وقف إطلاق النار في غزة | نسف منازل وواشنطن ستشرف على المساعدات

غزة

التحديثات الحية
08 نوفمبر 2025   |  آخر تحديث: 09:17 (توقيت القدس)
نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات نسف للمنازل شرقي مدينة غزة قبيل منتصف ليل الجمعة - السبت، وذلك في إبادة يومية من نوع آخر يتّبعها الاحتلال لإعادة تشكيل جغرافيا مناطق عدة في القطاع، وتهجير سكانها، بما يتناسب مع رؤيته العسكرية. في المقابل، تواصل حركة حماس تسليم جثث الأسرى الإسرائيليين المتبقية لديها، على الرغم من الصعوبات بسبب تحول معظم مناطق قطاع غزة إلى ركام. وأعلن جيش الاحتلال، اليوم السبت، أنّ الجثة التي تسلمها يوم أمس من غزة تعود للأسير الإسرائيلي ليؤور رودايف، مشيرًا إلى إخطار عائلته بعد التأكد من إجراءات الطب الشرعي.

وأمس الجمعة، أعلن مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الجمعة، تسلم القوات الإسرائيلية رفات أحد الأسرى الذي نقله الصليب الأحمر من غزة. وكانت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، وسرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، قد أعلنتا في وقت سابق الجمعة أنهما ستسلمان رفات أسير إسرائيلي إضافي في إطار تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار. وقالت كتائب القسام، في بيان على تطبيق تليغرام إنها ستسلم مع سرايا القدس "جثة أحد أسرى العدو" بعد العثور عليها، الجمعة، في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة. وسلمت حماس سلطات الاحتلال، وفق الاتفاق، حتى الآن 22 جثة (19 لإسرائيليين وجثة لتايلاندي وأخرى لنيبالي وثالثة لتنزاني) من أصل جثث 28 أسيراً. ولم يتبق لدى الحركة سوى 5 جثث من المفترض بعد تسليمها، بدء المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.

في الأثناء، ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن "مركز التنسيق" الذي تقوده الولايات المتحدة، والمكلف تنفيذ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب

 للسلام في غزة، من المفترض أن يحل مكان إسرائيل في الإشراف على المساعدات الإنسانية للقطاع، حتى مع وصف العديد من الأشخاص المطلعين على الأسابيع الأولى من عمليات المركز بأنها فوضوية ومترددة. وتنقل الصحيفة عن مسؤول أميركي، قوله إن العملية الانتقالية اكتملت، يوم الجمعة، وأصبح الإسرائيليون الآن "جزءاً من الحوار"، لكن القرارات ستتخذها الهيئة الأوسع في إشارة إلى الانتقال من وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق، وهي الوحدة التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي المسؤولة عن تنظيم وتسهيل وصول المساعدات إلى غزة، إلى مركز التنسيق المدني العسكري الذي أُنشئ بالقرب من حدود غزة.

وقال العديد من المطلعين على عملية الانتقال إن هذه الخطوة تُقصي دور إسرائيل في تحديد كيفية الإغاثة الإنسانية ونوعيتها، التي يمكن أن تدخل غزة، فيما يتولى مركز تنسيق المساعدات الإنسانية (CMCC) زمام المبادرة. وقالت الأمم المتحدة، أمس الجمعة، إن نحو 37 ألف طن من المساعدات دخلت إلى قطاع غزة، منذ توقيع الاتفاق، بينما تشير العديد من الجهات المختصة في القطاع إلى أن معظم المساعدات الغذائية عبارة عن مكسرات وحلويات، ولا تتضمن عناصر غذائية أساسية. واعتبر هؤلاء ذلك شكلاً من أشكال التجويع المستمر ضد الغزيين.

تطورات وقف إطلاق النار في غزة يتابعها "العربي الجديد" أولًا بأول..

09:05 am

غزة
"أونروا": آلاف من أطفال غزة بلا لقاحات منذ عامين

أعلنت وكالة أونروا أن طفلاً من كل خمسة أطفال في القطاع لم يتلقَّ لقاحاته الأساسية، وذلك بعد عامين من حرب الإبادة على قطاع غزة. وحرمت المنظومة الصحية المنهارة والحصار الإسرائيلي المستمر آلاف الأطفال حقهم في الحياة، فيما تبدأ حملة جديدة لتعويض هذا الحرمان وتحصين أكثر من 44 ألف طفل.

"أونروا": آلاف من أطفال غزة بلا لقاحات منذ عامين
08:45 am

القدس المحتلة
جيش الاحتلال يعلن أن الجثة التي تسلمها تعود لأسير إسرائيلي

أعلن جيش الاحتلال أن الجثة التي تسلمها يوم أمس من غزة تعود للأسير الإسرائيلي ليؤور رودايف، مشيرًا إلى أنه جرى إخطار عائلته بعد التأكد من إجراءات الطب الشرعي.

