21 أكتوبر 2025   |  آخر تحديث: 00:54 (توقيت القدس)
مع عودة الهدوء النسبيّ إلى قطاع غزة بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، بعد تصعيد كبير من الاحتلال الإسرائيلي، تشهد مفاوضات المرحلة الثانية حراكاً مكثفاً على صعيد الاجتماعات بين حركة حماس والوسطاء في مصر، وكذلك بين قادة الاحتلال والمسؤولين الأميركيين في تل أبيب.

واجتمع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين، مع المبعوثَين الأميركيَين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، فيما من المقرّر أن يصل نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس اليوم الثلاثاء إلى إسرائيل. ونقلت القناة 12 العبرية عن مصادر قولها إنّ ويتكوف وكوشنر أكدا لنتنياهو ضرورة عدم فعل أيّ شيء يعرض اتفاق غزة للخطر وبذل كل جهد للوصول إلى المرحلة الثانية من الاتفاق. ووفق القناة، قال المبعوثان لنتنياهو إن تعريض وقف إطلاق النار للخطر أمر مرفوض تماماً.

وأفاد مصدر مطّلع على مفاوضات غزة لـ"العربي الجديد"، الاثنين، بأن القاهرة شهدت مشاورات مكثفة بين المسؤولين المصريين وقيادة حركة حماس، تناولت ملامح المرحلة الثانية من اتفاق شرم الشيخ، مع التركيز على مسألتين تعتبران أساسيتَين في مسار التنفيذ، وهما إعادة فتح معبر رفح كلياً أولاً، ثم تسليم ما تبقّى من جثامين الأسرى الإسرائيليين، تمهيداً للانتقال إلى المفاوضات التالية التي ستُجرى في الدوحة. وأكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، أنه لن يُرسل جنوداً أميركيين إلى غزة. وفي رده على سؤال حول خرق مزعوم لاتفاق وقف إطلاق النار وأعمال عنف ضد المدنيين قامت بها حركة حماس، برأ ترامب قيادات الحركة للمرة الثانية من قيامها بهذا الخرق قائلاً "لا أعتقد أن ما جرى مرتبط بقيادات الحركة، بل لديهم بعض التمرّد. لقد قتلوا الكثير، وهذه مجموعة عنيفة".

ميدانياً، تواصل حركة حماس تسليم جثث أسرى إسرائيليين كانوا لديها وقتلوا في غارات إسرائيلية على القطاع خلال الحرب. وبلغ عدد الجثث التي سلمت حتى الاثنين 14 جثة من أصل 28.

تطوّرات وقف إطلاق النار في غزة يتابعها "العربي الجديد" أولاً بأول...

12:25 am

الأناضول

الأناضول
وزيرة إسرائيلية تقترح على "الكابينت" حرق جثة السنوار

قالت وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريغيف، الاثنين، إنها اقترحت على المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت) حرق جثة القائد السابق لحركة "حماس" بقطاع غزة الشهيد يحيى السنوار. جاء ذلك خلال لقاء أجراه موقع "كول باراما" الإسرائيلي مع الوزيرة المنتمية إلى حزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

الشهيد يحيى السنوار، غزة 24 مايو 2021 (لوران فان دير ستوكت/Getty)
أخبار
التحديثات الحية

وزيرة إسرائيلية تقترح على "الكابينت" حرق جثة السنوار

12:17 AM

عثمان لحياني

عثمان لحياني
صحافي جزائري. مراسل العربي الجديد في الجزائر.
الجزائر
الجزائر تتعهد بإجلاء رعاياها العالقين في قطاع غزة

تعهد مساعد وزير الخارجية الجزائري المكلف بالجالية الوطنية سفيان شايب، بإعادة أبناء الجالية الجزائرية العالقين بقطاع غزة إلى أرض الوطن، مشيرا الى أن "المسألة تحظى بمتابعة مستمرة وحثيثة من قبل مصالح الدولة". جاء ذلك خلال لقائه وفدا يمثل عائلات الرعايا الجزائريين، لمناقشة أوضاعهم وإمكانية إجلائهم من داخل القطاع، خاصة بعد اتفاق وقف إطلاق النار. ويتواجد في قطاع غزة نحو 700 جزائري أغلبهم من النساء المتزوجات بفلسطينيين وأبنائهن.

