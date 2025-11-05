ولي العهد السعودي في رسالة إلى عباس: سنواصل دعم السلطة الفلسطينية

- أكد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان دعم المملكة الثابت للسلطة الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، مشددًا على حشد الدعم الدولي لوقف العدوان الإسرائيلي وإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة. - تعمل السعودية بالتنسيق مع الشركاء الدوليين على تسوية القضية الفلسطينية سلميًا، مشيرة إلى دورها الريادي في المؤتمر الدولي لحل الدولتين، الذي شهد اعترافًا متزايدًا بدولة فلسطين. - تعهدت السعودية بإطلاق حملة دولية لدعم السلطة الفلسطينية ماليًا، مؤكدة التزامها بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967.

أكد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان

للرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الأربعاء، أن المملكة العربية السعودية ستواصل دعم السلطة الفلسطينية وتمكينها من القيام بمسؤولياتها. جاء ذلك خلال رسالة جوابية تلقاها عباس من ولي العهد السعودي شددت على موقف المملكة الثابت والداعم للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة.

وأكد بن سلمان بذل الجهود لحشد الدعم الدولي من أجل وقف العدوان الإسرائيلي المستمر على الشعب الفلسطيني، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى قطاع غزة ورفع الحصار المالي والإفراج عن أموال الضرائب الفلسطينية المحتجزة.

وأشار ولي العهد السعودي إلى أن المملكة العربية السعودية، بالتنسيق مع الشركاء الدوليين، تعمل على إنجاح الجهود السياسية الرامية إلى تسوية القضية الفلسطينية بالوسائل السلمية، مذكّراً بالدور الريادي الذي قامت به المملكة في المؤتمر الدولي رفيع المستوى لحل الدولتين الذي ترأسته بالمشاركة مع الجمهورية الفرنسية، والذي شهد إعلان عدد متزايد من الدول، نيتها الاعتراف بدولة فلسطين، في خطوة وصفها بـ"التاريخية" وتعكس تنامي الدعم الدولي لحقوق الشعب الفلسطيني.

وعبّر بن سلمان عن أمله في أن تسهم هذه الجهود في تنفيذ حل الدولتين بما يحقق الأمن والاستقرار لدولة فلسطين والمنطقة. وأعرب عن تضامن المملكة العربية السعودية الكامل مع الشعب الفلسطيني في ظل ما يمر به من معاناة نتيجة استمرار التصعيد والضغوط الاقتصادية. وأكد موقف المملكة العربية السعودية الثابت تجاه القضية الفلسطينية ووقوفها الدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية. وكانت السعودية قد تعهدت في سبتمبر/ أيلول الماضي بإطلاق حملة دولية لحثّ الدول المانحة على تقديم الدعم المالي للسلطة، في محاولة لتفادي الانهيار المالي الذي يهدد مؤسساتها.