وهم "الحوار المهيكل"

تستعد البعثة الأممية في ليبيا لإطلاق ما تسميه "الحوار المهيكل" في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، ضمن خريطة طريقها السياسية الجديدة، في سياق مسارات أخرى تتضمن إعادة هيكلة مجلس مفوضية الانتخابات وتعديل القوانين الانتخابية وتشكيل حكومة موحدة.

هذا الحوار سيضم فئات مجتمعية ومدنية واسعة لإشراكها في صياغة شكل المرحلة السياسية الجديدة وكسر احتكار السياسيين للقرار. ويبدو أن البعثة تواصل كتابة النص ذاته منذ حوار الصخيرات عام 2015 مروراً بملتقى الحوار السياسي عام 2021، لكن بأسماء مختلفة. فبعد أن خلقت قاموساً سياسياً ليبياً متخماً بالمسارات (مسار سياسي ومسار أمني ومسار عسكري وغيرها)، ها هي تطلق مسار "الحوار المهيكل"، وكأنها لم تدرك بعد أن المشكلة ليست في غياب منصة الحوار بل في القدرة عليه. فأي حوار يمكن أن يشارك فيه سكان جنوب شرق البلاد، وهم تحت وطأة سلاح خليفة حفتر وقبضته الحديدية، ليقولوا رأيهم في الملفات الأربعة التي حددتها البعثة للحوار: الملف الأمني، الملف الاقتصادي، وملف حقوق الإنسان، وملف المصالحة الوطنية؟

غير أن الرسالة الليبية كانت مسبقة، فحين دعت البعثة الليبيين إلى عقد لقاء رقمي عبر منصاتها، أول من أمس الثلاثاء، لاستطلاع رأيهم في هذا الحوار، لم يشارك فيه سوى 460 ليبياً فقط، كما أعلنت عقب اللقاء. قد يعتقد المتابع أن الرقم صغير في حجمه مقارنة بثمانية ملايين ليبي، هم مُجمل الليبيين، لكنه كبير في دلالاته، فهو لا يعكس ضعف الحماس بقدر ما يعكس انعدام الثقة، وكأن الليبيين ردوا بصمت على الوعود الأممية المتكررة التي لم تفضِ إلا إلى مزيد من التمديد وإنتاج العجز في كل مرة.

وكأن البلد الذي تستعد البعثة لإطلاق حوارها فيه حول الحوكمة والاقتصاد وغيرها من الشؤون، هو بلد مستقر يبحث فقط عن تحسين الأداء، لا ليستعيد وجوده السياسي، بل وحتى استعادة وجود دولته التي بدأ يتكلم فيها خليفة حفتر جهاراً نهاراً بلغة الجهة، فظهر في عدة اجتماعات مع قادة القبائل من شرق البلاد وجنوبها، طالباً منهم صياغة خريطتهم الخاصة، ورفض ما يأتي من خرائط الخارج، وهو بلا شك يطالب بخريطة مفصلة على مقاسه هو وأولاده الذين صار يصدرهم بوصفهم ورثة لحكمه. فأي حوار مجتمعي ومدني تعتزم البعثة إطلاقه وهو يتجاهل هذه الحقائق؟ ثم ما جدوى أن تدعو البعثة الليبيين للحوار بينما مجلس النواب ومجلس الدولة والحكومات المتعددة تتمسك بمواقعها وترفض مغادرتها؟ أي معنى لحوار لا يغير شيئاً في البنية التي تُعيق التغيير أصلاً؟