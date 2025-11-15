وقف إطلاق النار في غزة | مشروعان بشأن التسوية أمام مجلس الأمن

وسط التطورات التي يشهدها ملف غزة على المستوى الدولي، طرح كلٌّ من الولايات المتحدة وروسيا مشروع قرار أمام مجلس الأمن. يحمل كل منهما رؤية كل دولة للتسوية في القطاع المحاصر بما يشمل القضية الفلسطينية بأكملها. وأعربت تسع دول عربية وإسلامية في بيان مشترك، الجمعة، عن دعمها المشروع الأميركي. وأصدرت البعثات الدائمة لتركيا والولايات المتحدة وقطر ومصر والإمارات والسعودية وإندونيسيا وباكستان والأردن لدى الأمم المتحدة بيانًا مشتركًا بشأن مشروع القرار المتعلق بغزة.
وذكر البيان، أن الدول المذكورة أعربت عن دعمها المشترك لمشروع قرار غزة، الذي أعدته الولايات المتحدة. لكن البيان يواجه اعتراضات صينية وروسية وحتى اعتراضات من دول عربية. وجزء من الاعتراضات الروسية والصينية، بحسب مصادر دبلوماسية مطلعة، يتعلق بـ"مجلس السلام" وتفاصيل أخرى.
على الصعيد الإنساني، يعيش سكان قطاع غزة أوضاعا مأساوية مع بدء تأثر المنطقة بأول منخفض جوي لهذا العام، وذلك بسبب الخيام المتهالكة وتسرب المياه داخلها، حيث تتعثر جهود الإغاثة بسبب مواصلة الاحتلال الإسرائيلي فرض الحصار ومنعه دخول المساعدات كما نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار. ومع تعطل جهود الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، يترك مئات آلاف المدنيين لمصيرهم بلا مأوى أو أي خطط لإعمار البنية المدنية التي دمرتها آلة الحرب الإسرائيلية خلال الإبادة الجماعية.
وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن المأساة الإنسانية التي يعيشها نحو 1.5 مليون نازح في القطاع تفاقمت بعدما أغرقت الأمطار خيامهم البالية، وسط ظروف جوية صعبة. وفي وقت سابق الجمعة، اجتاحت مياه الأمطار الناتجة عن المنخفض الجوي مئات خيام النازحين ومراكز الإيواء، ما زاد من تفاقم الوضع الإنساني. وأوضح المكتب الإعلامي في بيان، أن غزة تحتاج إلى "ما لا يقل عن 250 ألف خيمة و100 ألف كرفان كمأوى مؤقت لحين إعادة الإعمار، خاصة مع دخول فصل الشتاء واهتراء الخيام وانهيار المنازل الآيلة للسقوط التي يضطر المواطنون للمكوث فيها هرباً من غرق الخيام بمياه الأمطار أو اقتلاعها بفعل الرياح".
تطورات وقف إطلاق النار في غزة يتابعها "العربي الجديد" أولًا بأول..