 

07:19 am

واشنطن
واشنطن بوست: مركز التنسيق الأميركي يعزز حضوره لضمان الاتفاق

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن "مركز التنسيق" الذي تقوده الولايات المتحدة، والمكلف بتنفيذ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام في غزة، من المفترض أن يحل مكان إسرائيل في الإشراف على المساعدات الإنسانية للقطاع، حتى مع وصف العديد من الأشخاص المطلعين على الأسابيع الأولى من عمليات المركز بأنها فوضوية ومترددة.

التفاصيل عبر الرابط: 

شاحنة مساعدات متجهة إلى غزة عند معبر رفح، 4 نوفمبر 2025 (أحمد سيد/الأناضول)
التحديثات الحية

واشنطن بوست: مركز التنسيق الأميركي يعزز حضوره في غزة لضمان الاتفاق

04:01 am

غزة
غارة جوية على شرق غزة

شن طيران الاحتلال غارة على المنطقة الشرقية لمدينة غزة شمالي القطاع.

01:20 am

غزة
غارة جوية على شرق خانيونس

شن طيران الاحتلال غارة على المناطق الشرقية لمدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

12:36 am

غزة
إبادة الحجر.. عمليات نسف مستمرة للمنازل شرق غزة

يواصل الاحتلال الإسرائيلي إبادة من نوع آخر في مناطق بقطاع غزة، فبعد عامين من القتل اليومي للمدنيين، تواصل وحدات متخصصة في جيش الاحتلال عمليات نسف يومية للمنازل في مناقط شرق غزة وخانيونس، منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، وذلك في خطة لإعادة تشكيل جغرافيا المنطقة عبر إبادة الحجر وإنهاء أي سبيل لوجود بشري فيها. ونفذ جيش الاحتلال هذه الليلة عمليات نسف جديدة استهدفت منطقة شرق مدينة غزة.

12:35 am

غزة
زوارق الاحتلال تطلق النار على ساحل خانيونس

أطلقت زوارق الاحتلال الحربية نيرانها تجاه ساحل مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

12:33 am

غزة
5 جثث تفصل حماس والاحتلال عن إنهاء ملف المحتجزين

بعد تسليمها جثة مساء الجمعة، تبقت لدى حركة حماس 5 جثث فقط لأسرى إسرائيليين، من أصل 28 جثة.

12:30 am

"يديعوت أحرونوت": واشنطن تتولى كاملاً ملف المساعدات لغزة

قالت مصادر أميركية، الجمعة، إن الولايات المتحدة أصبحت تتولى بشكل كامل إدارة إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بدلاً من الجيش الإسرائيلي ووحدة تنسيق أعمال الحكومة في الأراضي الفلسطينية. ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" نقلاً عن مصادر أميركية، فإن المقر الأميركي في منطقة كريات غات (جنوب إسرائيل)، المعروف باسم CMCC، تولّى رسمياً مهمة الإشراف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع وإدارة دخول المساعدات.

وقال مصدر أميركي للصحيفة: "الإسرائيليون أصبحوا جزءاً من المحادثات، لكن القرار النهائي بأيدينا". وأضافت المصادر أن هذا التغيير يجعل من "إسرائيل طرفاً ثانوياً" في القرارات المتعلقة بحجم وطبيعة المساعدات المقدمة للفلسطينيين في القطاع. ويضم المقر الأميركي ممثلين عن 40 دولة ومنظمة، وفق "يديعوت أحرونوت".

وأشار تقرير الصحيفة العبرية إلى أن خطة النقاط العشرين التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن غزة تتضمن زيادة كبيرة في حجم المساعدات، إلا أن واشنطن لم توضح بعد كيفية تنفيذها أو ما إذا كانت ستخفف القيود التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على دخول المساعدات. كما أبدت عدة منظمات إنسانية رفضها للخطة، معتبرة أنها "نسخة جديدة" من مؤسسة غزة الإنسانية التي أنشأتها واشنطن في وقت سابق وأدت إلى مقتل مئات الفلسطينيين بنيران إسرائيلية.

12:05 AM
أبرز تطورات أمس الجمعة

  • تحذيرات إسرائيلية من أدلة على جرائم حرب في غزة

  • رويترز: أذربيجان لن ترسل قوات إلى غزة ما لم يتوقف القتال

  • المقاومة تسلّم جثة أحد أسرى الاحتلال

  • شرطان لزامير للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة

  • فيدان: وقف إطلاق النار في غزة هش والحفاظ عليه أمر حيوي

  • كاتس يوعز إلى الجيش الإسرائيلي بهدم جميع أنفاق غزة

  • قوات الاحتلال تنفذ عملية نسف ضخمة شرقي خانيونس

