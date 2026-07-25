وقف واشنطن دعم بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال: المخاطر والتداعيات

- قرار الولايات المتحدة بوقف الدعم المالي لمكتب الأمم المتحدة في الصومال يثير قلقاً حول مستقبل الأمن والسياسة في البلاد، حيث يهدد بإنهاء عمليات بعثة الاتحاد الأفريقي التي تعتمد على التمويل الأميركي. - الاجتماع الطارئ للاتحاد الأفريقي لم يسفر عن حلول تمويلية بديلة، مما يضع بعثة "أوصوم" أمام فجوة تمويلية تُقدَّر بنحو 500 مليون دولار سنوياً، ويزيد من تحدياتها في الصومال. - التحديات الأمنية والسياسية تتفاقم مع استمرار العمليات ضد حركة الشباب، ووقف الدعم الأميركي قد يؤدي إلى فراغ أمني يعطل جهود الحكومة في الانتخابات والمفاوضات.

أثار قرار اعتزام الولايات المتحدة الأميركية مطلع شهر يوليو/تموز الحالي، وقف المدفوعات لمكتب الأمم المتحدة للدعم في الصومال (أنسوص UNSOS)، والذي يوفر الجزء الأكبر من تمويل بعثة الاتحاد الأفريقي، مع حلول نهاية العام 2026، قلقاً حول مستقبل الوضع الأمني والسياسي في الصومال، في ظل استعدادات جارية من الجيش لشنّ حملة عسكرية جديدة على حركة الشباب الموالية لتنظيم القاعدة في وسط البلاد وجنوبها، إلى جانب جهود الحكومة الفيدرالية لتنظيم أول انتخابات مباشرة في البلاد منتصف العام المقبل.

وذكرت واشنطن في رسالة وجّهتها إلى الاتحاد الأفريقي، في الأول من يوليو، أنها ستعرقل أيضاً أي دعم لوجستي إضافي من الأمم المتحدة لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال داخل مجلس الأمن، ومنع الأمم المتحدة من دعم بعثة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال اعتباراً من بداية العام المقبل، في خطوة قال مسؤولون إنها ستؤدي على الأرجح إلى إنهاء عمليات ​البعثة في الصومال، التي بدأت عام 2007، بحسب ما كشفته وكالة رويترز في 2 يوليو. وتقدم بعثة الاتحاد الأفريقي، التي يبلغ قوامها نحو 12 ألف فرد، الدعم للحكومة الفيدرالية في ضبط أمن المقار الحسّاسة في مقديشو، بما فيها المطار والميناء والقصر الرئاسي. وبحسب الوكالة، فإن مكتب الأمم المتحدة للدعم في الصومال، تبلغ ميزانيته الإجمالية نحو 500 مليون دولار.

مليارا دولار لبعثات الأمم المتحدة في الصومال

وقدّمت الولايات المتحدة قرابة ملياري دولار لبعثات الأمم المتحدة في الصومال منذ عام 2007، وأكثر من 1.6 مليار دولار للقوات الأفريقية المنتشرة في الصومال، فضلاً عن "مئات الملايين لقوات الأمن الصومالية، ومليارات أخرى في شكل مساعدات إنسانية وتنموية". واتهمت الرسالة الحكومة الصومالية بالإخفاق في "ترسيخ التقدم ضد حركة الشباب، أو تحمل مسؤولياتها الأمنية، أو إجراء إصلاحات جادة في قطاع الأمن"، محمّلة إياها مسؤولية "التنافسات الداخلية والصراعات السياسية".



بعثة "أوصوم" تواجه فجوة تمويلية تُقدَّر بنحو 500 مليون دولار سنوياً، ومن المستبعد أن تتمكن أي جهة مانحة غير الولايات المتحدة من سدّها



وفي السياق، عقد الاتحاد الأفريقي اجتماعاً طارئاً في مقره بأديس أبابا في 4 يوليو الحالي، لبحث مستقبل بعثة "الاتحاد الأفريقي للدعم والاستقرار في الصومال" (أوصوم) بعد قرار الولايات المتحدة وقف دعمها لمكتب "أنسوص" الذي يوفر خدمات لوجستية أساسية للقوات الأفريقية العاملة في البلاد. وجمع الاجتماع المغلق ممثلين عسكريين ودفاعيين من الدول الأعضاء في مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، لمناقشة تداعيات القرار الأميركي، ولا سيما على تمويل البعثة وقدرتها العملياتية ومستقبل انتشارها في الصومال. ولم تتمخض عن هذا الاجتماع قرارات لتمويل ذاتي من الاتحاد الأفريقي لدعم بعثته هذه.

