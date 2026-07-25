"وول ستريت": البحرين والكويت نفذتا سراً غارات جوية داخل إيران

- البحرين والكويت نفذتا غارات جوية سرية بدعم إماراتي ضد مواقع عسكرية إيرانية، مستهدفة مستودعات الطائرات المسيّرة والصواريخ، في أول رد عسكري مباشر منذ اندلاع الحرب. - الإمارات قدمت معلومات استخبارية وغطاء جوي للغارات، مما يعكس تنامي التعاون العسكري الخليجي ضد إيران، رغم نفي الكويت مشاركتها في العمليات. - تقارير سابقة كشفت عن غارات سعودية داخل إيران، وسط تصاعد التوترات بين طهران ودول الخليج، مع تأكيد هذه الدول على حقها في الرد على الاعتداءات الإيرانية.

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، نقلاً عن مصادر وصفتها بالمطلعة، أنّ البحرين والكويت نفذتا سرّاً، بدعم استخباري وغطاء جوّي من الإمارات؛ غارات جوية استهدفت مواقع عسكرية داخل إيران، وذلك في أول ردّ عسكري مباشر من البلدين ضدّ طهران منذ اندلاع الحرب.

وبحسب مصادر الصحيفة، استهدفت الغارات، التي نُفذت في مطلع الشهر الجاري، مستودعات لتخزين الطائرات المسيّرة والصواريخ، إلى جانب مواقع عسكرية أخرى. وأشارت إلى أن الدولتين، رغم امتلاكهما سلاحَي جو صغيرين نسبياً يعتمد معظمهما على مقاتلات أميركية وأوروبية، لم ترغبا في السماح لطهران بمواصلة استهدافهما من دون رد.

وأضافت مصادر "وول ستريت جورنال" أن الإمارات، التي سبق أن شنت عدة هجمات على إيران في المراحل الأولى من الحرب، واستمرت في ذلك حتى اليوم التالي لإعلان وقف إطلاق النار في إبريل/نيسان، قدمت للكويت والبحرين معلومات استخبارية عن الأهداف، إضافة إلى غطاء دفاعي جوي للغارات، في مؤشر على تنامي التعاون العسكري بين بعض الدول الخليجية في مواجهة إيران.

في المقابل، نفت سفيرة الكويت لدى الولايات المتحدة، الشيخة الزين الصباح، صحة ما ورد بشأن مشاركة بلادها في ضربات ضد إيران، وقالت: "دولة الكويت لم تشارك في أي عمليات عسكرية ضد إيران، ولم تسمح باستخدام أراضيها لشن عمليات هجومية ضد أي دولة مجاورة". فيما لم يصدر أي تعليق من الحكومة البحرينية على ما أوردته الصحيفة.

وليست هذه المرة الأولى التي تتناول فيها تقارير إعلامية غارات نُفذت من دول خليجية داخل إيران، إذ كشفت مصادر غربية وإيرانية لوكالة رويترز، في 13 مايو/أيار، عن تنفيذ السعودية ضربات داخل الأراضي الإيرانية خلال الحرب الأخيرة، رداً على اعتداءات صاروخية وهجمات بطائرات مسيّرة استهدفت المملكة. ونقلت الوكالة عن مسؤولين غربيين وآخرين إيرانيين قولهم إن الغارات السعودية نُفذت أواخر مارس/آذار الماضي بواسطة سلاح الجو السعودي، فيما لم تُعلن حينها تفاصيل الأهداف التي تعرضت للقصف، بينما امتنعت الرياض وطهران عن تأكيد هذه المعلومات أو نفيها بصورة مباشرة.

وكانت "وول ستريت جورنال" قد نقلت عن مصادر مطلعة، في تقرير نشرته في 29 مايو/أيار، أن دولة الإمارات العربية المتحدة نفذت عشرات الغارات الجوية ضد إيران، بدأت منذ الأيام الأولى للحرب واستمرت حتى اليوم التالي لإعلان وقف إطلاق النار في إبريل/نيسان، في انخراط أعمق مما كان معروفاً سابقاً في الحملة الجوية التي قادتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد طهران.

ومع اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير/شباط الماضي، بدأت طهران باستهداف دول الخليج والعراق والأردن، مستهدفة ما قالت إنها قواعد ومنشآت عسكرية أميركية تُستخدم في شن الهجمات عليها. ومع تجدد التصعيد بين واشنطن وطهران في 8 يوليو/تموز الجاري، كثّفت إيران اعتداءاتها شبه اليومية على البحرين والكويت والأردن، وهو ما عدّته هذه الدول عدواناً غير مبرر، وانتهاكاً لسيادتها، ومخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي، مؤكدة في أكثر من مناسبة أنها تحتفظ بحق الردّ.