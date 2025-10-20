وقف إطلاق النار في غزة | 80 خرقاً للاتفاق ووفد أميركي يزور إسرائيل

تشهد الأوضاع الميدانية في قطاع غزة توتراً متجدداً غداة يوم دامٍ من الغارات الإسرائيلية على مدينة رفح ومناطق أخرى في الجنوب، أسفرت عن استشهاد ما لا يقل عن 45 فلسطينياً، وفق ما أكده الدفاع المدني في غزة وأربعة مستشفيات في القطاع. التصعيد الإسرائيلي جاء بعد أن زعمت تل أبيب أنّ عناصر من حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" استهدفوا قواتها بصاروخ مضاد للدروع، لتردّ بسلسلة هجمات وصفت بأنها الأعنف منذ أسابيع، أعادت إلى الواجهة هشاشة التفاهمات الأخيرة بشأن وقف إطلاق النار.
وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 80 خرقاً موثقاً لوقف إطلاق النار منذ دخوله حيز التنفيذ، يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أسفرت عن استشهاد 97 فلسطينياً وإصابة 230 آخرين، بينهم نساء وأطفال. وأوضح المكتب، في بيان، أنّ 21 من هذه الخروقات وقعت يوم الأحد، مشيراً إلى أن الانتهاكات الإسرائيلية شملت جميع محافظات قطاع غزة دون استثناء، وتنوعت بين إطلاق نار مباشر على المواطنين، وقصف واستهداف متعمّد، وأحزمة نارية، وعمليات اعتقال بحق مدنيين.
وفي ظل هذا التصعيد، كشف موقع أكسيوس الأميركي أنّ إسرائيل أبلغت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مسبقاً بالضربات على رفح، من خلال مركز القيادة الأميركي المكلّف بالإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، في خطوة تشير إلى تنسيق عسكري وسياسي وثيق بين الجانبين. وفي موازاة ذلك، أفادت القناة "12" العبرية بأن إسرائيل تراجعت عن قرارها بوقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع بعد ضغوط أميركية، متعهدة بإعادة فتح المعابر اعتباراً من اليوم الاثنين.
يأتي هذا فيما تستعد تل أبيب لاستقبال وفد أميركي رفيع المستوى يضم المبعوث الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف والمستشار الرئاسي جاريد كوشنر، الذين يصلان إلى إسرائيل، اليوم الاثنين، قبيل انضمام نائب الرئيس جي دي فانس إليهما الثلاثاء، حيث من المقرر أن يلتقي المسؤولون الثلاثة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وكبار المسؤولين الإسرائيليين لبحث سبل تثبيت وقف إطلاق النار ودفع الإطار الأميركي المقترح قدماً. الزيارة الأميركية المنتظرة تعكس قلق واشنطن من تجدد الحرب، ومحاولتها إنقاذ مسار التهدئة الهش قبل أن ينزلق الميدان إلى جولة جديدة من المواجهات.
كذلك، أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الأحد، وصول وفد من قيادتها برئاسة خليل الحية، إلى القاهرة، لمتابعة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في مدينة شرم الشيخ المصرية في 9 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، استناداً إلى خطة الرئيس الأميركي لوقف الحرب على قطاع غزة.
"العربي الجديد" يتابع التطورات في ظلّ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة...