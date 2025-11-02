وقف إطلاق النار في غزة | نسف منازل في خانيونس وإطلاق نار بجباليا

قالت حكومة غزة، السبت، إن 3203 شاحنات مساعدات وتجارية دخلت القطاع منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي وحتى نهاية الشهر ذاته.
وبحسب مراسل الأناضول، فإن هذا العدد قليل جدا، إذ كان من المفترض أن يدخل القطاع خلال الفترة نفسها، الممتدة على مدى 22 يوما، 13200 شاحنة، بمعدل 600 شاحنة يوميا، وفق ما تضمنه اتفاق وقف إطلاق النار.
وأوضح المكتب الإعلامي الحكومي بغزة في بيان، أن إجمالي عدد الشاحنات التي دخلت غزة منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار وحتى نهاية أكتوبر الماضي "بلغ 3203 شاحنات، منها 639 شاحنة تجارية و2564 شاحنة مساعدات، من بينها 84 شاحنة سولار و31 شاحنة غاز طهي".