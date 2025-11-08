وقف إطلاق النار في غزة | نسف منازل وواشنطن ستشرف على المساعدات

نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات نسف للمنازل شرقي مدينة غزة قبيل منتصف ليل الجمعة - السبت، وذلك في إبادة يومية من نوع آخر يتّبعها الاحتلال لإعادة تشكيل جغرافيا مناطق عدة في القطاع، وتهجير سكانها، بما يتناسب مع رؤيته العسكرية. في المقابل، تواصل حركة حماس تسليم جثث الأسرى الإسرائيليين المتبقية لديها، على الرغم من الصعوبات بسبب تحول معظم مناطق قطاع غزة إلى ركام. وأعلن جيش الاحتلال، اليوم السبت، أنّ الجثة التي تسلمها يوم أمس من غزة تعود للأسير الإسرائيلي ليؤور رودايف، مشيرًا إلى إخطار عائلته بعد التأكد من إجراءات الطب الشرعي.

وأمس الجمعة، أعلن مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الجمعة، تسلم القوات الإسرائيلية رفات أحد الأسرى الذي نقله الصليب الأحمر من غزة. وكانت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، وسرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، قد أعلنتا في وقت سابق الجمعة أنهما ستسلمان رفات أسير إسرائيلي إضافي في إطار تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار. وقالت كتائب القسام، في بيان على تطبيق تليغرام إنها ستسلم مع سرايا القدس "جثة أحد أسرى العدو" بعد العثور عليها، الجمعة، في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة. وسلمت حماس سلطات الاحتلال، وفق الاتفاق، حتى الآن 22 جثة (19 لإسرائيليين وجثة لتايلاندي وأخرى لنيبالي وثالثة لتنزاني) من أصل جثث 28 أسيراً. ولم يتبق لدى الحركة سوى 5 جثث من المفترض بعد تسليمها، بدء المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.

في الأثناء، ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن "مركز التنسيق" الذي تقوده الولايات المتحدة، والمكلف تنفيذ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب

للسلام في غزة، من المفترض أن يحل مكان إسرائيل في الإشراف على المساعدات الإنسانية للقطاع، حتى مع وصف العديد من الأشخاص المطلعين على الأسابيع الأولى من عمليات المركز بأنها فوضوية ومترددة. وتنقل الصحيفة عن مسؤول أميركي، قوله إن العملية الانتقالية اكتملت، يوم الجمعة، وأصبح الإسرائيليون الآن "جزءاً من الحوار"، لكن القرارات ستتخذها الهيئة الأوسع في إشارة إلى الانتقال من وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق، وهي الوحدة التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي المسؤولة عن تنظيم وتسهيل وصول المساعدات إلى غزة، إلى مركز التنسيق المدني العسكري الذي أُنشئ بالقرب من حدود غزة.

وقال العديد من المطلعين على عملية الانتقال إن هذه الخطوة تُقصي دور إسرائيل في تحديد كيفية الإغاثة الإنسانية ونوعيتها، التي يمكن أن تدخل غزة، فيما يتولى مركز تنسيق المساعدات الإنسانية (CMCC) زمام المبادرة. وقالت الأمم المتحدة، أمس الجمعة، إن نحو 37 ألف طن من المساعدات دخلت إلى قطاع غزة، منذ توقيع الاتفاق، بينما تشير العديد من الجهات المختصة في القطاع إلى أن معظم المساعدات الغذائية عبارة عن مكسرات وحلويات، ولا تتضمن عناصر غذائية أساسية. واعتبر هؤلاء ذلك شكلاً من أشكال التجويع المستمر ضد الغزيين.

