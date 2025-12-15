- أحرزت المحادثات في برلين بين الولايات المتحدة وأوكرانيا تقدماً كبيراً نحو إنهاء الحرب مع روسيا، بمشاركة الرئيس الأوكراني زيلينسكي وجاريد كوشنر. - قدمت كييف نسخة محدثة من خطة السلام تتضمن عشرين بنداً، تشمل ضمانات أمنية واتفاقية لإعادة إعمار أوكرانيا، مع مناقشات حول إنشاء "منطقة اقتصادية حرة" في شرق أوكرانيا. - أبدت موسكو شكوكها في الخطة الأميركية، بينما يطالب الأوروبيون والأوكرانيون بضمانات أمنية قبل التفاوض على الأراضي المحتلة.

قال المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف إن "تقدماً كبيراً أُحرز" في المحادثات التي جرت، يوم الأحد، في برلين بين مسؤولين كبار من الولايات المتحدة وأوكرانيا بشأن أحدث الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب مع روسيا. وضمّ الاجتماع بين الوفدين الأميركي والأوكراني كلاً من ويتكوف والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وجاريد كوشنر، صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وقال ويتكوف في منشور على منصة إكس: "أجرى الممثلون مناقشات مستفيضة... أُحرز تقدم كبير، وسيجتمعون مرة أخرى صباح الغد".

وتأتي هذه المحادثات في ظل تحرّكات دبلوماسية مكثّفة تقودها الإدارة الأميركية في الأشهر الأخيرة لدفع الأطراف المعنية نحو إطار تفاوضي يمكن أن يضع حداً للحرب. وكانت واشنطن قد طرحت، خلال الأسابيع الماضية، خطوطاً عامة لخطة سلام تتضمن ترتيبات أمنية جديدة ودعماً غربياً واسعاً لإعادة إعمار أوكرانيا.

ويوم الخميس، أعلن زيلينسكي أنّ كييف قدّمت للولايات المتحدة نسخة محدثة من خطة السلام، تتضمن عشرين بنداً، إضافة إلى إطار أشمل يشمل ضمانات أمنية واتفاقية لإعادة إعمار أوكرانيا بعد الحرب. وكشف زيلينسكي، في تصريحات لعدد من الصحافيين، أنّ هناك نقاشات جارية مع واشنطن حول أفكار جديدة تتعلق بترتيبات ما بعد وقف إطلاق النار، أبرزها إنشاء "منطقة اقتصادية حرة" في أجزاء من شرق أوكرانيا.

وأبدت موسكو الجمعة شكوكاً في الجهود المبذولة لتعديل الخطة الأميركية، التي دعمتها ولبت معظم مطالبها الأساسية. وقال مستشار الكرملين للشؤون الخارجية، يوري أوشاكوف، لصحيفة كوميرسانت الاقتصادية: "لدينا انطباع بأن هذه الصيغة المطروحة للنقاش ستزداد سوءاً". وأضاف: "سيكون مساراً طويلاً"، مشيراً إلى أن موسكو لم تطّلع على صيغة محدثة من الخطة منذ المحادثات التي جرت بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمبعوثين الأميركيين في موسكو الأسبوع الماضي.

وأعلنت الرئاسة الفرنسية مساء الجمعة أن الأوروبيين والأوكرانيين يطالبون الأميركيين بأن يقدموا لهم "ضمانات أمنية" قبل أي تفاوض حول الأراضي في شرق أوكرانيا المحتل من الروس. وتواصل روسيا، التي تتمتع بتفوق عددي وتسليحي، إحراز تقدم تدريجي في ساحة المعركة. لكن أوكرانيا أعلنت استعادة السيطرة على بلدتين قرب مدينة كوبيانسك الاستراتيجية ومركز السكك الحديد الرئيسي في شمال شرق البلاد.

(رويترز، العربي الجديد)