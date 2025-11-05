وقف إطلاق النار في غزة | نسف منازل وقصف مدفعي في خانيونس وجباليا

أعلن مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه جرى التعرف على هوية الأسير الذي أعيدت جثته مساء الثلاثاء.
يستمر الهدوء الحذر في قطاع غزة في ظل دخول اتفاق وقف إطلاق النار مرحلته الأولى، وفقاً لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، التي تهدف إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ عامين، وتشمل إطلاقاً متبادلاً للأسرى، وتدفقاً فورياً للمساعدات إلى القطاع المدمّر. وأعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" أن نحو 40 دولة ومنظمة دولية أصبحت ممثلة في مركز التنسيق المدني العسكري الذي أقامته واشنطن في جنوب إسرائيل، لمراقبة تنفيذ الاتفاق وضمان تدفق المساعدات واستقرار الأوضاع.
وفي الوقت الذي تواصل فيه القوات الإسرائيلية خروقها، عبر اعتقال خمسة صيادين فلسطينيين قرب ميناء غزة، حذّرت منظمات إغاثية من أن حجم المساعدات التي تصل إلى القطاع لا يزال بعيداً عن الحد الأدنى المطلوب لتأمين احتياجات السكان، وسط تفاقم أزمة الغذاء واقتراب فصل الشتاء. وأوضح برنامج الأغذية العالمي أن مليون شخص في غزة تلقّوا مساعدات غذائية منذ بدء الهدنة، لكن الكميات التي تصل لا تتجاوز نصف المطلوب لتغطية الاحتياجات الأساسية.
ميدانياً، سلّمت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، جثة أسير إسرائيلي إلى طواقم الصليب الأحمر في حي الشجاعية شرقي غزة، بعد العثور عليها في منطقة واقعة تحت سيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي. وتأتي هذه الخطوة ضمن المرحلة الإنسانية من الاتفاق، فيما تواصل الأطراف الإقليمية والدولية متابعة تنفيذ بنوده تمهيداً للانتقال إلى المرحلة الثانية التي تتضمن نشر قوة دولية لحفظ السلام في القطاع.
كشفت وثائق مسرّبة من وزارة المالية الإسرائيلية، نشرتها تباعاً صحف "الغارديان" و"972+" و"Local Call"، عن تفاصيل صفقة إسرائيل مع "غوغل" و"أمازون"، والنسخة النهائية من العقد، بشأن "مشروع نيمبوس" المربح لنقل التكنولوجيا العملاقة من هذه الشركات لإسرائيل، والتي أظهرت أن هذه الشركات تخلت عن شروط الخدمة الخاصة بها، وخالفت الأوامر القانونية التي تمنع هذه التكنولوجيا من قتل المدنيين الفلسطينيين، بهدف تحقيق ربح.
