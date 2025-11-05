وقف إطلاق النار في غزة | نسف منازل وقصف مدفعي في خانيونس وجباليا

التحديثات الحية
05 نوفمبر 2025   |  آخر تحديث: 00:55 (توقيت القدس)
يستمر الهدوء الحذر في قطاع غزة في ظل دخول اتفاق وقف إطلاق النار مرحلته الأولى، وفقاً لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، التي تهدف إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ عامين، وتشمل إطلاقاً متبادلاً للأسرى، وتدفقاً فورياً للمساعدات إلى القطاع المدمّر. وأعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" أن نحو 40 دولة ومنظمة دولية أصبحت ممثلة في مركز التنسيق المدني العسكري الذي أقامته واشنطن في جنوب إسرائيل، لمراقبة تنفيذ الاتفاق وضمان تدفق المساعدات واستقرار الأوضاع.

وفي الوقت الذي تواصل فيه القوات الإسرائيلية خروقها، عبر اعتقال خمسة صيادين فلسطينيين قرب ميناء غزة، حذّرت منظمات إغاثية من أن حجم المساعدات التي تصل إلى القطاع لا يزال بعيداً عن الحد الأدنى المطلوب لتأمين احتياجات السكان، وسط تفاقم أزمة الغذاء واقتراب فصل الشتاء. وأوضح برنامج الأغذية العالمي أن مليون شخص في غزة تلقّوا مساعدات غذائية منذ بدء الهدنة، لكن الكميات التي تصل لا تتجاوز نصف المطلوب لتغطية الاحتياجات الأساسية.

ميدانياً، سلّمت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، جثة أسير إسرائيلي إلى طواقم الصليب الأحمر في حي الشجاعية شرقي غزة، بعد العثور عليها في منطقة واقعة تحت سيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي. وتأتي هذه الخطوة ضمن المرحلة الإنسانية من الاتفاق، فيما تواصل الأطراف الإقليمية والدولية متابعة تنفيذ بنوده تمهيداً للانتقال إلى المرحلة الثانية التي تتضمن نشر قوة دولية لحفظ السلام في القطاع.

تطورات وقف إطلاق النار في غزة يتابعها "العربي الجديد" أولاً بأول..

12:55 am

العربي الجديد

مكتب نتنياهو يعلن التعرف على هوية جثة أسير

أعلن مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه جرى التعرف على هوية الأسير الذي أعيدت جثته مساء الثلاثاء.

11:24 PM
وثائق مسرّبة تكشف صفقة لإسرائيل مع "غوغل" و"أمازون"

كشفت وثائق مسرّبة من وزارة المالية الإسرائيلية، نشرتها تباعاً صحف "الغارديان" و"972+" و"Local Call"، عن تفاصيل صفقة إسرائيل مع "غوغل" و"أمازون"، والنسخة النهائية من العقد، بشأن "مشروع نيمبوس" المربح لنقل التكنولوجيا العملاقة من هذه الشركات لإسرائيل، والتي أظهرت أن هذه الشركات تخلت عن شروط الخدمة الخاصة بها، وخالفت الأوامر القانونية التي تمنع هذه التكنولوجيا من قتل المدنيين الفلسطينيين، بهدف تحقيق ربح.

التفاصيل عبر الرابط:

شعار غوغل الأميركية في بولندا، في 23 نيسان 2025 (بياتا زافرزيل/ Getty)
اقتصاد دولي
التحديثات الحية

وثائق مسربة تكشف صفقة لإسرائيل مع غوغل وأمازون

11:22 pm

العربي الجديد

غزة
إطلاق نار متجدد شرق خانيونس جنوبي القطاع

جدّد جيش الاحتلال الإسرائيلي إطلاق النيران بكثافة باتجاه المناطق الزراعية شرق مدينة خانيونس، جنوبي قطاع غزة.

11:22 pm

العربي الجديد

غزة
قصف مدفعي وعمليات نسف شرق أحياء الزيتون والشجاعية والتفاح

تُواصل مدفعية الاحتلال الإسرائيلي قصفها العنيف على أطراف أحياء الزيتون والشجاعية والتفاح شرق مدينة غزة، بالتزامن مع عمليات نسف جديدة طاولت منازل فلسطينية في المنطقة.

11:20 pm

العربي الجديد

غزة
إطلاق نار كثيف شرق خانيونس جنوب قطاع غزة

تشهد المناطق الشرقية من مدينة خانيونس، جنوبي قطاع غزة، في هذه الأثناء إطلاق نار كثيف من آليات جيش الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة قرب الحدود الشرقية.

11:17 PM
أبرز تطورات الوضع في غزة يوم أمس الثلاثاء
  • سنتكوم: 40 دولة ومنظمة ممثلة بـ"مركز تنسيق غزة" جنوب إسرائيل
  • جيش الاحتلال: الصليب الأحمر في طريقه لتسلّم جثمان أسير
  • الاحتلال يعتقل 5 صيادين قبالة بحر غزة
  • الأمم المتحدة: مليون غزّي تلقّوا مساعدات غذائية منذ التهدئة
  • الأردن وبريطانيا يؤكدان ضرورة ضمان تنفيذ بنود اتفاق غزة
  • "القسام": سنسلم جثة أسير عند الساعة الثامنة مساء
  • "القسام": العثور على جندي قتيل بحي الشجاعية داخل الخط الأصفر
العربي الجديد
