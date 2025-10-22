وقف إطلاق النار في غزة | واشنطن تفتتح مركزاً في إسرائيل لمراقبة التهدئة

أخبار
غزة

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
التحديثات الحية
22 أكتوبر 2025   |  آخر تحديث: 23:40 (توقيت القدس)
+ الخط -

يستمر الحراك الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة لمتابعة وقف إطلاق النار في غزة والانتقال إلى المراحل التالية من خطة الرئيس دونالد ترامب. وانضم نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، أمس الثلاثاء، إلى الوفد الأميركي الذي يجري زيارة لإسرائيل، وعلى رأسه كل من صهر ترامب جاريد كوشنر والمبعوث ستيف ويتكوف. وأعلنت بريطانيا إرسال جنود إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي بناءً على طلب من واشنطن، بهدف المساهمة في القوة المكلفة الحفاظ على التهدئة في غزة. 

وفي وقت سابق من أمس الثلاثاء، أعلن فانس إنشاء ما يسمى "المركز المدني العسكري" في جنوب دولة الاحتلال، بهدف متابعة خطة ترامب بشأن غزة. ومن المتوقع وصول الجنود البريطانيين إلى هذا المركز. وقال فانس إن المركز افتتح لإعادة بناء غزة، فيما لفت كوشنير إلى أنه "يجري دراسة البدء في إعادة الإعمار في المناطق التي تقع اليوم تحت سيطرة" الاحتلال الإسرائيلي في القطاع. وذكر موقع أكسيوس الإخباري نقلاً عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين أن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو يعتزم السفر إلى إسرائيل في وقت لاحق من هذا الأسبوع أو مطلع الأسبوع المقبل.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية، اليوم الأربعاء، عن عدد من مسؤولي إدارة دونالد ترامب، قولهم إن هناك قلقاً داخل الإدارة من احتمال أن يتراجع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن اتفاق غزة المبرم في مدينة شرم الشيخ المصرية في 9 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري استناداً إلى خطة الرئيس الأميركي لوقف الحرب على القطاع الفلسطيني. وأشار هؤلاء المسؤولون إلى أن الاستراتيجية الحالية تتمثل بأن يعمل فانس وويتكوف وكوشنر على منع نتنياهو من استئناف هجوم شامل على حركة حماس.

وعلى الصعيد الميداني، تواصل قوى الأمن التابعة للمقاومة ملاحقة العصابات التي جندها الاحتلال لملاحقة المقاومين وسرقة المساعدات الداخلة إلى القطاع المحاصر. وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن عدداً من عناصر مليشيا ياسر أبو شباب التي تتخذ من شرق رفح مقراً لها، اعتقلوا في كمين نصبته قوى الأمن مساء أمس الثلاثاء. 

إنسانياً، قالت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قانونية تابعة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، إن إسرائيل مُلزمة بضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان المدنيين في قطاع غزة، ولا سيما كل ما يحتاجون إليه للبقاء على قيد الحياة. جاء ذلك خلال جلسة النطق بالحكم في القضية المرتبطة بمسألة التزامات تل أبيب حيال الوكالات التي تقدم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في القطاع. وقالت المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقراً لها إن إسرائيل لا يمكنها استخدام التجويع سلاحَ حرب، وأن عليها بكونها سلطة احتلال أن تسهّل خطط الإغاثة إذا لم يكن السكان المحليون يحظون بالمستلزمات الأساسية. 

تطورات وقف إطلاق النار في غزة يتابعها "العربي الجديد" أولاً بأول.. 

11:39 PM
بريطانيا والأردن ينضمان إلى مركز التنسيق الأميركي بشأن غزة

أعلنت بريطانيا، اليوم الأربعاء، إرسال مجموعة ضباط إلى إسرائيل للانضمام إلى مركز التنسيق الأميركي "لدعم الاستقرار في غزة"، فيما أكد الجيش الأردني أنّ المملكة ستشارك في مركز أنشأته الولايات المتحدة لمراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع. وقالت صحيفة تايمز أوف إسرائيل، مساء الأربعاء، إنّ وزارة الدفاع البريطانية أعلنت أنّ "مجموعة صغيرة من ضباط التخطيط العسكري البريطانيين تم إرسالها إلى إسرائيل للانضمام إلى قوة عمل بقيادة الولايات المتحدة لدعم جهود الاستقرار في غزة".

