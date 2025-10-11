وقف إطلاق النار في غزة | هدوء وعودة للنازحين وسط آمال بصمود الاتفاق

11 أكتوبر 2025   |  آخر تحديث: 02:01 (توقيت القدس)
ما زال آلاف الفلسطينيين في قطاع غزة يسلكون طريق العودة نحو بيوتهم ومناطقهم التي اضطروا للنزوح عنها بسبب حرب الإبادة على قطاع غزة. ويأتي ذلك بعد إعلان التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، أول أمس الخميس، في حين أكدت حركتا حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، مساء الجمعة، رفْضَها "القاطع لأي وصاية أجنبية"، مؤكدة أن "تحديد شكل إدارة قطاع غزة وأسس عمل مؤسساتها شأن فلسطيني داخلي يحدده مكونات شعبنا الوطنية بشكل مشترك، مع الاستعداد للاستفادة من مشاركة عربية ودولية في مجالات الإعمار والتعافي ودعم التنمية".

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الجمعة، إتمام عملية الموضع في القطاع إلى الخط الأصفر بحسب ما جرى الاتفاق عليه في إطار ما يعرف بخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب الإسرائيلية التي استمرت عامين ويومين.

ويتابع "العربي الجديد" تطورات الأوضاع في غزة في ظل اتفاق وقف إطلاق النار.

1:59 AM
استمرار عودة النازحين

أشارت وسائل إعلام فلسطينية إلى استمرار حركة العائدين من جنوب القطاع إلى مدينة غزة بعد وقف إطلاق النار.

01:14 am

غزة
مشاهد من عودة الغزيين لبيوتهم

يواصل الفلسطينيون رحلة العودة إلى منازلهم ومناطقهم رغم الدمار الهائل الذي أصاب كل شيء تقريباً، في إصرار على التمسك بالحياة في أرضهم وعلى ترابهم. ونشرت حسابات إخبارية فلسطينية عدداً كبيراً من الفيديوهات التي تظهر عودة الآلاف، كما رصدت حالات إنسانية كحالة سيدة متقدمة في السن تقول "بثبات يليق بعظمة الصمود: هنا نعيش.. وهنا نبقى".

01:12 am

حماس والجهاد والجبهة الشعبية: لا للوصاية الأجنبية

أعلنت حركتا حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، في بيان مشترك مساء اليوم الجمعة، رفْضَها "القاطع لأي وصاية أجنبية"، مؤكدة أن "تحديد شكل إدارة قطاع غزة وأسس عمل مؤسساتها شأن فلسطيني داخلي يحدده مكونات شعبنا الوطنية بشكل مشترك، مع الاستعداد للاستفادة من مشاركة عربية ودولية في مجالات الإعمار والتعافي ودعم التنمية".

فلسطينيون بعد اتفاق وقف حرب غزة (هاني الشاعر/Getty)
أخبار
التحديثات الحية

حماس والجهاد والجبهة الشعبية: تحديد شكل إدارة غزة شأن فلسطيني

12:52 AM
أبرز تطورات حرب الإبادة على غزة الجمعة
  • حماس والجهاد والجبهة: ما توصلنا إليه فشل لمخططات الاحتلال
  • إعادة فتح معبر رفح الأسبوع المقبل تحت إشراف بعثة أوروبية
  • أكسيوس: ترامب يعتزم عقد قمة للزعماء بشأن غزة في مصر
  • "أكسيوس": ترامب تعهد بعدم السماح لإسرائيل بتقويض وقف النار
  • جيش الاحتلال ينشر خريطة انسحاب قواته
  • انتشال 81 شهيداً منذ صباح اليوم
  • ويتكوف: بدء مهلة الـ72 ساعة لإطلاق سراح الرهائن
  • شرطة غزة: سنبدأ بالانتشار في محافظات القطاع كافة
  • قطر: نجاح المرحلة الأولى مسؤولية جماعية
  • إذاعة جيش الاحتلال: استبدال 11 سجيناً من فتح بآخرين من حماس
انسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة / 10 أكتوبر 2025 (رويترز)
أخبار
التحديثات الحية

حرب الإبادة على غزة | عودة آلاف النازحين مع بدء وقف إطلاق النار

