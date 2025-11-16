وقف إطلاق النار في غزة | نسف مبانٍ في رفح وغرق خيام في خانيونس

غزة

التحديثات الحية
16 نوفمبر 2025   |  آخر تحديث: 01:34 (توقيت القدس)
في ظل الترقب لجلسة مجلس الأمن الدولي، غدا الاثنين، والتي سيصوت خلالها على مشروع القرار الأميركي بشأن خطة الرئيس دونالد ترامب لوقف الحرب على قطاع غزة المحاصر، قال الناطق باسم حركة حماس في قطاع غزة حازم قاسم، السبت، إن الترتيبات المتعلقة باستصدار القرار يجب أن تراعي عدم استئناف الحرب مجدداً وتحقيق انسحاب إسرائيلي كأحد حقوق الشعب الفلسطيني. وأضاف قاسم لـ"العربي الجديد" أن المطلوب هو أن يحصل وقف إطلاق النار على دعم على صعيد المؤسسات الدولية والأممية بحيث يتم إدخال المساعدات للفلسطينيين في غزة إلى جانب أن تكون ترتيبات الوضع الداخلي بعيدة عن التدخل الخارجي وأن تكون فلسطينية. وأشار الناطق باسم حركة حماس إلى أن من بين التصور الفلسطيني والفصائلي لمهمة قوات حفظ السلام هو منع الاحتلال من استئناف عدوانه على القطاع وألا يكون له دور تفصيلي وتدخل في الأوضاع الحياتية داخل غزة، مشدداً على أن هذه المبادئ تم التوافق عليها فصائلياً.

في موازاة ذلك، يخطط الجيش الأميركي لتقسيم قطاع غزة على المدى الطويل إلى منطقتين "خضراء" تحرسها قوات دولية وإسرائيلية، تبدأ فيها عملية الإعمار، و"حمراء" تُترك في حالة خراب، وفق وثائق تخطيط عسكري أميركي اطلعت عليها صحيفة ذا غارديان البريطانية، ومصادر مطلعة على الخطط الأميركية. وبحسب الصحيفة، ستنتشر قوات أجنبية في البداية إلى جانب الجنود الإسرائيليين في شرق غزة، مما يترك القطاع المدمّر مقسماً وفق "الخط الأصفر" الذي تسيطر عليه إسرائيل حالياً.

ومع بدء تأثر المنطقة بأول منخفض جوي، ناشدت الرئاسة الفلسطينية دول العالم، وخاصة الإدارة الأميركية، وكذلك الدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بالضغط على إسرائيل، للإسراع في إدخال البيوت الجاهزة والخيام للقطاع. وأكدت الرئاسة الفلسطينية في بيان صحافي، السبت، أن ما تبقى في غزة من خيام متهالكة وممزقة لا تمنع دخول الأمطار ولا توفر الحماية للمواطنين. وطالبت الرئاسة الفلسطينية، برفع القيود والعراقيل الإسرائيلية التي تحول دون تمكن الحكومة الفلسطينية من إدخال البيوت المتنقلة والخيام، ومعدات الايواء إلى قطاع غزة، لمواجهة الوضع الإنساني الصعب الذي يعرض حياة الأطفال والنساء وكبار السن إلى مخاطر جسيمة.

تطورات وقف إطلاق النار في غزة يتابعها "العربي الجديد" أولاً بأول..

12:25 am

إسطنبول: حملة تتيح للتجار التبرع بأرباح يوم لقطاع غزة

نظمت بلدية قضاء عمرانية في إسطنبول التركية برنامجا للترويج لحملة تتيح لأصحاب المتاجر التبرع بدخل يوم واحد لصالح قطاع غزة. وأطلقت البلدية، السبت، برنامج التعريف بالحملة التي رفعت شعار "ربحي من أجل غزة" في إحدى الميادين الرئيسية في القضاء.

وقال رئيس بلدية عمرانية عصمت يلدريم، إن الحملة تجسِّد موقفا واعيا وشعورا بالمسؤولية تجاه الإنسانية. وأضاف: "هذه الحملة ليست مجرد حملة تبرعات، بل جسر تضامن تتحد فيه القلوب مع غزة. ستظل عمرانية دائما إلى جانب المظلومين". وشاركت أكثر من 30 منظمة غير حكومية في الحملة التي نسقتها بلدية عمرانية، والتي تهدف إلى تعزيز روح التضامن من خلال التعاون الشامل في المنطقة، وإيصال التبرعات للمحتاجين عبر منظمات موثوقة.

12:22 am

غزة
غرق خيام النازحين في خانيونس

غرق عدد كبير من خيام النازحين في مواصي خانيونس جنوبي قطاع غزة، وفقا لوسائل إعلام فلسطينية.

12:18 am

غزة
إطلاق قنابل إضاءة جنوب شرق خانيونس

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلق قنابل إضاءة في أجواء جنوب شرق مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

12:17 am

غزة
نسف مبانٍ في رفح

نسف جيش الاحتلال الإسرائيلي عددا من المباني في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

12:04 AM
أبرز تطورات أمس السبت
  • المنخفض الجوي فاقم معاناة 1.5 مليون نازح بعد غرق خيامهم
  • مشروع قرار بالكونغرس للاعتراف بارتكاب إسرائيل إبادة
  • "نيويورك تايمز": ويتكوف يعتزم لقاء الحية لبحث اتفاق غزة
  • "ذا غارديان": الجيش الأميركي يخطط لتقسيم غزة
  • "حنعمرها تاني"... حملة تطوعية لإعادة الحياة إلى مدينة غزة
  • إسرائيل تتجهّز لنزع سلاح حماس في حال فشل خطة ترامب
  • حماس: كارثة غزة تتفاقم مع الشتاء وتستدعي موقفاً عربياً
المساهمون
الأناضول
العربي الجديد
