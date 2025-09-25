- أكد ولي العهد الكويتي الشيخ صباح الخالد الصباح تضامن الكويت المطلق مع قطر ضد العدوان الإسرائيلي، مشددًا على أن أي اعتداء على قطر يعد تهديدًا لأمن واستقرار دول مجلس التعاون الخليجي. - أشار إلى أن العدوان الإسرائيلي على غزة يمثل جريمة إبادة جماعية، مثمنًا جهود قطر ومصر والولايات المتحدة لوقف إطلاق النار، ودعا الدول للاعتراف بدولة فلسطين المستقلة. - جدد مجلس التعاون الخليجي تنديده بالعدوان الإسرائيلي على قطر، مؤكدًا أن أي اعتداء على دولة خليجية هو اعتداء على جميع دول المجلس.

جدد ولي العهد الكويتي الشيخ صباح الخالد الصباح، فجر اليوم الخميس، التأكيد على تضامن بلاده المطلق مع دولة قطر في مواجهة العدوان الإسرائيلي الغاشم الذي تعرضت له لأخيرا، مشددا على أن أي اعتداء يستهدف قطر يعد اعتداء مباشرا على جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتهديدا لأمنها واستقرارها. وأوضح ولي العهد الكويتي، في كلمة بلاده التي ألقاها أمام الجلسة العامة للدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك ممثلا أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أن العدوان الإسرائيلي يشكل خرقا فاضحا لكل المواثيق الدولية وانتهاكا صارخا لسيادة دولة ذات عضوية فاعلة في المجتمع الدولي، فضلا عن كونه استهدافا لدولة ما فتئت تبذل جهودا متواصلة ومساعي حثيثة من أجل تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.

وأكد أن الكويت إذ تدين هذا العمل العدواني غير المبرر، فإنها تقف صفا واحدا إلى جانب قطر، وتؤمن بأن وحدة الصف الخليجي قادرة على التصدي لأي تهديدات قد تستهدف أحد أعضائه، موضحا أن قوة مجلس التعاون تنبع من تماسكه وتضامنه في مواجهة الأزمات والتحديات، وأشار إلى أن القمتين الاستثنائيتين اللتين عقدتا أخيرا، الأولى لقادة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والثانية القمة العربية الإسلامية الطارئة، جاءتا لتجسدان الموقف الواضح والصارم حيال هذا العدوان، حيث أكد القادة في بياناتهم الختامية رفضهم القاطع لأي خروقات تهدد أمن واستقرار المنطقة، ووقوفهم الكامل إلى جانب دولة قطر، معبرا عن التزام الكويت بكافة القرارات والتوصيات الصادرة عن هاتين القمتين.

وتطرق ولي العهد الكويتي إلى الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، قائلا إن ما يشهده القطاع منذ ما يقارب العامين من حصار خانق وعقاب جماعي وقتل لعشرات الآلاف من المدنيين الأبرياء، معظمهم من الأطفال والنساء، إلى جانب استخدام سياسة التجويع أداة حرب من قبل قوة الاحتلال، لا يمكن وصفه إلا بأنه تجسيد حي لجريمة الإبادة الجماعية، وأعرب عن تقدير بلاده للجهود المبذولة من دولة قطر ومصر والولايات المتحدة من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار، كما أشاد بالخطوة التي اتخذتها عدة دول باعترافها الرسمي بدولة فلسطين المستقلة، مؤكدا ضرورة أن تحذو بقية الدول حذوها.

وأمس الأربعاء، اجتمع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي مع نظيرهم الأميركي ماركو روبيو على هامش الدورة الـ80 لأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقال الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي إن شراكة الدول الأعضاء مع الولايات المتحدة "ضرورة استراتيجية تضمن الأمن للجميع". وجدد البديوي تنديد المجلس بالعدوان الإسرائيلي على الدوحة وتضامنه الكامل مع دولة قطر، مؤكدا أن "أي اعتداء على دولة خليجية هو اعتداء على جميع دول المجلس".

وفي التاسع من سبتمبر/أيلول الجاري، شنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي هجوماً جوياً على قيادة حركة "حماس" في الدوحة، أدانته قطر وأكدت احتفاظها بحق الرد على هذا العدوان، وشكّلت لجنة قانونية لاتخاذ إجراءات في هذا الصدد. وأثار العدوان الإسرائيلي على سيادة قطر إدانات عربية ودولية، مع دعوات إلى ضرورة ردع إسرائيل لوقف اعتداءاتها التي تنتهك القانون الدولي.

(قنا، العربي الجديد)