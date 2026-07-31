"وول ستريت جورنال": واشنطن تعيد تقييم انتشارها العسكري في الكويت

- إعادة تقييم الوجود العسكري: واشنطن تعيد النظر في حجم انتشارها العسكري في الكويت بسبب الحرب مع إيران، حيث كان البنتاغون يدرس تقليص القوات قبل اندلاع الحرب، وخفّض حضوره ردًا على الهجمات الإيرانية المتكررة. - التحديات الأمنية والتعاون الدفاعي: الهجمات الإيرانية دفعت الكويت لاعتبار الوجود الأمريكي ضروريًا للدفاع، ونشر البنتاغون بطاريات "باتريوت" لحماية القواعد الأمريكية، مع بيع المنظومة للكويتيين. - التوترات والتداعيات العسكرية: تعرضت المنشآت الأمريكية لضربات إيرانية، واستهدفت طهران مواقع حيوية في الكويت، مما أثار تساؤلات حول استعداد القوات الأمريكية للدفاع في ظل التوترات.

نقلت صحيفة وول ستريت جورنال، فجر اليوم الجمعة، عن مسؤولين أميركيين مطلعين على المداولات، قولهم إن واشنطن باتت تعيد النظر في حجم انتشارها العسكري في الكويت على وقع الحرب مع إيران، مشيرين إلى أن البنتاغون كان يدرس تقليص قواته هناك حتى قبل اندلاع الحرب، وأنه خفّض حضوره العسكري رداً على الهجمات الإيرانية بهدف تقليل المخاطر، بعد أن تحولت المنشآت الأميركية إلى هدف متكرر للضربات، بينها هجوم في مارس/ آذار الماضي أوقع ستة قتلى من الجنود الأميركيين.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الأسباب الرئيسية التي دفعت واشنطن لإعادة تقييم انتشارها العسكري في الكويت؟ كيف أثرت الهجمات الإيرانية على نظرة الكويتيين للوجود العسكري الأميركي؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

ونقلت الصحيفة عن السفير الأميركي السابق لدى الكويت دوغلاس سيليمان قوله إن الهجمات الإيرانية دفعت الكويتيين إلى النظر إلى الوجود العسكري الأميركي باعتباره عبئاً وضرورةً في الوقت ذاته للدفاع عن بلادهم، مضيفاً أنهم "يحاولون معرفة أفضل السبل للمضي قدماً في ملف الدفاع". كما نقلت عن إليزابيث دنت، الزميلة في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، والمسؤولة السابقة في البنتاغون، قولها إنّ "السؤال الحقيقي هو ما إذا كان هذا الحضور الأميركي الكبير لا يزال منطقياً في حال استمرت الحرب مع إيران"، محذرةً من أن التزام واشنطن بالدفاع عن الكويت قد يتراجع إذا قلّص البنتاغون بصمته العسكرية هناك بشكل دائم.

ومع تصاعد القصف الإيراني، نشر البنتاغون بطاريات صواريخ "باتريوت" المضادة للصواريخ في الكويت لحماية القواعد الأميركية، وباع المنظومة نفسها للكويتيين. غير أن الهاجس الأمني الأول لدى الكويت ظل متمحوراً حول احتمال شنّ غزو بري، وفق ما أوضح السفير الأميركي السابق دوغلاس سيليمان، مضيفاً أنّ الكويت وجدت نفسها فجأة في الخطوط الأمامية لحرب من نوع مختلف تماماً حين أطلقت الولايات المتحدة وإسرائيل موجات من الغارات الجوية على إيران في أواخر فبراير/ شباط الماضي.

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وكانت المنشآت العسكرية الأميركية في الكويت قد تعرّضت لضربات إيرانية متكرّرة منذ اندلاع الحرب، أبرزها هجوم في مارس الماضي أسفر عن مقتل ستة جنود أميركيين. كما استهدفت طهران محطات الكهرباء وتحلية المياه والمطار الدولي وميناء في الكويت بمئات الصواريخ والمسيّرات، وقطعت صادراتها النفطية عبر مضيق هرمز، وإن كانت واشنطن قد أكدت أنّ منظومات الدفاع الجوي الأميركية الصنع أسقطت معظم الرشقات الإيرانية وأنقذت أرواحاً كثيرة.

وكانت شبكة "سي بي إس نيوز" الأميركية، قد نقلت، في وقت سابق، شهادات جنود أميركيين ناجين من الهجوم الإيراني على ميناء الشعيبة جنوبي الكويت، أكدوا فيها أن الموقع الذي استهدفته مسيّرة إيرانية لم يكن محصناً، وأن وحدتهم نقلت إليه رغم إدراجه ضمن قوائم الأهداف الإيرانية المحتملة، في تناقض مع الرواية الرسمية التي قدمها وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث، والتي وصفت الضربة بأنها مجرد مسيّرة "تسللت" عبر دفاعات موقع محصن.

وقال أحد الجنود المصابين، من فوج الإسناد 103 التابع للجيش الأميركي، إن "تصوير الأمر على أنه مسيّرة واحدة تسللت هو كذب"، مضيفاً أن "الوحدة لم تكن مستعدة لتقديم أي دفاع عن نفسها"، وأن التحصين من الهجمات الجوية في الموقع "كان معدوماً". وأشار الجنود إلى أنه، قبيل اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، جرى نقل غالبية القوات الأميركية في الكويت إلى مواقع في الأردن والسعودية، بعيداً عن مدى الصواريخ الإيرانية، فيما تلقى العشرات من أفراد فوج الإسناد 103 أوامر بالتوجه إلى ميناء الشعيبة، الذي وصفوه بأنه "قاعدة عسكرية قديمة الطراز".