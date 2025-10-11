وقف إطلاق النار في غزة | هدوء وعودة للنازحين وسط آمال بصمود الاتفاق

أشارت وسائل إعلام فلسطينية إلى استمرار حركة العائدين من جنوب القطاع إلى مدينة غزة بعد وقف إطلاق النار.
- أخبار
- سياسة
- اقتصاد
- مقالات
- مجتمع
- منوعات
- ثقافة
- رياضة
- تحقيقات
- المزيد
- النسخة الورقية
ما زال آلاف الفلسطينيين في قطاع غزة يسلكون طريق العودة نحو بيوتهم ومناطقهم التي اضطروا للنزوح عنها بسبب حرب الإبادة على قطاع غزة. ويأتي ذلك بعد إعلان التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، أول أمس الخميس، في حين أكدت حركتا حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، مساء الجمعة، رفْضَها "القاطع لأي وصاية أجنبية"، مؤكدة أن "تحديد شكل إدارة قطاع غزة وأسس عمل مؤسساتها شأن فلسطيني داخلي يحدده مكونات شعبنا الوطنية بشكل مشترك، مع الاستعداد للاستفادة من مشاركة عربية ودولية في مجالات الإعمار والتعافي ودعم التنمية".
وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الجمعة، إتمام عملية الموضع في القطاع إلى الخط الأصفر بحسب ما جرى الاتفاق عليه في إطار ما يعرف بخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب الإسرائيلية التي استمرت عامين ويومين.
أشارت وسائل إعلام فلسطينية إلى استمرار حركة العائدين من جنوب القطاع إلى مدينة غزة بعد وقف إطلاق النار.