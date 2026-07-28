- نشرت وكالة "تسنيم" الإيرانية فيديو يحرض على اغتيال ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس الأميركي، متضمناً معلومات عن متاجرها المفضلة، ودعت "أحرار العالم" لاستهدافها أثناء زيارتها لتلك المتاجر. - الفيديو يزعم أن المعلومات مستخرجة من شبكات أمنية مجهولة وصور أقمار صناعية، ويستعرض سلوك ميلانيا وعاداتها، مشيراً إلى أن اهتمامها بالموضة هو "نقطة ضعفها". - يوضح الفيديو تفاصيل عن إجراءات الحماية المحيطة بها، ويقترح طرقاً لتنفيذ عمليات اغتيال، بما في ذلك تسميم الملابس باستخدام عامل الأعصاب "في إكس".

نشرت وكالة "تسنيم" الإيرانية المحافظة، اليوم الاثنين، مقطع فيديو يحرض على اغتيال ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، متضمنا معلومات عن المتاجر المفضلة لديها، ودعت فيه من وصفتهم بـ"أحرار العالم" إلى اغتيالها أثناء زيارتها لتلك المتاجر. وادعت وكالة "تسنيم" في هذا الفيديو، الذي تبلغ مدته دقيقتين وعشرين ثانية، أن المعلومات الواردة فيه "مستخرجة من عدة شبكات أمنية مجهولة وصور أقمار صناعية".

"تسنيم": المعلومات الواردة في الفدييو "مستخرجة من عدة شبكات أمنية مجهولة وصور أقمار صناعية".

ويستعرض الفيديو سلوك ميلانيا ترامب، وعاداتها، والأماكن التي ترتادها، وغيرها من المعلومات المتعلقة بها بصفتها زوجة دونالد ترامب، ويزعم الراوي أن هذه المعلومات توضح كيفية استهدافها. ويؤكد الفيديو أنّ فريق الحماية الخاص بميلانيا ترامب يعمل بصورة مستقلة عن ترامب، وأنّ جهاز الخدمة السرية يستخدم لها رمز التعريف "نيوز" بدلا من الرمز التقليدي "الدجاجة المقلدة".

ويشرح الراوي في الفيديو أن اهتمام ميلانيا الشديد بالحفاظ على مظهر متوافق مع معايير الموضة أصبح "أكبر نقطة ضعف في حياتها". كما يذكر أنها تفضل متاجر السلع الفاخرة في الشارع الخامس بمدينة نيويورك، ويزعم أن هذه المواقع قد تكون مناسبة لما سماه "عمليات أحرار العالم".

"تسنيم" تحرض من وصفتهم بـ"أحرار العالم" على اغتيال ميلانيا ترامب أثناء زيارتها للمتاجر

ويضيف أنّ من العلامات التي تسبق زيارتها لهذه المراكز إزالة جميع حاويات النفايات على طول الطريق لمنع زرع العبوات الناسفة، ولحام أغطية المجاري والممرات تحت الأرض بالكامل، وأن فريق الحماية الاستباقي يحدد طرق الإخلاء وأقرب المستشفيات التي يقول إنها مراكز إصابات من المستوى الأول، وينسق مع فرق الطوارئ المحلية.

ووفق الفيديو، فإن التعرف إلى العاملين في هذه المستشفيات أو العمل فيها قد يتيح الحصول على معلومات عن وجود ميلانيا ترامب. ويذكر أيضا أنها تقوم في بعض الأحيان بمشترياتها عبر الإنترنت من متاجر "ساكسو" في 611 الشارع الخامس، و"مايكل كورس" في 610 الجادة الخامسة، وغيرها من متاجر ذكرها.

ويزعم الفيديو أن تنفيذ العملية في حالة الشراء عبر الإنترنت يكون من خلال الالتحاق بالعمل في هذه المتاجر وتسميم الملابس، ويشير إلى استخدام عامل الأعصاب "في إكس"، وهو سائل زيتي عديم الرائحة والطعم ينفذ إلى الجسم عبر ملامسة الجلد ويؤدي، بحسب زعمه، إلى وفاة الضحية خلال فترة تراوح بين ساعتين وثماني عشرة ساعة. كما يزعم أن عرض مبالغ كبيرة قد يغري هؤلاء الأشخاص، ويختتم الفيديو بالقول: "هذه ليست سوى البداية، ولينتظرنا ترامب".