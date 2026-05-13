"وول ستريت جورنال": رئيس الموساد زار الإمارات مرتين خلال حرب إيران

- زار رئيس الموساد ديفيد برنيع الإمارات مرتين للتنسيق بشأن الحرب مع إيران، مما يعكس تعميق الشراكة الأمنية بين تل أبيب وأبوظبي، كما قام رئيس الشاباك بزيارة غير مسبوقة للإمارات. - أرسلت إسرائيل منظومة الدفاع الجوي "القبة الحديدية" إلى الإمارات لأول مرة، استجابة لطلب دعم من الإمارات بسبب الهجمات الإيرانية، مما يعكس التعاون العسكري الوثيق بين البلدين. - شنت الإمارات عمليات عسكرية على إيران، مستهدفة مصفاة نفطية، مما يكشف عن دور غير معروف سابقاً لأبوظبي في الحرب، ويعزز العلاقات مع إسرائيل والولايات المتحدة.

قالت صحيفة وول ستريت جورنال، اليوم الأربعاء، نقلاً عن مسؤولين عرب ومصدر مطلع، إن رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلية (الموساد)، ديفيد برنيع، زار الإمارات مرتين على الأقل خلال الحرب على إيران، بهدف التنسيق بشأن المعركة، وهو ما يشير إلى تنامي "الشراكة" بين تل أبيب وأبوظبي.

وذكرت الصحيفة أن برنيع زار الإمارات سرًا في مناسبتين منفصلتين على الأقل في مارس/ آذار وإبريل/ نيسان الماضي. من جانبها، أفادت هيئة البث الإسرائيلي (كان) اليوم الأربعاء، بأن رئيس الشاباك دافيد زيني، قام هو الآخر بزيارة "غير مسبوقة" لدولة الإمارات العربية المتحدة. وجرت زيارة زيني للدولة الخليجية خلال الأسابيع الأخيرة، في ظل وقف إطلاق النار والتوتر مع إيران، وهي زيارة، تُعدّ مؤشراً، وفقاً لهيئة البث، على تعميق العلاقات الأمنية بين البلدين.

وكانت وسائل إعلامية إسرائيلية قد أشارت في وقت سابق، إلى أن الإمارات وإسرائيل تنسقان بشكل وثيق عسكرياً وسياسياً منذ بداية الحرب، دون أن تشير إلى طبيعة هذا التنسيق، إلا أن موقع "أكسيوس" الإخباري كشف في تقرير أواخر الشهر الماضي، عن إرسال إسرائيل للإمارات منظومة الدفاع الجوي "القبة الحديدية" مع طواقم عسكرية لتشغيلها في وقت مبكر من الحرب مع إيران.

وأوضح مسؤولون إسرائيليون للموقع، أنه في ضوء حجم الهجمات الإيرانية الضخم، سعت الإمارات لطلب دعم من حلفائها، ما دفع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى إصدار أوامر للجيش بإرسال بطارية من "القبة الحديدية" مزودة بصواريخ اعتراضية وعشرات الجنود، عقب اتصال مع رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان.

وأشار مسؤول إسرائيلي رفيع لـ"أكسيوس"، إلى أن هذه كانت المرة الأولى التي تُرسل فيها إسرائيل منظومة "القبة الحديدية" إلى دولة أخرى، كذلك فإن الإمارات أول دولة خارج إسرائيل والولايات المتحدة يُستخدم فيها هذا النظام. ورغم حساسية نشر قوات إسرائيلية على أراضٍ خليجية من الناحية السياسية، نقل الموقع عن مسؤولين إماراتيين قولهم إن الحرب مع إيران غيّرت المزاج العام، معتبرين أن أي جهة تساهم في حماية البلاد سيُنظر إليها بإيجابية.

وقال طارق العتيبة، وهو مسؤول سابق في مجلس الأمن الوطني الإماراتي، حينها، إن إسرائيل كانت من بين الدول التي "قدّمت دعماً حقيقياً" إلى الإمارات، مضيفاً أن الولايات المتحدة وإسرائيل أثبتتا أنهما "حليفان حقيقيان" عبر المساعدات العسكرية وتبادل المعلومات والدعم الدبلوماسي. وكانت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية، قد قالت الاثنين، إنّ الإمارات شنّت عمليات عسكرية على إيران مطلع الشهر الماضي، كاشفة بذلك عن مشاركة غير معروفة سابقاً لأبوظبي في الحرب. وذكرت الصحيفة في تقريرها أنّ هجمات الإمارات استهدفت مصفاة نفطية في جزيرة لاوان الإيرانية، مضيفة أنّ الهجوم وقع تقريباً في أوائل إبريل/ نيسان الماضي.