أخبار الاتحاد الأفريقي يبحث مستقبل بعثته في الصومال بعد وقف واشنطن تمويلها

وتعد بعثة الاتحاد الأفريقي للدعم وتحقيق الاستقرار في الصومال (أوصوم) متعددة الأبعاد، يقودها الاتحاد الأفريقي وتحظى بتفويض من الأمم المتحدة لدعم السلام في الصومال. وقد أقرّها مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي في الأول من أغسطس/آب 2024، قبل أن يعتمدها مجلس الأمن في 27 ديسمبر/كانون الأول من ذلك العام، بموجب القرار رقم 2767، لمدة أولية تبلغ 12 شهراً. وتتألف قواتها الموجودة حالياً في الصومال من أربع دول، هي جيبوتي وكينيا وأوغندا وإثيوبيا.

ولم تعلق الحكومة الفيدرالية على مخاطر وقف الدعم عن بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال، كما رفضت قيادة البعثة التي يقع مقرها في "معسكر حلني" جنوب العاصمة، التعليق على عواقب هذا القرار، ويرجح محللون وخبراء أن خطورة الموقف الأميركي تكمن في التوقيت الحرج الذي تمر فيه البلاد، والتي تعيش في فراغ دستوري بعد انتهاء فترة الحكومة والرئاسة في 15 مايو/أيار الماضي، وكذلك في ظل تزايد التحديات الأمنية، لاسيما في المناطق الجنوبية من البلاد.

وفي هذا السياق، قال السفير اللواء المتقاعد موغيشا ناثان، نائب رئيس البعثة في السفارة الأوغندية لدى الصومال، والذي تنشر بلاده أكبر عدد من القوات الأجنبية في الصومال (خمسة آلاف جندي) في حديث لوسائل إعلام صومالية، يوم السبت 18 يوليو، تعليقاً على وقف الدعم الأميركي، إن "مختلف المواقف التي نتبناها تتمثل في دعم الحكومة (الصومالية)، ودعم الحكومة في هذا المسار، أما في ما يتعلق بخفض القوات، فلا أستطيع التحدث عنه بشكل قاطع، لأنني لا أعرف على وجه الدقة من أين جاءت هذه الفكرة أو كيف طُرحت. ولست متأكداً أيضاً من أنها تمثل مفهوماً مناسباً".

وأشار موغيشا إلى أن "الحكومة الصومالية تخوض حالياً عمليات عسكرية هجومية ضد حركة الشباب، ولا يمكن تنفيذها بشكل فعّال في الوقت الذي يجري فيه خفض القوات. كما أن وتيرة خفض القوات لا تتناسب مع عملية توليد وتجهيز القوات الجديدة". ولفت في هذا الإطار إلى أن الحكومة الصومالية "سعت إلى حشد قواتها ونجحت في تشكيل قوات جديدة، لكنها تواجه تحدياً يتمثل في التعامل مع مفهومين متعارضين في الوقت ذاته: أولهما مواصلة العمليات الهجومية ضد الشباب، والاستمرار في خفض القوات".

رفع الدعم عن القوات الأجنبية يعني عملياً إضعاف القدرات

ورأى موغيشا، أن رفع الدعم عن القوات الأجنبية يعني عملياً إضعاف القدرات، لأن بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال، كانت تسيطر على مناطق معينة وتُسهم في توفير قدر من الاستقرار، وعندما يُزال هذا العنصر، فإن ذلك يؤدي إلى إضعاف الحكومة. ولذلك، برأيه، فإن القضية الأساسية تكمن في كيفية تحقيق التوازن بين هذين الأمرين، بحيث تتمكن الحكومة الصومالية من مواصلة عملياتها الهجومية ضد "الشباب"، وفي الوقت ذاته الحفاظ على مستوى الاستقرار الذي تحقق، سواء في جنوب الصومال أو في المناطق الوسطى.



سميرة غايد: تفتقر خطوة الحكومة الصومالية لشنّ هجوم على حركة الشباب حالياً إلى الأسس الواقعية



من جهتها، اعتبرت الباحثة الأمنية الصومالية سميرة غايد، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "القرار لا ينهي رسمياً عمل بعثة أوصوم الأفريقية، لكنه يحرمها من مكّونها اللوجستي، وهو عنصر أساسي لا يمكن لأي بعثة أن تعمل من دونه. كما أن البعثة تواجه فجوة تمويلية تُقدَّر بنحو 500 مليون دولار سنوياً، ومن المستبعد أن تتمكن الجهات المانحة الأخرى من سدّها، كما أن فرص تراجع هذا القرار تبدو ضئيلة. هذا إلى جانب أنه في حال استمرار نقص التمويل، بحسب رأيها، فإن بعثة "أنسوص" ستضطر إلى إنهاء عملياتها، ما سيضع الاتحاد الأفريقي والدول المساهمة بقوات أمام خيارين: إما البحث عن مصادر تمويل بديلة لاستمرار المهمة، أو الإسراع في نقل المسؤوليات الأمنية إلى القوات الصومالية خلال الأشهر المقبلة.

وأشارت سميرة غايد إلى أن هذه التطورات تأتي في مرحلة بالغة الحساسية، في ظل بيئة أمنية هشّة وانتقال سياسي معقد، موضحة أن ولاية الحكومة الفيدرالية الحالية انتهت، ولم يتم التوافق على آلية للانتخابات، بينما لا يزال الدستور محل خلاف، في وقت تشهد حركة الشباب نشاطاً متجدداً. وتفتقر خطوة الحكومة الفيدرالية، برأيها، لشنّ هجوم على حركة الشباب حالياً إلى الأسس الواقعية، في ظل الجدل الدائر حول شرعية الحكومة، وهو ما يحد، بحسب قولها، من قدرتها على حشد دعم سياسي واسع من مختلف الأطراف الصومالية.

وأعربت الباحثة عن اعتقادها بأن انشغال القوات الأمنية بالصراعات السياسية الداخلية، في ولايات مثل جنوب الغرب وغلمدغ، بدلاً من التركيز على مواجهة حركة الشباب وتنظيم داعش، أضعف جاهزيتها القتالية، لافتة إلى وجود عمليات انتشار عسكرية مثيرة للجدل أيضاً في ولاية بونتلاند.

مخاوف من مشاكل أمنية في الصومال

بدوره، رأى الباحث في مركز الصومال للأجندة، فرحان إسحاق، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن وقف الدعم عن بعثة الاتحاد الأفريقي يُمكن أن يتسبب في مشاكل أمنية وأزمات سياسية في البلاد، وذلك في ظلّ اعتماد الحكومة على الدعم الأجنبي لضبط أمن البلاد، مضيفاً أن حدوث فراغ أمني في بعض الجيوب الأمنية يعطل جهود الحكومة الفيدرالية لتصحيح مسار الانتخابات المباشرة وإجراء مفاوضات مع المعارضة، كما أن خيار واشنطن يُربك الأجهزة الأمنية لمواجهة حركة الشباب، ويخلق إحباطاً في نسق العمليات العسكرية لمكافحة التنظيمات المسلحة المناوئة للحكومة الصومالية.



فرحان إسحق: حدوث فراغ أمني في بعض الجيوب يعطل جهود الحكومة لتصحيح مسار الانتخابات وإجراء مفاوضات مع المعارضة



وأشار الباحث الصومالي إلى أن الوضع الأمني المستقر حالياً في بعض الولايات التي تشهد انتخابات مباشرة يواجه خطراً أمنياً كبيراً إذا ترجم هذا القرار إلى أفعال ملموسة على أرض الواقع، لافتاً إلى أن هذه الخطوة تشجع حركة الشباب على تنفيذ هجمات أمنية لتقويض الدولة الصومالية، حيث تستغل الحركة أي فراغ أمني في البلاد، وتقوض خطوة واشنطن جهود إحلال السلام في البلاد.

ويشن الجيش الصومالي منذ مطلع شهر يوليو الحالي، هجمات عنيفة برّية وجوية على معاقل "الشباب"، ونفذت وحدات من قوات "دنب" التابعة للجيش الوطني الصومالي، يوم السبت الماضي، عملية عسكرية استهدفت أحد أبرز معاقل حركة الشباب قرب مدينة جلب في إقليم جوبا الوسطى، وتمكنت من اقتحامه للمرة الأولى منذ نحو 15 عاماً، وفقاً لما أعلنته وسائل إعلام محلية. وجاءت العملية في وقت تستعد الحكومة الصومالية لإطلاق ما تصفه بـ"المرحلة النهائية" من العمليات العسكرية ضد "الشباب"، بهدف استعادة المناطق التي لا تزال خاضعة لسيطرتها وتعزيز نفوذ الدولة في جنوب البلاد ووسطها.