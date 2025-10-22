وقف إطلاق النار في غزة | واشنطن تفتتح مركزاً في إسرائيل لمراقبة التهدئة

22 أكتوبر 2025   |  آخر تحديث: 01:14 (توقيت القدس)
يستمر الحراك الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة لمتابعة وقف إطلاق النار في غزة والانتقال إلى المراحل التالية من خطة الرئيس دونالد ترامب. وانضم نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس الثلاثاء إلى الوفد الأميركي الذي يجري زيارة إلى إسرائيل، وعلى رأسه كل من صهر ترامب جاريد كوشنير والمبعوث ستيف ويتكوف. وأعلنت بريطانيا عن إرسال جنود إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي بناء على طلب من واشنطن، بهدف المساهمة في القوة المكلفة بالحفاظ على التهدئة في غزة. 

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن فانس عن إنشاء ما يسمى "المركز المدني العسكري" في جنوب دولة الاحتلال، بهدف متابعة خطة ترامب بشأن غزة. ومن المتوقع وصول الجنود البريطانيين إلى هذا المركز. وقال فانس إن المركز افتتح لإعادة بناء غزة، فيما لفت كوشنير إلى أنه "يجري دراسة البدء في إعادة الإعمار في المناطق التي تقع اليوم تحت سيطرة" الاحتلال الإسرائيلي في القطاع. وذكر موقع أكسيوس الإخباري نقلاً عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين أن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو يعتزم السفر إلى إسرائيل في وقت لاحق من هذا الأسبوع أو مطلع الأسبوع المقبل.

وعلى الصعيد الميداني، تواصل قوى الأمن التابعة للمقاومة ملاحقة العصابات التي جندها الاحتلال لملاحقة المقاومين وسرقة المساعدات الداخلة إلى القطاع المحاصر. وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن عددا من عناصر مليشيا ياسر أبو شباب التي تتخذ من شرق رفح مقرا لها، اعتقلوا في كمين نصبته قوى الأمن، مساء الثلاثاء. 

تطورات وقف إطلاق النار في غزة يتابعها "العربي الجديد" أولًا بأول.. 

12:18 am

الأمم المتحدة تطالب بتعزيز مساعدات الإيواء لغزة قبل الشتاء

أكد فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة على ضرورة السماح بدخول كمية أكبر بكثير من مواد الإيواء إلى غزة قبل حلول فصل الشتاء. وأوضح حق في تصريح صحافي، الثلاثاء، أن منظمات الإغاثة في غزة تواصل زيادة أنشطتها في المناطق التي كان الوصول إليها صعبا في السابق.

وأضاف أنه تم توزيع 300 خيمة و14 ألفا و700 بطانية على العائلات المحتاجة والنازحة في خانيونس. وأكد على ضرورة السماح بدخول كميات أكبر بكثير من مواد الإيواء إلى غزة قبل حلول فصل الشتاء، داعيا إسرائيل إلى منح المزيد من تصاريح إدخال المواد الإغاثية للمنظمات الإنسانية. وذكر حق أن فرق الأمم المتحدة تمكنت من إدخال 10 آلاف و638 طنًا من الإمدادات الأساسية عبر المعابر الحدودية منذ بدء وقف إطلاق النار في غزة.

12:14 am

هيئة البث: المركز العسكري جعل إسرائيل "محمية أميركية"

قالت هيئة البث العبرية إن الولايات المتحدة تراقب كل تحرك يجري في غزة، في مسعى لمنع انهيار اتفاق وقف إطلاق النار، وهو ما جعل إسرائيل تبدو وكأنها "محمية أميركية".

وذكرت الهيئة في تقرير لها مساء الثلاثاء: "تقول مصادر إسرائيلية إن الأميركيين يراقبون عن كثب كل تحرك في غزة بمساعدة المقر الأميركي (لمراقبة وقف إطلاق النار) في (مدينة) كريات غات (جنوب)، بل ويوافقون على بعض الإجراءات أو يمنعونها". ونقلت الهيئة عن مسؤول إسرائيلي كان حاضرًا في المقر "الأميركيون يتدخلون في كل خطوة بغزة، إنها (إسرائيل) أشبه بمحمية أميركية". وأضاف: "الأميركيون يراقبون كل تحرك ويبذلون قصارى جهدهم لمنع انهيار اتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك منعنا من اتخاذ إجراءات معينة في بعض الأحيان".

12:12 am

واشنطن تفتتح مركزا في إسرائيل لمتابعة خطة ترامب

أعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، الثلاثاء، افتتاحها بإسرائيل مركز التنسيق المدني-العسكري (CMCC) بهدف "دعم استقرار غزة".

وذكرت "سنتكوم" في بيان، أنها "افتتحت مركز التنسيق المدني-العسكري (CMCC) بإسرائيل في 17 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، ما يمثل الإطلاق الرسمي لمركز التنسيق الرئيسي للمساعدات إلى غزة". وأشارت إلى أن ذلك "يأتي ذلك بعد 5 أيام من توقيع قادة العالم على خطة بوساطة أميركية لإنهاء الحرب بين إسرائيل وحماس بشكل دائم".

وأوضحت أن المركز "صُمّم لدعم جهود الاستقرار ولن تنتشر القوات العسكرية الأميركية داخل قطاع غزة، بل ستساهم في تسهيل تدفق المساعدات الإنسانية واللوجستية والأمنية من الشركاء الدوليين إلى داخل القطاع".

ومن جانبه، قال قائد "سنتكوم" براد كوبر إن المركز "سيتولى مراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، من خلال قاعة عمليات تتيح للطاقم تقييم التطورات في غزة لحظة بلحظة"، وفق ذات المصدر.

12:09 am

بريطانيا ترسل قوات إلى إسرائيل

إعلن بريطانيا عن إرسال قوات إلى إسرائيل للمساعدة في مراقبة وقف إطلاق النار الهش في غزة بناء على طلب من الولايات المتحدة. وقال وزير الدفاع جون هيلي إن المملكة المتحدة ستلعب "دورا داعما" من خلال نشر عدد صغير من ضباط التخطيط، بما في ذلك قائد كبير في المنطقة. ويأتي هذا بعد 10 أيام فقط من إعلان وزيرة الخارجية إيفيت كوبر أن المملكة المتحدة "ليس لديها خطط" لإرسال جنود، وفقا لوكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا).

وسيعمل القائد كنائب في "مركز التنسيق العسكري المدني" الذي تقوده الولايات المتحدة في إسرائيل والذي من المتوقع أن يضم أيضا قوات من قطر ومصر وتركيا والإمارات العربية المتحدة. وخلال فعالية في لندن مساء الاثنين، قال هيلي: "يمكننا المساهمة في مراقبة وقف إطلاق النار، لكن من المرجح أن يكون هذا بقيادة آخرين".

11:38 pm

أبرز تطورات أمس الثلاثاء

  • وصول 13 شهيداً إلى مستشفيات غزة خلال الـ24 ساعة الماضية

  • الجيش الإسرائيلي يتسلم رفات أسيرين من الصليب الأحمر

  • أكسيوس: روبيو إلى إسرائيل خلال الأسبوع الحالي

  • فانس: افتتحنا مركزاً لإعادة بناء غزة ولا أموال لإعمار مناطق سيطرة حماس

  • رئيس المخابرات المصرية يلتقي نتنياهو

  • جيش الاحتلال يعلن إصابة جنديين في خانيونس جنوبي قطاع غزة

  • ترامب يهدد حماس: افعلو الصواب أو ستكون نهايتكم قاسية

