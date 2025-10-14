وقف إطلاق النار في غزة | مطلب أممي بدخول المساعدات على نطاق واسع

14 أكتوبر 2025
كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الاثنين، أن محادثات المرحلة الثانية بشأن اتفاق غزة قد بدأت بالفعل، معتبراً أن "المراحل متداخلة إلى حد كبير". وتابع ترامب خلال قمة بمدينة شرم الشيخ المصرية حول غزة: "نمر بفترة متميزة جداً في الشرق الأوسط"، متوقعاً أن يشهد العالم "الكثير من التقدم". وأشار ترامب إلى أن قطاع غزة بحاجة ماسة لعملية إزالة الركام، قائلاً: "هناك الكثير من الركام والأنقاض في غزة والقطاع في حاجة إلى عملية تنظيف"، مضيفاً أن "إعادة الإعمار خطوة ضرورية لعودة الحياة إلى طبيعتها في القطاع".

وخلال القمة ذاتها، أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن بلاده ستستضيف مؤتمراً "للتعافي المبكر وإعادة الإعمار والتنمية" في غزة. وقال السيسي في كلمة له "ستعمل مصر مع الولايات المتحدة وبالتنسيق مع كافة الشركاء خلال الأيام القادمة على وضع الأسس المشتركة للمضي قدماً في إعادة إعمار القطاع بدون إبطاء".

في موازاة ذلك، قال عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، مساء أمس الاثنين، إنه تلقى تطمينات من قطر ومصر تؤكد أن هناك "تفاؤل كبير" بالتزام حركة حماس بتسليم إدارة غزة لهيئة فلسطينية مستقلة بموجب اتفاق وقف إطلاق النار بالقطاع. وخلال مقابلة لبرنامج "بانوراما" على قناة "بي بي سي"، قال ملك الأردن تعليقا على اتفاق وقف إطلاق النار بغزة، إن "الشيطان يكمن في التفاصيل، حيث أن المنطقة محكومة بالهلاك حال لم يتم تطبيق مبدأ حل الدولتين".

إلى ذلك، بدأت ملامح انفراج جزئي تظهر في القطاع الفلسطيني مع بدء دخول أولى شاحنات المساعدات الإنسانية، تطبيقًا لبنود اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ الجمعة الماضية. وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة أن سلطات الاحتلال سمحت بإدخال 173 شاحنة مساعدات إلى القطاع، أول من أمس الأحد، بينها 3 شاحنات مُحمَّلة بغاز الطهي و6 شاحنات وقود (سولار) مخصصة لتشغيل المخابز والمولدات والمستشفيات. ومع ذلك، لا تمثل هذه الكميات سوى نقطة في بحر الاحتياجات، إذ كان من المفترض إدخال 600 شاحنة على الأقل، غير أن الاحتلال لم يلتزم بهذا العدد.

"العربي الجديد" يتابع التطورات في ظلّ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة...

لازاريني يطالب بدخول المساعدات لغزة على نطاق واسع

قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني، إنه حان الوقت للسماح بدخول المساعدات الإنسانية على نطاق واسع إلى قطاع غزة. وأضاف لازاريني عبر منصة إكس، أن تبادل الأسرى والمحتجزين ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، يعتبر "بصيص أمل بعد أكثر من عامين من الظلام". وتابع: "حان الوقت لبناء مستقبل يسوده السلام من خلال التعافي والعدالة والاعتراف المتبادل"، مؤكد أنه "حان الوقت للسماح بدخول المساعدات الإنسانية على نطاق واسع إلى غزة، بما في ذلك من خلال وكالة أونروا".

المغرب: مسيرة في مراكش احتفالا بوقف إطلاق النار في غزة

شارك مئات المغاربة، مساء أمس الاثنين، في مسيرة بمدينة مراكش شمالي المملكة، احتفالا بالتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. المسيرة دعت إليها "الجبهة المغربية لدعم فلسطين" (غير حكومية)، وجابت شوارع رئيسية في مراكش، قبل التوجه إلى وسط المدينة، وفق "الأناضول".

عثمان لحياني

عثمان لحياني
صحافي جزائري. مراسل العربي الجديد في الجزائر.
الجزائر
خطط جزائرية لإرسال مساعدات وإقامة مستشفيات ميدانية في غزة

بدأت الفعاليات الإغاثية والأهلية الجزائرية العاملة في قطاع غزة التفكير في تجهيز خطة عاجلة لتسيير وإرسال دفعات من المساعدات، بعد وقف إطلاق النار في القطاع الفلسطيني وبدء دخول المساعدات الإنسانية إليه، فيما يُترقّب أن تتخذ الحكومة خطوات في نفس الاتجاه بالتنسيق مع الجانب المصري، لضمان عبور مساعدات جزائرية، خاصة وأن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون كان قد تعهّد ببناء مستشفيات ميدانية في القطاع، حال سمحت الظروف بذلك.

ملك الأردن: تلقيت تطمينات بتسليم إدارة غزة لهيئة فلسطينية

قال عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، مساء أمس الاثنين، إنه تلقى تطمينات من قطر ومصر تؤكد أن هناك "تفاؤل كبير" بالتزام حركة حماس بتسليم إدارة غزة لهيئة فلسطينية مستقلة بموجب اتفاق وقف إطلاق النار بالقطاع.

أبرز التطورات في غزة ليوم الاثنين

  • ترامب: الحرب انتهت

  • رئيس وزراء قطر: الوسطاء أجّلوا القضايا الأصعب في اتفاق غزة

  • "القسام" تسلّم جميع المحتجزين الـ20 الأحياء في غزة والاحتلال يفرج عن 1968 أسيراً

  • حماس: نتنياهو اضطر للرضوخ لشروط المقاومة

  • مطالبات إسرائيلية بوقف الصفقة في غزة بزعم خرق حماس الاتفاق

  • الناطق باسم الجهاد ردا على ترامب: المقاومة لن تسلم سلاحها

  • توقيع وثيقة بشأن وقف إطلاق النار في غزة خلال قمة شرم الشيخ

قنا
عثمان لحياني
