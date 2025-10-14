وقف إطلاق النار في غزة | مطلب أممي بدخول المساعدات على نطاق واسع

كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الاثنين، أن محادثات المرحلة الثانية بشأن اتفاق غزة قد بدأت بالفعل، معتبراً أن "المراحل متداخلة إلى حد كبير". وتابع ترامب خلال قمة بمدينة شرم الشيخ المصرية حول غزة: "نمر بفترة متميزة جداً في الشرق الأوسط"، متوقعاً أن يشهد العالم "الكثير من التقدم". وأشار ترامب إلى أن قطاع غزة بحاجة ماسة لعملية إزالة الركام، قائلاً: "هناك الكثير من الركام والأنقاض في غزة والقطاع في حاجة إلى عملية تنظيف"، مضيفاً أن "إعادة الإعمار خطوة ضرورية لعودة الحياة إلى طبيعتها في القطاع".
وخلال القمة ذاتها، أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن بلاده ستستضيف مؤتمراً "للتعافي المبكر وإعادة الإعمار والتنمية" في غزة. وقال السيسي في كلمة له "ستعمل مصر مع الولايات المتحدة وبالتنسيق مع كافة الشركاء خلال الأيام القادمة على وضع الأسس المشتركة للمضي قدماً في إعادة إعمار القطاع بدون إبطاء".
في موازاة ذلك، قال عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، مساء أمس الاثنين، إنه تلقى تطمينات من قطر ومصر تؤكد أن هناك "تفاؤل كبير" بالتزام حركة حماس بتسليم إدارة غزة لهيئة فلسطينية مستقلة بموجب اتفاق وقف إطلاق النار بالقطاع. وخلال مقابلة لبرنامج "بانوراما" على قناة "بي بي سي"، قال ملك الأردن تعليقا على اتفاق وقف إطلاق النار بغزة، إن "الشيطان يكمن في التفاصيل، حيث أن المنطقة محكومة بالهلاك حال لم يتم تطبيق مبدأ حل الدولتين".
إلى ذلك، بدأت ملامح انفراج جزئي تظهر في القطاع الفلسطيني مع بدء دخول أولى شاحنات المساعدات الإنسانية، تطبيقًا لبنود اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ الجمعة الماضية. وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة أن سلطات الاحتلال سمحت بإدخال 173 شاحنة مساعدات إلى القطاع، أول من أمس الأحد، بينها 3 شاحنات مُحمَّلة بغاز الطهي و6 شاحنات وقود (سولار) مخصصة لتشغيل المخابز والمولدات والمستشفيات. ومع ذلك، لا تمثل هذه الكميات سوى نقطة في بحر الاحتياجات، إذ كان من المفترض إدخال 600 شاحنة على الأقل، غير أن الاحتلال لم يلتزم بهذا العدد.
"العربي الجديد" يتابع التطورات في ظلّ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة...