وقف فوري لإطلاق النار بين تايلاند وكمبوديا بعد أسابيع من الاشتباكات

- اتفاق تاريخي لوقف إطلاق النار: أعلنت تايلاند وكمبوديا عن وقف فوري لإطلاق النار بعد أسابيع من الاشتباكات الحدودية الدامية، ليبدأ سريانه في 27 ديسمبر 2025، ويشمل جميع أنواع الأسلحة والأهداف المدنية والعسكرية. - جهود دبلوماسية مكثفة: جاءت هذه الخطوة بعد محادثات حدودية في تايلاند واجتماع خاص لوزراء خارجية دول آسيان في كوالالمبور، مما يعكس الجهود الدبلوماسية المكثفة لحل النزاع. - دور الوساطة الدولية: لعب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ورئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم دورًا محوريًا في التوصل إلى هذا الاتفاق، بعد تجدد الاشتباكات التي أودت بحياة 32 شخصًا.

أعلنت تايلاند وكمبوديا في بيان مشترك السبت، اتفاقهما على وقف "فوري" لإطلاق النار، متعهدتين بإنهاء أسابيع من الاشتباكات الحدودية الدامية. وأفاد البيان الصادر عن اللجنة العامة المختصة بالحدود بين البلدين والذي نشره الجانب الكمبودي بأنه "يتفق الطرفان على وقف فوري لإطلاق النار فور توقيع هذا البيان المشترك، ويصبح سارياً اعتباراً من الساعة 12,00 ظهراً (بالتوقيت المحلي) في 27 ديسمبر/ كانون الأول 2025. أضاف البيان أن وقف النار يشمل جميع أنواع الأسلحة والأهداف المدنية والعسكرية لكلا الجانبين وفي جميع الحالات وجميع المناطق.

وعقدت محادثات بين البلدين عند نقطة تفتيش حدودية في تايلاند، عقب أعمال تحضيرية قامت بها خلال الأيام الأخيرة لجنة مشتركة معنية بقضايا الحدود. وجاءت المحادثات بعد يومين من اجتماع خاص في كوالالمبور لوزراء خارجية دول جنوب شرق آسيا (آسيان) لمحاولة التوصل إلى حل للنزاع.

وتشهد تايلاند وكمبوديا منذ مدة طويلة نزاعاً حدودياً ممتداً على طول 817 كيلومتراً تفصل بين البلدين بأسلاك شائكة. وفي 28 مايو/ أيار الماضي اندلع اشتباك محدود بين الجانبين، قبل أن تتوصل قواتهما المسلحة إلى تفاهم يقضي بحل الخلاف سلمياً. إلا أن الاشتباكات الحدودية بين البلدين تجددت في 24 يوليو/ تموز الماضي، ما أدى إلى مقتل 32 شخصاً من الطرفين.

ووقع البلدان في 26 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي اتفاقاً لوقف إطلاق النار رعاه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لكن تايلاند علقت الاتفاق بعد بضعة أسابيع إثر انفجار لغم أرضي أوقع العديد من الجرحى في صفوف جنودها.

وقبل أسبوعين، أعلن ترامب بعد مكالمة هاتفية مع زعيمي تايلاند وكمبوديا، اتفاق البلدين على وقف الاشتباكات الحدودية. وقال على شبكته الاجتماعية تروث سوشال: "أجريت محادثة ممتازة مع رئيس وزراء تايلاند أنوتين تشارنفيراكول، ورئيس وزراء كمبوديا هون مانيه، بشأن استئناف الحرب طويلة الأمد بينهما، وهو أمر مؤسف للغاية. وقد اتفقا على وقف إطلاق النار بالكامل ابتداءً من هذه الليلة، والعودة إلى اتفاق السلام الأصلي الذي جرى التوصل إليه معي ومعهما، بمساعدة رئيس وزراء ماليزيا العظيم، أنور إبراهيم".

(رويترز، فرانس برس)