كشف مبعوث الرئيس الأميركي ستيف ويتكوف اليوم الخميس قبل زيارة مقرّرة إلى روسيا أن المباحثات لإنهاء الحرب الروسية على أوكرانيا "أحرزت تقدّماً كبيراً" ولم تعد تقتصر سوى على "مسألة واحدة" بين كييف وموسكو. وقال ويتكوف خلال حديث حول أوكرانيا على هامش منتدى الاقتصاد العالمي في دافوس بسويسرا: "أظنّ أنها باتت تقتصر على مسألة واحدة وقد ناقشنا صيغاً لهذه المسألة، ما يعني أنه من الممكن حلّها. وإذا ما أراد الطرفان تسوية الأمر، فسنقوم بتسويته".

ولم يقدّم ويتكوف الذي من المفترض أن يسافر إلى موسكو في وقت لاحق من الخميس مع صهر الرئيس الأميركي جاريد كوشنر، أيّ تفاصيل إضافية. وقال ويتكوف إنه وكوشنر لن يمضيا الليلة في موسكو وسوف يتوجّهان مباشرة إلى أبوظبي حيث ستتواصل المحادثات "بين العسكريين" ضمن مجموعات عمل. وسيناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم خطة سلام محتملة لإنهاء حرب أوكرانيا مع ويتكوف وكوشنر في موسكو بعدما قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن التوصل إلى اتفاق "أصبح قريباً إلى حد معقول".

ومن المرتقب أن يلتقي الرئيس الأميركي بنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم في دافوس. وأعاد ترامب التأكيد الأربعاء أنه يعتقد أن بوتين وزيلينسكي على وشك إبرام اتفاق. وتجري الولايات المتحدة محادثات مع روسيا، وبشكل منفصل مع كييف وعدد من القادة الأوروبيين بشأن مسودات مختلفة لخطة إنهاء الحرب في أوكرانيا. ولكن لم يتم التوصل إلى اتفاق حتى الآن رغم وعود ترامب المتكررة بإبرام اتفاق.

وقال بوتين، في اجتماع لمجلس الأمن الروسي مساء أمس الأربعاء، إنه سيجتمع مع ويتكوف وكوشنر في موسكو "لمواصلة الحوار بشأن التسوية الأوكرانية"، إضافة إلى مناقشة فكرة "مجلس السلام" التي طرحها ترامب وإمكانية استخدام الأصول الروسية المجمدة. وما هو على المحك هو كيفية إنهاء أكثر الحروب فتكاً في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية ومستقبل أوكرانيا ومدى تهميش القوى الأوروبية فضلا عن قدرة اتفاق سلام بوساطة أميركية، حال التوصل إليه، على الصمود.

وقال ترامب: "أعتقد أنني أستطيع القول إننا قريبون إلى حد معقول... علينا أن نوقف (هذه الحرب)... أعتقد أنهما وصلا الآن إلى مرحلة يمكنهما فيها الاجتماع وإبرام اتفاق"، وأردف: "إذا لم يفعلا، فهما غبيان"، في إشارة إلى بوتين وزيلينسكي. وفي الأسبوع الماضي، قال ترامب لرويترز إن زيلينسكي هو العائق الرئيسي أمام التوصل إلى اتفاق. وتقول روسيا إن القادة الأوروبيين عازمون على إفشال محادثات السلام عبر فرض شروط يعلمون أنها ستكون غير مقبولة لروسيا، التي سيطرت على ما يتراوح بين 12 و17 كيلومترا مربعا من الأراضي الأوكرانية يوميا في عام 2025.

في الأثناء، قال كبير المفاوضين الأوكرانيين رستم أوميروف أمس إنه التقى ويتكوف وكوشنر في منتجع دافوس. وكتب أوميروف على تطبيق "تليغرام" أن اللقاء الذي عقد على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي ركز على الضمانات الأمنية لأوكرانيا وخطة تعافي ما بعد الحرب. وذكر أوميروف أن وفداً أوكرانياً التقى أيضا بممثلي شركة الاستثمار الأميركية "بلاك روك" التي تشارك في خطط لإعادة الإعمار.

(رويترز، فرانس برس، العربي الجديد)