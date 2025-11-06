ويتكوف: إعلان مرتقب لانضمام دولة جديدة لاتفاقات التطبيع مع إسرائيل

- إعلان تطبيع جديد: المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف يعلن عن انضمام دولة جديدة لاتفاقات التطبيع مع إسرائيل، دون الكشف عن اسمها، في منتدى بفلوريدا. - خطة غزة وتحديات نزع السلاح: ويتكوف يشير إلى أن نزع سلاح حماس يتطلب قوات دولية، مع تأكيده على خطة تطوير غزة المتميزة، بينما تطرح واشنطن مشروع قرار لدعم خطة ترامب لوقف الحرب. - محادثات دولية وإقليمية: الولايات المتحدة تقود جهودًا لحل أزمة مقاتلي المقاومة في رفح، مع مقترح لاستسلامهم مقابل العفو، وسط محادثات مع تركيا.

قال المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف إنه سيتم الإعلان الليلة عن بلد جديد ينضم إلى اتفاقات التطبيع بين إسرائيل ودول إسلامية. وأضاف ويتكوف خلال مشاركته في منتدى للأعمال في فلوريدا أنه سيعود إلى واشنطن لحضور الإعلان، لكنه امتنع عن الكشف عن اسم الدولة المعنية.

وفي السياق، أوضح ويتكوف أن مسألة عناصر حركة حماس العالقين في رفح ستكون اختباراً لمسار نزع السلاح، مشيراً: "نعمل على عملية نزع سلاح حماس التي قالت إنها ستحتاج إلى القوات الدولية لتسلم سلاحها". كذلك أكد أن "خطة التطوير التي وضعناها لغزة رائعة وأفضل من أي خطة سابقة".

ويأتي هذا في وقت طرحت واشنطن فيه، أمس الأربعاء، مشروع قرار في مجلس الأمن يهدف إلى دعم خطة ترامب لوقف الحرب، والحصول على تفويض لإنشاء القوة الدولية التي من المفترض أن تساهم في تثبيت الاستقرار، واستكمال تنفيذ بنود خطة وقف الإبادة التي تعرض لها القطاع المحاصر على مدار عامين. ولا تزال مسألة القوات المشاركة في القوة قيد البحث، إذ تضع حكومة الاحتلال فيتو على مشاركة بعض الدول، على رأسها تركيا.

وقال ناطق باسم البعثة الأميركية في بيان إنّ السفير الأميركي مايك والتز جمع، أمس الأربعاء، الأعضاء العشرة المنتخبين في المجلس، إلى جانب العديد من الشركاء الإقليميين (مصر وقطر والإمارات والسعودية وتركيا)، مشيراً إلى أنّ ذلك يظهر "الدعم الإقليمي" للنص. وأضاف أن مشروع القرار الذي لم يُحدَّد موعد التصويت عليه بعد "يرحب بمجلس السلام" الذي سيرأسه دونالد ترامب للإشراف على الحكومة الانتقالية في غزة، و"يفوض قوة الاستقرار الدولية الموضحة في خطة الرئيس ترامب للسلام المؤلفة من 20 نقطة".

وجنباً إلى جانب، تعمل الولايات المتحدة على حل أزمة ناشئة تتعلق بمقاتلي المقاومة الفلسطينية في رفح جنوبي قطاع غزة، إذ طرحت إدارة ترامب مقترحاً يقضي باستسلامهم مقابل العفو عنهم والانسحاب إلى مناطق سيطرة حماس، وذلك في خطوة ترى واشنطن أنها يمكن أن تشكل "فرصة" لتوسيع المقترح لاحقاً بهدف نزع سلاح حركة حماس في كامل القطاع. ووفق موقع "أكسيوس" الأميركي، تقود إدارة ترامب هذه الجهود في محادثات مع تركيا التي استقبلت وفداً من حماس برئاسة خليل الحية في إسطنبول، حيث عقد لقاء، مساء أمس الأربعاء، بين الوفد ورئيس الاستخبارات التركية إبراهيم كالن.