التفاصيل في الرابط: 
أخبار
التحديثات الحية

بريطانيا والأردن ينضمان إلى مركز التنسيق الأميركي بشأن غزة

06:59 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
غزة
المرصد الأورومتوسطي ينشر إحصاءات "صادمة" عن الواقع في غزة

ذكر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، أنّ آثار جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة لم تستثنِ أحداً من سكان القطاع، ووثّقت استشهاد أو إصابة أو اعتقال أكثر من 270 ألف إنسان، أي ما يقرب من 12% من إجمالي عدد السكان، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

التفاصيل عبر الرابط:

مشهد من حي الشيخ رضوان في مدينة غزة، 22 أكتوبر 2025 (عمر القطّاع/فرانس برس)
أخبار
التحديثات الحية

المرصد الأورومتوسطي ينشر إحصاءات "صادمة" عن الواقع في غزة

06:57 pm

علاء الحلو

avata
علاء الحلو
غزة
معاناة البحث عن المياه تتفاقم في غزة

تعتبر أزمة المياه من بين الأكثر إلحاحاً وعمقاً في مدينة غزة التي تعرضت لدمار غير مسبوق خلال العدوان الإسرائيلي. ويعاني السكان أزمة عطش خانقة بعد عودتهم من النزوح إلى مناطقهم السكنية المدمّرة حيث تنعدم البنى التحتية في شكل شبه تام، ما يَضطرهم إلى اللجوء إلى مصادر بديلة، مثل صهاريج أو محطات قليلة للتحلية توجد داخل الأحياء، التي لا تلبي سوى الحدّ الأدنى من الاحتياجات، وبتكلفة لا يستطيع معظمهم تحمّلها.

التفاصيل عبر الرابط:

المياه بالحدّ الأدنى في غزة، 4 أكتوبر 2025 (حسن جدي/ الأناضول)
قضايا وناس
التحديثات الحية

معاناة البحث عن المياه تتفاقم في غزة

06:54 pm

نائلة خليل

نائلة خليل (فيسبوك)
نائلة خليل
صحافية فلسطينية، مراسلة ومديرة مكتب موقع وصحيفة "العربي الجديد" في الضفة الغربية.
رام الله
الشيخ وفرج في القاهرة: مشاورات حول الوضع الفلسطيني

يصل نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة الفلسطينية اللواء ماجد فرج، مساء اليوم الأربعاء، إلى العاصمة المصرية القاهرة، في زيارة تستمرّ حتى يوم غد الخميس، بهدف إجراء مشاورات مع المسؤولين المصريين حول آخر التطورات المتعلقة بالوضع الفلسطيني بعد وقف الحرب على قطاع غزة.

التفاصيل عبر الرابط:

الشيخ باجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير برام الله، 23 إبريل 2025 (زين جعفر/فرانس برس)
أخبار
التحديثات الحية

الشيخ وفرج في القاهرة: مشاورات حول الوضع الفلسطيني بعد وقف حرب غزة

6:53 PM

نايف زيداني

نايف زيداني
نايف زيداني
صحافي فلسطيني من الجليل، متابع للشأن الإسرائيلي وشؤون فلسطينيي 48. عمل في العديد من وسائل الإعلام العربية المكتوبة والمسموعة والمرئية، مراسل "العربي الجديد" في الداخل الفلسطيني.
حيفا
نتنياهو لفانس: دخول الأتراك إلى غزة خط أحمر

أوضح رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لنائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، أن "الأتراك لن يدخلوا إلى غزة"، مؤكداً أن هذا يُعد "خطاً أحمر" بالنسبة إلى إسرائيل.

التفاصيل عبر هذا الرابط:

نتنياهو وفانس في حديث إلى الصحافيين في القدس المحتلة، 22 أكتوبر 2025 (مارك سالم/الأناضول)
أخبار
التحديثات الحية

نتنياهو لفانس: دخول الأتراك إلى غزة خط أحمر

06:23 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
واشنطن
إدارة ترامب قلقة من احتمال تراجع نتنياهو عن اتفاق غزة

نقلت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية، اليوم الأربعاء، عن عدد من مسؤولي إدارة دونالد ترامب، قولهم إن هناك قلقًا داخل الإدارة من احتمال أن يتراجع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهوعن اتفاق غزة المبرم في مدينة شرم الشيخ المصرية في 9 أكتوبر/تشرين الأول الجاري استنادا إلى خطة الرئيس الأميركي لوقف الحرب على القطاع الفلسطيني.

التفاصيل عبر الرابط: 

ترامب ونتنياهو في البيت الأبيض، 7 إبريل 2025 (Getty)
رصد
التحديثات الحية

إدارة ترامب قلقة من احتمال تراجع نتنياهو عن اتفاق غزة

06:18 pm

العربي الجديد

avata
العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
عمّان
الجيش الأردني ينتدب ممثلاً لمركز تنسيق دولي بشأن غزة

قال الجيش الأردني، اليوم الأربعاء، إنه سيتم انتداب ممثل أردني للمشاركة ضمن فريق دولي يعمل من أجل تنفيذ بنود مرتبطة بوقف إطلاق النار بغزة وإدخال المساعدات وإعادة الإعمار. وصرح مصدر عسكري مسؤول في بيان نشر على الموقع الإلكتروني للقوات المسلحة الأردنية، بأنه سيتم انتداب ممثل أردني للمشاركة ضمن فريق دولي يعمل من أجل تنفيذ بنود مرتبطة بوقف إطلاق النار بغزة وإدخال المساعدات وإعادة الإعمار.