وكانت عائلات الرعايا قد وجهت في وقت سابق سلسلة دعوات ونداءات إلى الرئيس عبد المجيد تبون، بهذا الشأن. ونفذت قبل فترة سلسلة وقفات، لكن السلطات الجزائرية عجزت عن ذلك، ولمحت إلى ضعف التعاون من الأطراف المشرفة على معبر رفح. وفي ديسمبر/كانون الأول 2024، نجحت السلطات الجزائرية بإجلاء 105 من رعاياها بينهم جرحى ومصابين من قطاع غزة.

12:01 am

أسوشييتد برس

أسوشييتد برس
ترامب: تمرد في حماس وراء أعمال العنف

 أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن اعتقاده أن "تمرد" حركة حماس هو السبب وراء "العنف" الذي وقع مؤخرا في قطاع غزة. وقال ترامب اليوم الاثنين في البيت الأبيض: "لا أعتقد أنها كانت القيادة، ولكن كان لديهم بعض التمرد فيما بينهم، وقتلوا بعض الناس، الكثير من الناس". وقال ترامب أيضا إن حماس وافقت على "حسن التصرف" وإذا لم تفعل "سنذهب ونقضي عليهم". وأضاف "أنهم يعلمون ذلك".

11:58 pm

العربي الجديد

العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
القدس المحتلة
ويتكوف وكوشنر يحذران نتنياهو من خرق اتفاق غزة

نقلت القناة 12 العبرية عن مصادر قولها إن المبعوثين الأميركيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر أكدا لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ضرورة عدم فعل أي شيء يعرض اتفاق غزة للخطر وبذل كل جهد للوصول إلى المرحلة الثانية من الاتفاق. ووفق القناة، قال المبعوثان لنتنياهو إن تعريض وقف إطلاق النار للخطر أمر مرفوض تماما.

11:57 pm

الأناضول

الأناضول
نائب ترامب يتراجع عن دخول قطاع غزة

قالت هيئة البث العبرية الرسمية، مساء الاثنين، إن نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، لن يدخل إلى قطاع غزة خلال زيارته المرتقبة لإسرائيل، وذلك لأسباب أمنية.

يأتي ذلك بعد ساعات من حديث الهيئة أن فانس سيصل تل أبيب، ظهر الثلاثاء، ويعتزم دخول غزة للاطلاع على سير اتفاق وقف الحرب في القطاع. إلا أن الهيئة عادت وأكدت في تقرير منفصل أن فانس "سيكتفي بمتابعة الأوضاع في القطاع عن بُعد". ورجحت أن يتم ذلك "من خلال شاشات خاصة في مقر وزارة الدفاع (الكرياه) بتل أبيب". وأرجعت الهيئة عدم دخول فانس إلى غزة "لأسباب أمنية". من جانبها، قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية إن فانس سيتابع الوضع في غزة "عبر طائرة مسيّرة، ولن يدخل فعليا إلى القطاع لأسباب أمنية".

11:32 PM
أبرز الأحداث أمس الاثنين

  • حماس: الاحتلال لديه سياسة ثابتة في استمرار خرق اتفاق غزة

  • نائب ترامب يتراجع عن دخول قطاع غزة

  • جيش الاحتلال يعلن تسلم جثة أسير في غزة

  • الاتحاد الأوروبي: فرض عقوبات على إسرائيل ما زال مطروحاً

  • ترامب: نتخذ خطوات عديدة للحفاظ على وقف إطلاق النار في غزة

  • نتنياهو: ألقينا 153 طناً من القنابل على غزة الأحد

  • 10 آلاف شهيد فلسطيني تحت الأنقاض في قطاع غزة

  • ويتكوف: كلفة إعادة إعمار غزة تُقدّر بحوالي 50 مليار دولار

  • وفد أميركي رفيع يزور إسرائيل لبحث دفع اتفاق وقف إطلاق النار

