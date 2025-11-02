وقف إطلاق النار في غزة | نسف منازل في خانيونس وإطلاق نار بجباليا

02 نوفمبر 2025   |  آخر تحديث: 01:19 (توقيت القدس)
نسف جيش الاحتلال الإسرائيلي عدة منازل في خانيونس في وقت مبكر من صباح الأحد، وأطلقت آليات الاحتلال النار شرقي جباليا، فيما لا يزال الاحتلال يفرض حصاراً على قطاع غزة على الرغم من صمود اتفاق وقف إطلاق النار.

 وأكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، السبت، استمرار تراجع التزام الاحتلال الإسرائيلي ببنود اتفاق وقف إطلاق النار، مشيراً إلى أنّ نسبة الشاحنات التي وافق على دخولها إلى قطاع غزة المحاصر، خلال الفترة من 10 حتى 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2025 لم تتجاوز 24% من الكميات التي نص عليها الاتفاق. 

إلى ذلك، نفت حكومة غزة السبت اتهامات القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" لعناصر يشتبه في انتمائهم إلى حركة حماس بنهب مساعدات إنسانية شمال خانيونس جنوبي القطاع، ووصفتها بأنها "باطلة وتشكل حملة تضليل إعلامي ممنهجة". وزعمت "سنتكوم"، في منشور على منصة إكس، أنّ المركز الأميركي للتنسيق المدني العسكري في غزة "CMCC" رصد في 31 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عبر طائرة مسيّرة، عناصر ينهبون شاحنة مساعدات غرب مدينة خانيونس، مدعية أنهم "يُشتبه بانتمائهم لحماس".

تطوّرات وقف إطلاق النار في غزة يتابعها "العربي الجديد" أولاً بأول..

12:53 am

الأناضول

avata
الأناضول
3203 شاحنات مساعدات وتجارية دخلت القطاع منذ وقف إطلاق النار

قالت حكومة غزة، السبت، إن 3203 شاحنات مساعدات وتجارية دخلت القطاع منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي وحتى نهاية الشهر ذاته.

وبحسب مراسل الأناضول، فإن هذا العدد قليل جدا، إذ كان من المفترض أن يدخل القطاع خلال الفترة نفسها، الممتدة على مدى 22 يوما، 13200 شاحنة، بمعدل 600 شاحنة يوميا، وفق ما تضمنه اتفاق وقف إطلاق النار.

وأوضح المكتب الإعلامي الحكومي بغزة في بيان، أن إجمالي عدد الشاحنات التي دخلت غزة منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار وحتى نهاية أكتوبر الماضي "بلغ 3203 شاحنات، منها 639 شاحنة تجارية و2564 شاحنة مساعدات، من بينها 84 شاحنة سولار و31 شاحنة غاز طهي".

12:49 am

فرانس برس

avata
فرانس برس
تلاميذ في غزة يعودون إلى المدارس

عاد تلاميذ مدرسة الحساينة في النصيرات وسط غزة إلى الصفوف رغم الدمار في القطاع حيث أعلنت الأمم المتحدة إعادة فتح المؤسسات تدريجا. 

وعقب وقف إطلاق النار الساري منذ 10 تشرين الأول/أكتوبر، أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) هذا الأسبوع إعادة فتح المؤسسات تدريجا، بعد عامين من حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة .

وقال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني الثلاثاء على إكس إن أكثر من 25 ألف تلميذ انضموا إلى "مساحات التعلم الموقتة" التابعة للوكالة، فيما سيتابع حوالى 300 ألف تلميذ دروسا عبر الإنترنت.

01:07 am

غزة
حكومة غزة تنفي اتهامات أميركية لـ"حماس" بنهب مساعدات

نفت حكومة غزة السبت اتهامات القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" لعناصر يشتبه في انتمائهم إلى حركة حماس بنهب مساعدات إنسانية شمال خانيونس جنوبي القطاع، ووصفتها بأنها "باطلة وتشكل حملة تضليل إعلامي ممنهجة". 

شاحنة مساعدات شمال خانيونس ادعت واشنطن أن حماس نهبتها 1/11/2025 (لقطة شاشة)
حكومة غزة تنفي اتهامات أميركية لـ"حماس" بنهب مساعدات: تضليل ممنهج

محمد شيخ يوسف

avata
محمد شيخ يوسف
إسطنبول
وزير الخارجية التركي يبحث اتفاق غزة مع وفد من حماس بإسطنبول

استقبل وزير الخارجية التركي هاكان فيدان،  السبت، أعضاء من المكتب السياسي لحركة حماس في مدينة إسطنبول. ووفق مصادر في وزارة الخارجية التركية، فإن اللقاء تناول تطورات الأوضاع المرتبطة بوقف إطلاق النار، واحتياجات المساعدات الإنسانية، من دون إضافة مزيد من التفاصيل. وعممت وزارة الخارجية صورة من اللقاء ومشاهد تظهر لقاء فيدان مع وفد حركة حماس، ويضم رئيس الحركة في قطاع غزة خليل الحية.

فيدان يلتقي وفداً من حماس في إسطبنول 1نوفمبر 2025 (الخارجية التركية)
وزير الخارجية التركي يبحث اتفاق غزة مع وفد من حماس في إسطنبول

12:36 AM
أبرز تطورات غزة يوم أمس السبت
  • شهيدان ومصاب برصاص الاحتلال في مناطق متفرقة من غزة
  • "كتائب القسام" تطالب بالمعدات لانتشال جميع جثث الأسرى
  • الأردن وألمانيا يربطان انتشار قوة دولية بغزة بمجلس الأمن
  • التزام الاحتلال بإدخال الشاحنات لغزة بأكتوبر لم يتجاوز الربع
  • وزير الخارجية التركي يبحث اتفاق غزة مع وفد من حماس
  • عدد الشهداء في غزة أكثر من 68 ألفاً منذ بدء الحرب
  • فيدان: اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة لا يزال هشّاً
