ويتكوف: شعرت وكوشنر بـ"بعض الخيانة" بعد الهجوم الإسرائيلي على قطر

- أعرب مبعوثا الرئيس الأميركي، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، عن شعورهما بالخيانة بعد العدوان الإسرائيلي على قطر الذي استهدف وفد حماس، مما أعاق المفاوضات وأدى إلى تنديد دولي واسع. - أكد كوشنر أن ترامب شعر بأن إسرائيل تجاوزت الحدود، مما استدعى اتخاذ موقف صارم لمنعها من القيام بأعمال لا تخدم مصالحها على المدى الطويل، مع التركيز على دور قطر كمحور للمفاوضات. - توصلت إسرائيل وحماس لاتفاق بوساطة أميركية لوقف الحرب في غزة، يشمل انسحاباً تدريجياً للجيش الإسرائيلي ونزع سلاح حماس، مع ضمان أميركي لأمن قطر.

أكد المبعوث الرئاسي الأميركي، ستيف ويتكوف، أنه شعر وجاريد كوشنر صهر الرئيس دونالد ترامب، "ببعض الخيانة" بعد العدوان الذي شنه الاحتلال الإسرائيلي على دولة قطر لاغتيال الوفد المفاوض لحركة حماس في التاسع من سبتمبر/أيلول الماضي. وقال ويتكوف، في مقابلة مع شبكة "سي بي إس نيوز" ستبث كاملة غداً الأحد: "أعتقد أنني أنا وجاريد شعرنا بالخيانة".

ولفت ويتكوف إلى أن العدوان على قطر كان له "تأثير متفاقم لأن القطريين كانوا طرفاً حاسماً في المفاوضات، وكذلك المصريون والأتراك"، قبل أن يضيف: "لقد خسرنا ثقة القطريين. وهكذا توارت حماس إلى الوراء، وكان من الصعب للغاية التواصل معهم".

من جهته، كشف كوشنر بعض تفاصيل رد فعل ترامب عن العدوان على قطر قائلاً "أعتقد أنه شعر بأن الإسرائيليين أصبحوا خارجين بعض الشيء عن السيطرة في ما يقومون به، وبأن الوقت قد حان لكي نكون صارمين أكثر ونمنعهم من القيام بأمور شعر (ترامب) بأنها لا تخدم مصلحتهم على المدى الطويل".

وأفادت "سي بي إس نيوز" بأن ويتكوف وكوشنر عادا في المقابلة التي تبث كاملة غداً الأحد إلى لقائهما المباشر مع حركة حماس خلال مفاوضات غزة. كما كشفا تفاصيل أكثر عن المرحلة الثانية من خطة ترامب بشأن غزة وباقي بنودها، بما في ذلك "نزع السلاح، وانسحاب القوات، وإعادة الإعمار وآلية الحكم في غزة ما بعد الحرب".

وأعلن ترامب في 9 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، توصل إسرائيل وحركة حماس إلى اتفاق على المرحلة الأولى من خطته لوقف الحرب في غزة، إثر مفاوضات غير مباشرة بين الطرفين بمدينة شرم الشيخ

، بمشاركة تركيا ومصر وقطر، وبإشراف الولايات المتحدة. ويستند الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر إلى خطة طرحها ترامب، تقوم على وقف الحرب، وانسحاب متدرج للجيش الإسرائيلي، وإطلاق متبادل للأسرى، ودخول فوري للمساعدات إلى القطاع، ونزع سلاح حركة حماس.

وفي 29 سبتمبر/أيلول الماضي وقّع الرئيس الأميركي أمراً تنفيذياً تعهّد فيه بضمان أمن قطر وسلامة أراضيها، بما في ذلك اتخاذ إجراءات عسكرية، إذا تعرّضت البلاد لهجوم، وذلك بعد يومين على تقديم رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو اعتذاره عن الهجوم، في اتصال أجراه مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني. وينصّ الأمر التنفيذي على أنّ أي هجوم على الدولة القطرية سيجري التعامل معه باعتباره "تهديداً لسلام الولايات المتحدة وأمنها"، مؤكداً أنه في حال تعرّض قطر للهجوم، يتعين على الولايات المتحدة "اتخاذ جميع التدابير القانونية والمناسبة، بما في ذلك الدبلوماسية والاقتصادية، وإذا لزم الأمر العسكرية، للدفاع عن مصالح الولايات المتحدة ودولة قطر".