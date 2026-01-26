- كشفت صحيفة وول ستريت جورنال عن اتهام الجنرال الصيني تشانغ يوشيا بتسريب معلومات حول برنامج الأسلحة النووية لبكين إلى الولايات المتحدة، وتلقي رشاوى لترقية ضباط، مما أدى إلى فتح تحقيق رسمي ضده. - يخضع تشانغ للتحقيق بتهمة تشكيل جماعات سياسية وإساءة استخدام السلطة داخل اللجنة العسكرية المركزية، مع تدقيق في إشرافه على وكالة مسؤولة عن البحث والتطوير العسكري. - يُعتبر تشانغ من "أبناء النخبة" في الصين، وقد ساعد في ترقية لي شانغفو إلى وزير الدفاع مقابل رشاوى، مما أدى إلى إقالة الأخير بتهمة الفساد.

كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية الأحد، عن اتهام جنرال كبير في الصين بتسريب معلومات حول برنامج الأسلحة النووية التابع لبكين إلى الولايات المتحدة، وتلقي رشاوى مقابل القيام بمهام رسمية، بما في ذلك ترقية ضابط إلى منصب وزير الدفاع، وفقاً لمصادر مطلعة على إحاطة رفيعة المستوى حول هذه الادعاءات. ولفتت الصحيفة إلى أن الإحاطة، التي حضرها صباح السبت عدد من كبار ضباط الجيش، جاءت قبيل إعلان وزارة الدفاع الصينية المفاجئ عن فتح تحقيق مع الجنرال تشانغ يوشيا، الذي كان يُعتبر في السابق أقرب حلفاء الرئيس الصيني شي جين بينغ العسكريين. ولم يتضمن البيان، وفق الصحيفة، تفاصيل كثيرة سوى التحقيق في انتهاكات جسيمة للانضباط الحزبي وقوانين الدولة.

ووفق المصادر، يخضع تشانغ للتحقيق بتهمة تشكيل جماعات سياسية، وهو مصطلح يصف الجهود المبذولة لبناء شبكات نفوذ تقوّض وحدة الحزب الحاكم، وإساءة استخدام سلطته داخل أعلى هيئة لصنع القرار العسكري في الحزب الشيوعي، والمعروفة باسم اللجنة العسكرية المركزية، فضلاً عن إجراء السلطات تدقيقاً في إشرافه على وكالة نافذة، مسؤولة عن البحث والتطوير وتوريد المعدات العسكرية. ووفق مطلعين على الإحاطة الإعلامية، هناك مزاعم بتقاضي تشانغ مبالغ طائلة مقابل ترقيات رسمية في نظام المشتريات الضخم هذا.

وتابعت المصادر أن الادعاء الأكثر إثارة للصدمة الذي تم الكشف عنه خلال الإحاطة المغلقة، هو أن تشانغ قام بتسريب بيانات تقنية أساسية حول الأسلحة النووية الصينية إلى الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن بعض الأدلة ضد تشانغ جاءت من المدير العام السابق للمؤسسة النووية الوطنية الصينية، وهي شركة مملوكة للدولة تشرف على جميع جوانب البرامج النووية المدنية والعسكرية في الصين. وخلال إحاطة السبت، كشفت السلطات عن أن التحقيق مع المدير الذي يدعى غو جون، ربط تشانغ بخرق أمني في القطاع النووي الصيني. وقالت "وول ستريت جورنال" إنها لم تستطع الوصول إلى تشانغ وغو للحصول على تعليق، فيما قال متحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن إن قرار الحزب فتح تحقيق بحق تشانغ يؤكد أن القيادة تتبنى "نهجاً شاملاً غير متسامح في مكافحة الفساد".

ووفق "وول ستريت جورنال"، يُعدّ تشانغ، مثل الرئيس شي جينغ بين، واحداً من "أبناء النخبة" في الصين، وهو المصطلح الذي يُطلق على أحفاد القادة الثوريين وكبار مسؤولي الحزب الشيوعي. ونقلت الصحيفة عن المصادر إشارتها إلى أن تشانغ ساعد في ترقية لي شانغفو إلى وزير للدفاع مقابل رشاوى كبيرة، قبل أن يختفي الأخير عام 2023 عن الأنظار، لتتم إقالته من منصبه، قبل أن يطرده الحزب في العام التالي بتهمة الفساد.

دلالة على عمق التحقيق الجاري، كلّف شي، وفق مصادر مطلعة، فريق عمل بإجراء تحقيق معمّق في فترة تولي تشانغ قيادة منطقة شنيانغ العسكرية، والتي امتدت لخمس سنوات من 2007 إلى 2012. وأضافت المصادر أن الفريق وصل الآن إلى مدينة شنيانغ شمال شرقي البلاد، واختار الإقامة في فنادق محلية بدلاً من القواعد العسكرية، حيث يتمتع تشانغ بشبكة دعم.