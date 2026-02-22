ويتكوف: تخصيب إيران اليورانيوم خطر ولدى ترامب خيارات عدة

- تحدث المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف عن اجتماع "مجلس السلام" في غزة، مشيداً بالجهود المبذولة لتأمين مساكن ونقل جماعي، مما يساهم في نهضة غزة. - في الملف الإيراني، أشار ويتكوف إلى توجيهات ترامب بشأن تخصيب اليورانيوم، معتبراً أن إيران تقترب من امتلاك مواد لصنع القنابل، مما يشكل خطراً كبيراً. - وصف ويتكوف الحرب الروسية الأوكرانية بـ"السخيفة"، معرباً عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق سلام بين الطرفين خلال الأسابيع المقبلة.

تحدث المبعوث الأميركي، ستيف ويتكوف، في مقابلة مع "فوكس نيوز" الأميركية، اليوم الأحد، عن اجتماع "مجلس السلام" الأول في غزة، وبرنامج إيران النووي، مع تصاعد المؤشرات إلى إمكانية شنّ الولايات المتحدة حرباً على طهران، فضلاً عن المحادثات الأوكرانية الروسية وفرص التوصل إلى اتفاق سلام. وفي الملف الإيراني، قال ويتكوف إن ترامب أعطاه والمبعوث جاريد كوشنر توجيهات وخطوط حمراء قبل المحادثات مع إيران، وهي صفر تخصيب.

وأشار إلى أن إيران تقوم بتخصيب اليورانيوم بحدود تتخطى تلك التي تحتاجها لبرنامجها المدني، لافتاً إلى أن إيران ربما تكون على بعد أسبوع من امتلاك مواد صناعية لصنع القنابل، وهذا خطر جداً ولا يمكنها الحصول على ذلك. وتحدث ويتكوف عن أنه توجد لدى ترامب خيارات عدة بشأن إيران، لافتاً إلى أن الرئيس يتساءل لماذا لم تستسلم طهران بعد، تحت هذا النوع من الضغط، ومقابل كل هذه القوة التي نمتلكها، ولماذا لم تعلن أنها لا تريد سلاحاً.

ورداً على سؤال بشأن احتجاجات إيران ودور نجل شاه إيران السابق وزعيم التيار الملكي المعارض، رضا بهلوي، في أي تغيير للسلطة في إيران، قال ويتكوف: "التقيت بهلوي بتوجيه من ترامب، وهو شخص قوي ويهتم ببلده لكن الأمر يتعلق بسياسات ترامب وليس بهلوي"، مؤكداً أن الرئيس الأميركي مهتم بسماع وجهات نظر الجميع، وهو منفتح على أفكار جديدة".

غزة

من جهة أخرى، أشاد ويتكوف باجتماع "مجلس السلام" الأول الذي عُقد برئاسة ترامب في وقت سابق هذا الأسبوع، معتبراً أن الأموال التي تمّ تخصيصها خلاله ستشكل دفعة قوية لتأمين مساكن ونقل جماعي، وستساعد في إزالة الركام والاستعداد لنهضة غزة. وتطرّق ويتكوف في مقابلة مع لارا ترامب، ابنة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عن المحادثات الجارية بين إيران والولايات المتحدة من جهة، وأوكرانيا وروسيا من جهة أخرى.

روسيا وأوكرانيا

وفي سياق آخر، وصف المبعوث الأميركي الحرب الروسية الأوكرانية بـ"السخيفة"، معتبراً أن كل طرف يستخدم كلمة "كرامة" بشكل عشوائي، متسائلاً: "ما الذي تحصل عليه من الكرامة إذا كان لديك هذا العدد من القتلى". وأكد أن جمع الطرفين كان وقعه إيجابياً، معرباً عن اعتقاده أنهما لا يريدان التقاتل، لكن على مستوى قيادتي البلدين، يصعب عليهم إتمام الصفقة. وأكد أنه وكوشنر متفائلان بتقديم مقترحات تجمع الروس والأوكرانيين خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، وقد تنتج عن الأمر قمة تجمع بين الرئيسين الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، والروسي فلاديمير بوتين، قد تنتهي بقمة ثلاثية ينضم إليها ترامب، مشدداً في الوقت نفسه على أن ترامب لا يريد أن يشارك في اجتماع إلا إذا رأى إمكانية بتحقيق أفضل نتيجة، معرباً عن أمله سماع أخبار جيدة في الأسابيع المقبلة.

وعن اللقاءات المتعددة التي جمعته ببوتين، قال: "لم يكن يوماً إلا واضحاً معي، وقد أبلغني بخطوطه الحمراء، وقد جرت مهاجمتي لأنني التقيت به 8 مرات"، متسائلاً: "كيف تتوصل إلى اتفاق مع الطرف الآخر ما لم تعرف خلفيته؟ كان عليّ أن أفهم ما هي دوافعه وأهدافه"، مؤكداً أهمية تلك الاجتماعات، ومعرباً عن أمله التوصل إلى اتفاق.