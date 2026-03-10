ويتكوف: إيران لا تسعى حالياً للتفاوض وقد أزور إسرائيل الأسبوع المقبل

- أكد المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف أن الولايات المتحدة وإسرائيل دمرتا تقريباً قدرات إيران على تخصيب اليورانيوم، مشيراً إلى عدم سعي إيران لحل دبلوماسي حالياً، وأن السلام من خلال القوة هو السائد. - شدد ويتكوف على أن الحرب بالنسبة لإسرائيل وجودية، حيث تهدف "المظلة الصاروخية" الإيرانية لحماية برنامجها النووي، مما يزيد من عدم الاستقرار، معتبراً أن إيران تمتلك مواد كافية لإنتاج 11 قنبلة نووية. - نفى ويتكوف مشاركة روسيا لمعلومات استخبارية مع إيران، مؤكداً أن القيادة الروسية أكدت للرئيس ترامب عدم مشاركتها لمعلومات، رغم تقارير تفيد بعكس ذلك.

قال المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف إن الولايات المتحدة وإسرائيل "دمّرتا تقريباً كامل قدرات إيران على تخصيب اليورانيوم"، معتبراً أن المعطيات المتوفرة تشير إلى أن إيران لا تسعى في هذه المرحلة إلى حل دبلوماسي للحرب الجارية. وأوضح أنه قد يزور إسرائيل الأسبوع المقبل، مشيراً إلى أن الإدارة الأميركية لا تزال تراقب ما إذا كانت إيران مستعدة للدخول في مسار تفاوضي.

وأضاف ويتكوف في مقابلة مع شبكة "سي إن بي سي" الأميركية: "سنرى إن كان الإيرانيون يريدون التحدث. إذا كانوا مستعدين لذلك، فأنا واثق أن الرئيس سيكون منفتحاً على الأمر. لكن في الوقت الراهن، ما يحكم الوضع هو السلام من خلال القوة. أشخاص مثل الإيرانيين عليهم أن يفهموا أمراً واحداً فقط: أن البديل سيكون سيئاً جداً إذا لم يفعلوا ما طلبه الرئيس ترامب منهم".

وأكد ويتكوف أن الحرب بالنسبة لإسرائيل تحمل طابعاً وجودياً، قائلاً: "يجب قول أمر واضح: إسرائيل دولة يمكن لقنبلة واحدة أن تدمرها. قنبلة واحدة قد تقضي عليها، ولذلك فالمسألة بالنسبة لها وجودية". وشدد على أن ما وصفه بـ"المظلة الصاروخية" التي بنتها إيران في السنوات الأخيرة تهدف أساساً إلى حماية برنامجها النووي، لكنه اعتبر أن هذه القدرات تسهم في الوقت نفسه بزيادة الدمار وعدم الاستقرار في أنحاء المنطقة.

واعتبر المبعوث الأميركي أن المفاوضات مع إيران بدأت من واقع اعتقاد إيران أن لديها الحق في تخصيب اليورانيوم، وأنها تمتلك مواد كافية لإنتاج 11 قنبلة نووية، وأنها تبعد نحو أسبوع إلى أسبوع ونصف الأسبوع فقط عن الوصول إلى مستوى التخصيب العسكري. وقال إن الإيرانيين كانوا يعتقدون أنهم لن يقدموا عبر الدبلوماسية ما لا يمكن انتزاعه منهم بالقوة، وهو ما اعتبرته واشنطن دليلاً على أنهم "لم يأتوا إلى المفاوضات بنية حقيقية للتوصل إلى حل دبلوماسي".

وكشف ويتكوف أن القيادة الروسية نفت للرئيس الأميركي دونالد ترامب، خلال اتصال هاتفي جرى يوم الاثنين، الاتهامات التي تفيد بأن موسكو تشارك معلومات استخبارية مع إيران خلال الحرب. وقال ويتكوف في المقابلة نفسها: "يمكننا أن نأخذ كلامهم على محمل الجد. لنأمل أنهم لا يشاركون أي معلومات". وأشار إلى أن ترامب تحدث بالفعل هاتفياً مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مضيفاً: "خلال الاتصال مع الرئيس أمس، قال الروس إنهم لم يشاركوا معلومات". وعند سؤاله عما إذا كانت موسكو قد شاركت بالفعل معلومات استخبارية مع طهران، تجنب ويتكوف إعطاء إجابة حاسمة، قائلاً: "أنا لست ضابط استخبارات، لذلك لا أستطيع أن أؤكد ذلك".

ويأتي النفي الروسي بعدما ذكر تقرير نشره موقع "إم إس ناو" السبت، نقلاً عن مسؤولين أميركيين مطلعين على الوضع، أن روسيا زودت إيران بمعلومات قد تساعد قواتها على استهداف سفن وطائرات وقواعد عسكرية أميركية في الشرق الأوسط. ونقل التقرير عن أحد المسؤولين قوله إن "روسيا تقدم مساعدة استخبارية لإيران"، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى عدم وجود مؤشرات على أن روسيا تلعب دوراً قتالياً استراتيجياً أو تكتيكياً مباشراً في الحرب.

وكان ترامب قد هاجم يوم الجمعة مراسل قناة "فوكس نيوز" بيتر دوسي بعدما سأله عن تقارير تتحدث عن مساعدة روسية لإيران في استهداف القوات الأميركية في المنطقة، قائلاً: "يا له من سؤال غبي يُطرح في هذا الوقت". وخلال مؤتمر صحافي في ولاية فلوريدا يوم الاثنين، قال ترامب إن بوتين أخبره خلال الاتصال الهاتفي بينهما أنه "أُعجب كثيراً بما رآه" من تقدم حققته الولايات المتحدة في الحرب.