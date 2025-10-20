وقف إطلاق النار في غزة | 80 خرقاً للاتفاق ووفد أميركي يزور إسرائيل

أخبار
غزة

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
التحديثات الحية
20 أكتوبر 2025
+ الخط -

تشهد الأوضاع الميدانية في قطاع غزة توتراً متجدداً غداة يوم دامٍ من الغارات الإسرائيلية على مدينة رفح ومناطق أخرى في الجنوب، أسفرت عن استشهاد ما لا يقل عن 45 فلسطينياً، وفق ما أكده الدفاع المدني في غزة وأربعة مستشفيات في القطاع. التصعيد الإسرائيلي جاء بعد أن زعمت تل أبيب أنّ عناصر من حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" استهدفوا قواتها بصاروخ مضاد للدروع، لتردّ بسلسلة هجمات وصفت بأنها الأعنف منذ أسابيع، أعادت إلى الواجهة هشاشة التفاهمات الأخيرة بشأن وقف إطلاق النار.

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 80 خرقاً موثقاً لوقف إطلاق النار منذ دخوله حيز التنفيذ، يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أسفرت عن استشهاد 97 فلسطينياً وإصابة 230 آخرين، بينهم نساء وأطفال. وأوضح المكتب، في بيان، أنّ 21 من هذه الخروقات وقعت يوم الأحد، مشيراً إلى أن الانتهاكات الإسرائيلية شملت جميع محافظات قطاع غزة دون استثناء، وتنوعت بين إطلاق نار مباشر على المواطنين، وقصف واستهداف متعمّد، وأحزمة نارية، وعمليات اعتقال بحق مدنيين.

وفي ظل هذا التصعيد، كشف موقع أكسيوس الأميركي أنّ إسرائيل أبلغت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مسبقاً بالضربات على رفح، من خلال مركز القيادة الأميركي المكلّف بالإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، في خطوة تشير إلى تنسيق عسكري وسياسي وثيق بين الجانبين. وفي موازاة ذلك، أفادت القناة "12" العبرية بأن إسرائيل تراجعت عن قرارها بوقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع بعد ضغوط أميركية، متعهدة بإعادة فتح المعابر اعتباراً من اليوم الاثنين.

يأتي هذا فيما تستعد تل أبيب لاستقبال وفد أميركي رفيع المستوى يضم المبعوث الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف والمستشار الرئاسي جاريد كوشنر، الذين يصلان إلى إسرائيل، اليوم الاثنين، قبيل انضمام نائب الرئيس جي دي فانس إليهما الثلاثاء، حيث من المقرر أن يلتقي المسؤولون الثلاثة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وكبار المسؤولين الإسرائيليين لبحث سبل تثبيت وقف إطلاق النار ودفع الإطار الأميركي المقترح قدماً. الزيارة الأميركية المنتظرة تعكس قلق واشنطن من تجدد الحرب، ومحاولتها إنقاذ مسار التهدئة الهش قبل أن ينزلق الميدان إلى جولة جديدة من المواجهات.

كذلك، أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الأحد، وصول وفد من قيادتها برئاسة خليل الحية، إلى القاهرة، لمتابعة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في مدينة شرم الشيخ المصرية في 9 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، استناداً إلى خطة الرئيس الأميركي لوقف الحرب على قطاع غزة.

"العربي الجديد" يتابع التطورات في ظلّ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة...

12:22 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
غزة
وفد أميركي رفيع يزور إسرائيل لبحث دفع اتفاق وقف إطلاق النار

قال مسؤول أميركي لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف والمستشار الرئاسي جاريد كوشنر سيصلان إلى إسرائيل اليوم الاثنين، بينما من المقرر أن يصل نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس يوم الثلاثاء. وأضاف المسؤول أن المسؤولين الثلاثة سيلتقون برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وعدد من كبار المسؤولين الإسرائيليين خلال زيارتهم، بهدف دفع الإطار الأميركي المقترح لوقف إطلاق النار في غزة قدماً.

التفاصيل عبر الرابط:

ويتكوف وكوشنر في نيوجيرسي، 13 يوليو 2025 (Getty)
رصد
التحديثات الحية

ويتكوف وكوشنر إلى إسرائيل لدفع اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

12:20 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
القدس المحتلة
تدخل واشنطن يقلق إسرائيل من فشل تطبيق "نموذج لبنان" في غزة

نقلت صحيفة يسرائيل هيوم عن مسؤول أمني إسرائيلي قوله إنه بعد تدخل الولايات المتحدة لوقف الضربات الأخيرة على غزة، بات هناك تخوّف في إسرائيل من عدم إمكانية تطبيق نموذج لبنان.

12:18 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
غزة
80 خرقاً موثقاً لوقف إطلاق النار في غزة منذ سريانه

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 80 خرقاً موثقاً لوقف إطلاق النار منذ دخوله حيز التنفيذ، يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أسفرت عن استشهاد 97 فلسطينياً وإصابة 230 آخرين، بينهم نساء وأطفال. وأوضح المكتب، في بيان، أنّ 21 من هذه الخروقات وقعت يوم الأحد، مشيراً إلى أن الانتهاكات الإسرائيلية شملت جميع محافظات قطاع غزة دون استثناء، وتنوعت بين إطلاق نار مباشر على المواطنين، وقصف واستهداف متعمّد، وأحزمة نارية، وعمليات اعتقال بحق مدنيين. وأكد البيان أنّ هذه الانتهاكات تمثل "دليلاً واضحاً على هشاشة التزام الاحتلال بالاتفاق"، داعياً الجهات الدولية إلى "تحمّل مسؤولياتها والضغط لوقف الجرائم المستمرة بحق المدنيين في قطاع غزة".

12:13 AM
أبرز تطورات الوضع في غزة يوم أمس الأحد
  • ارتفاع حصيلة شهداء الغارات الإسرائيلية على غزة إلى 45
  • إسرائيل تتراجع عن وقف إدخال المساعدات إلى غزة "بضغط أميركي"
  • إرجاء زيارة دي فانس لتل أبيب إلى الثلاثاء
  • "أكسيوس": واشنطن حثّت إسرائيل على "الرّد بشكل متناسب" في غزة
  • بن غفير عن عودة تطبيق وقف النار: تراجع مخز
  • وصول وفد من حركة حماس إلى القاهرة لمتابعة تنفيذ اتفاق غزة
دلالات
المساهمون
العربي الجديد
المزيد في سياسة
ويتكوف وكوشنر في نيوجيرسي، 13 يوليو 2025 (Getty)
التحديثات الحية
رصد
مباشر

ويتكوف وكوشنر إلى إسرائيل لدفع اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

زياد زهر الدين يتحدث خلال تسجيل مصور، 19 أكتوبر 2025 (لقطة شاشة)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

القنصل السوري في دبي يعلن انشقاقه والخارجية تعلّق

ترامب لدى استقباله زيلينسكي بالبيت الأبيض، 17 أكتوبر 2025 (الأناضول)
التحديثات الحية
رصد
مباشر

ترامب حث زيلينسكي على قبول شروط بوتين و"إلا فسيواجه الدمار"