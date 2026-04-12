- رغم القصف الأميركي والإسرائيلي المكثف، تحتفظ إيران بمعظم الأدوات اللازمة لصنع قنبلة نووية، بما في ذلك 1000 رطل من اليورانيوم شبه المخصب، مما يمنحها ورقة ضغط إضافية في المفاوضات مع واشنطن. - المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران انهارت بعد رفض إيران الالتزام بعدم السعي لامتلاك أسلحة نووية، رغم الأضرار التي لحقت ببرنامجها النووي نتيجة الضربات الأميركية والإسرائيلية. - إيران لا تزال تمتلك أجهزة طرد مركزي وموقعاً تحت الأرض لتخصيب اليورانيوم، مما يعقد الجهود الدولية للحد من برنامجها النووي.

أفادت صحيفة وول ستريت جورنال، نقلاً عن مسؤولين وخبراء أميركيين، بأن إيران لا زالت بعد خمسة أسابيع من القصف الأميركي والإسرائيلي المكثف، تحتفظ بمعظم الأدوات اللازمة لصنع قنبلة نووية، بما في ذلك ما يقرب من 1000 رطل (ما يقارب 453.6 كيلوغراماً) من اليورانيوم شبه المخصب، وهو ما يمنح مفاوضيها ورقة إضافية للضغط على واشنطن من أجل تقديم تنازلات.

وكان نائب الرئيس الأميركي، جي دي فانس، قد قال اليوم الأحد في إسلام أباد، إن المحادثات بين الجانبين انهارت بعد رفض إيران الالتزام بعدم السعي لامتلاك أسلحة نووية في المستقبل. وقالت صحيفة نيويورك تايمز، إن المفاوضات التي استمرت أكثر من 21 ساعة انتهت من دون اتفاق، بعدما قدّم الجانب الأميركي مقترحاً يقوم على إنهاء البرنامج النووي الإيراني بشكل كامل، وهو ما رفضته طهران.

وألحقت الضربات التي شنتها واشنطن وتل أبيب في عدوانهما الأخير أضراراً في برنامج التخصيب الإيراني، بما في ذلك تدمير موقع لإنتاج "الكعكة الصفراء"، وهي المادة الخام التي يمكن تحويلها إلى يورانيوم مخصب، إلى جانب تدمير مختبرات ومنشآت بحثية تقول الولايات المتحدة وإسرائيل إن إيران استخدمتها في أنشطتها المتعلقة بالأسلحة النووية، كما لحقت أضرار جسيمة بالبرنامج النووي الإيراني خلال حرب الأيام الاثني عشر في يونيو/حزيران الماضي، إذ ألقت الولايات المتحدة قنابلها الخارقة للدروع على موقعَي فوردو ونطنز لتخصيب اليورانيوم، فيما دمّرت منشآت مرتبطة بالبرنامج النووي في أصفهان.

وبحسب ما تقول الصحيفة، فإنّ إيران لا تزال تمتلك أجهزة طرد مركزي وموقعاً تحت الأرض قد يتيح لها تخصيب اليورانيوم، وتشير نقلاً عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أنّ إيران احتفظت بمخزونها الذي يقارب 1000 رطل من اليورانيوم شبه المخصب، نصفه مدفون في حاويات تخزين داخل نفق عميق تحت موقعها النووي في أصفهان

وقال إريك بروير، المسؤول السابق في البيت الأبيض الذي عمل على ملف إيران خلال إدارة ترامب الأولى، إنّ إيران لن تتخلى عن هذه المواد بسهولة، وإن مطالبها ستكون أعلى مما كانت عليه خلال محادثات فبراير/شباط التي سبقت الحرب، فيما قال ديفيد أولبرايت مفتش الأسلحة السابق الذي يتابع عن كثب البرنامج النووي الإيراني بصفته رئيس معهد العلوم والأمن الدولي، إنّ هناك غموضاً في حجم الضرر الذي ألحقته إسرائيل بقدرة إيران على تسليح برنامجها النووي، لكنه "قد يكون كبيراً"، وأضاف "الضرر يبدو أشبه بإحداث ثقوب متتالية، ما أدى إلى خلق اختناقات حادة في العملية المعقدة وطويلة الأمد لصنع الأسلحة النووية. نحن نتحدث عن ضرر كبير ومؤثر".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد قال يوم أمس السبت، إنّ الحرب المشتركة التي خاضتها إسرائيل والولايات المتحدة ضد إيران "سحقت" برنامجَيها النووي والصاروخي. وقال نتنياهو في خطاب متلفز "لقد نجحنا في سحق البرنامج النووي الإيراني وسحق برنامجها الصاروخي"، مضيفاً أن الحرب أضعفت أيضاً القادة الإيرانيين وحلفاءهم الإقليميين.