبة روسيا بالاعتراف بضم أراض في شرق أوكرانيا. وتُعد هذه المسألة إحدى العقد الرئيسية في مسار المفاوضات، إذ ترفض كييف وحلفاؤها الغربيون أي تسوية تقوم على تثبيت الأمر الواقع بالقوة، في حين تصر موسكو على إدراج هذه المطالب ضمن أي اتفاق نهائي.

ويوم أمس الجمعة، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

أنّ المفاوضين لم يتمكنوا حتى الآن من التوصل إلى تسوية بشأن مناطق في شرق أوكرانيا تطالب بها روسيا. وقال في تصريحات صحافية: "حتى الآن، لم نتمكن من التوصل إلى تسوية حول مسألة (النزاع على) الأراضي، خصوصاً في ما يتعلق بجزء من شرق أوكرانيا". وأضاف أنّ روسيا أوقفت عمليات تبادل الأسرى، متهماً الروس بأنهم "غير مهتمين بتبادل الأشخاص، لأنهم يعتقدون أن ذلك لا يحقق لهم أي فائدة".

(رويترز، فرانس برس، العربي الجديد)