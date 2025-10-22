أكد فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة على ضرورة السماح بدخول كمية أكبر بكثير من مواد الإيواء إلى غزة قبل حلول فصل الشتاء. وأوضح حق في تصريح صحافي، الثلاثاء، أن منظمات الإغاثة في غزة تواصل زيادة أنشطتها في المناطق التي كان الوصول إليها صعبا في السابق.
وأضاف أنه تم توزيع 300 خيمة و14 ألفا و700 بطانية على العائلات المحتاجة والنازحة في خانيونس. وأكد على ضرورة السماح بدخول كميات أكبر بكثير من مواد الإيواء إلى غزة قبل حلول فصل الشتاء، داعيا إسرائيل إلى منح المزيد من تصاريح إدخال المواد الإغاثية للمنظمات الإنسانية. وذكر حق أن فرق الأمم المتحدة تمكنت من إدخال 10 آلاف و638 طنًا من الإمدادات الأساسية عبر المعابر الحدودية منذ بدء وقف إطلاق النار في غزة.