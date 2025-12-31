ويتكوف: أجرينا محادثات مع كييف ودول أوروبية لإنهاء حرب أوكرانيا

- أجرى مستشارو الرئيس الأميركي محادثات مع الرئيس الأوكراني ومستشاري الأمن القومي من بريطانيا وفرنسا وألمانيا لبحث إنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا، مع التركيز على تعزيز الضمانات الأمنية. - أكد الرئيس الروسي بوتين ثقته في النصر خلال خطابه السنوي، بينما نفت كييف اتهامات روسيا بإسقاط طائرة مسيرة أوكرانية ووصفتها بأنها كذبة. - تعرضت أوديسا الأوكرانية لقصف روسي بالطائرات المسيرة، مما أدى إلى إصابات وأضرار في البنية التحتية، بينما قصف الجيش الأوكراني منشآت نفطية روسية.

قال المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف إن مستشاري الرئيس دونالد ترامب أجروا محادثات اليوم الأربعاء مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ومستشاري الأمن القومي من بريطانيا وفرنسا وألمانيا، المعروفة مجتمعة باسم الترويكا الأوروبية، لمناقشة الخطوات التالية لإنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا.

وأضاف ويتكوف في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "ركزنا على سبل دفع المناقشات إلى الأمام بطريقة عملية نيابة عن عملية السلام التي يقودها رئيس الولايات المتحدة، بما في ذلك تعزيز الضمانات الأمنية ووضع آليات فعالة لفض النزاع للمساعدة في إنهاء الحرب وضمان عدم استئنافها".

وشارك في المحادثات أيضا وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو وجاريد كوشنر صهر ترامب وكبير المفاوضين الأوكرانيين رستم أوميروف.

وقال أوميروف الأربعاء إن كييف نسقت مواقفها مع الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين وذلك خلال المحادثات. وكتب أوميروف على تطبيق تليغرام أنه "أبلغ" زيلينسكي بالمحادثات الهاتفية. وأضاف أوميروف: "نسقنا المواقف وخططنا لعقد مزيد من الاجتماعات مع الشركاء الأوروبيين والأميركيين في يناير". وتابع أن العمل سيستمر في العام الجديد للخروج بنتائج "ملموسة" في إطار العمل على وضع حل للصراع بين أوكرانيا وروسيا.

وقال زيلينسكي أمس الثلاثاء إن مستشاري الأمن القومي من دول "تحالف الراغبين" الداعم لكييف سيجتمعون في أوكرانيا يوم السبت، ثم سيجتمع قادة الدول في فرنسا في السادس من يناير/كانون الثاني. ويضم التحالف الذي تقوده بريطانيا وفرنسا أكثر من 30 دولة لكن لم يتضح بعد أي من الدول سيشارك في الاجتماعات.

بوتين: سننتصر في أوكرانيا

على الجانب الآخر، استغل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خطابه السنوي بمناسبة العام الجديد لشحذ همة قواته التي تقاتل في أوكرانيا، قائلا إنه يثق بها وبالنصر في الحرب التي وصفها بأنها جزء من صراع وجودي مع الغرب. وأشاد بوتين على وجه الخصوص بأفراد القوات الروسية التي تقاتل في أوكرانيا، واصفا إياهم بالأبطال.

وقال بوتين الذي كان يرتدي معطفا أسود مخاطبا الجنود: "أؤكد لكم أن الملايين في جميع أنحاء روسيا يقفون معكم في ليلة رأس السنة الجديدة هذه". وأضاف: "إنهم يفكرون بكم ويتعاطفون معكم ويأملون الخير لأجلكم. أتمنى لجميع جنودنا وقادتنا عاما جديدا سعيدا قادما! نحن نؤمن بكم وبنصرنا!".

جاء خطابه، الذي بُثّ أولا في أقصى شرق روسيا، بالتزامن مع نشر روسيا مقاطع مصورة لما قالت إنه إسقاط طائرة مسيرة، وقدّمته كدليل على أن أوكرانيا حاولت هذا الأسبوع مهاجمة مقر للرئاسة. ورفضت كييف اتهامات روسيا ووصفتها بأنها كذبة تهدف إلى عرقلة محادثات السلام. وفي مقطع مصور آخر نُشر اليوم الأربعاء، طلب كبير الجنرالات الروس من القوات الروسية مواصلة إقامة مناطق عازلة في منطقتي سومي وخاركيف الأوكرانيتين، وقال إن قوات موسكو تقدمت في ديسمبر/كانون الأول بوتيرة أسرع من أي شهر آخر في عام 2025.

قصف متبادل

ميدانيا، ذكر مسؤولون أوكرانيون، اليوم الأربعاء، أن طائرات مسيرة روسية قصفت مباني سكنية وشبكة الكهرباء في مدينة أوديسا بجنوب أوكرانيا خلال هجوم ليلي، مما أسفر عن إصابة ستة أشخاص، بينهم طفل رضيع وطفلان آخران. وقال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في أوديسا، أوليج كيبر، إن أربعة مبان سكنية تضررت جراء القصف.

من جانبها، أعلنت شركة الكهرباء "دي تي إي كي" أن منشأتين للطاقة تابعتين لها تعرضتا لأضرار جسيمة. وأشارت الشركة إلى أن 10 محطات فرعية لتوزيع الكهرباء في منطقة أوديسا تضررت خلال ديسمبر/كانون الأول الجاري وحده. وأضاف كيبر أن الهجمات التي استهدفت أوديسا خلال الليل "تعد دليلا إضافيا على أساليب الإرهاب التي ينتهجها العدو، والتي تستهدف عمدا البنية التحتية المدنية".

إلى ذلك، قال الجيش الأوكراني اليوم الأربعاء إنه قصف مصفاة نفط في ميناء توابسي جنوبي روسيا ومحطة نفط في شبه جزيرة تامان في منطقة كراسنودار الروسية. وأضافت هيئة الأركان العامة في كييف في بيان أن أضرارا لحقت بوحدات المعالجة في المصفاة ورصيفين في محطة كراسنودار.

(رويترز، العربي الجديد)