وأوضح المصدر، أن مركزاً تشارك به عدة دول أقيم في أعقاب التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار بالقطاع، مبيناً أنه قد جرى افتتاح المركز رسمياً يوم الثلاثاء 21 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي في موقع قريب من الحدود الشمالية لغزة. وبين أن دور الممثل الأردني سينصب في "مركز التنسيق المدني العسكري" على تنسيق الجهود المشتركة من أجل نقل المساعدات الإنسانية إلى القطاع (الغذائية والإغاثية).

06:15 pm

رويترز

avata
رويترز
محكمة العدل الدولية: إسرائيل ملزمة بتسهيل مساعدات غزة

قالت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قانونية تابعة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، إن إسرائيل مُلزمة بضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان المدنيين في قطاع غزة، لا سيما كل ما يحتاجون إليه للبقاء على قيد الحياة.

التفاصيل عبر الرابط: 
أخبار
التحديثات الحية

محكمة العدل الدولية: إسرائيل ملزمة بتسهيل مساعدات غزة وبينها أونروا

06:12 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
غزة
68,234 شهيداً حصيلة الحرب الإسرائيلية على غزة

ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، إلى 68 ألفاً و234 شهيداً، و170 ألفاً و373 مصاباً، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية في القطاع. وذكرت الوزارة في بيان اليوم، أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية 5 شهداء، منهم شهيد واحد في استهداف مباشر من الاحتلال، و4 تم انتشال جثامينهم من تحت الأنقاض، بالإضافة إلى 4 مصابين. وأشارت إلى أنه منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ بالقطاع بلغ إجمالي عدد الجثامين المنتشلة 436 جثماناً، فيما بلغ عدد الجثامين المستلمة من الاحتلال 195 جثماناً، في وقت لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

02:28 pm

رويترز

avata
رويترز
فانس: أمامنا مهمة صعبة للغاية لنزع سلاح حماس وإعادة الإعمار

أكد نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، اليوم الأربعاء، وجود تحديات مقبلة في ما يتعلق بنزع سلاح حركة حماس، وإعادة إعمار غزة، وذلك في إطار اتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم برعاية أميركية بين إسرائيل والحركة. وقال فانس خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس، "تنتظرنا مهمة صعبة للغاية، وهي نزع سلاح حركة حماس وإعادة بناء غزة، سعياً لتحسين حياة السكان، وأيضاً لضمان ألا تعود حماس لتشكّل تهديداً لأصدقائنا في إسرائيل".

التفاصيل عبر الرابط: 

فانس يلتقي نتنياهو في القدس المحتلة، 22 أكتوبر 2025 (Getty)
أخبار
التحديثات الحية

فانس: أمامنا مهمة صعبة للغاية لنزع سلاح "حماس" وإعادة إعمار غزة

 

2:26 PM

نايف زيداني

نايف زيداني
نايف زيداني
صحافي فلسطيني من الجليل، متابع للشأن الإسرائيلي وشؤون فلسطينيي 48. عمل في العديد من وسائل الإعلام العربية المكتوبة والمسموعة والمرئية، مراسل "العربي الجديد" في الداخل الفلسطيني.
حيفا
سجال إسرائيلي بعد إسقاط مقترح لتشكيل لجنة تحقيق حول 7 أكتوبر

أسقط ممثلو الائتلاف الحكومي في لجنة مراقبة الدولة في الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، اقتراح نواب من المعارضة لتشكيل لجنة تحقيق رسمية حول إخفاق 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ما أثار ردات فعل ساخطة من قبل المؤيدين للجنة وأهالي القتلى الإسرائيليين.

التفاصيل عبر الرابط: 

من عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر 2023 (الأناضول)
أخبار
التحديثات الحية

سجال إسرائيلي بعد إسقاط مقترح لتشكيل لجنة تحقيق بشأن إخفاق 7 أكتوبر

02:25 pm

العربي الجديد

avata
العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
غزة
شهيد برصاص الاحتلال شرق حي التفاح

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بوقوع شهيد جراء إطلاق الاحتلال الإسرائيلي النار شرق حي التفاح بمدينة غزة.

1:04 PM

بيروت حمود

صحافية فلسطينية، عملت في صحف ومواقع عدّة. متخصصة بمتابعة الشؤون الإسرائيليّة.
بيروت حمود
صحافية فلسطينية، من أسرة "العربي الجديد".
الدوحة
"معاريف": ترامب يقلب الطاولة معيداً دور واشنطن "شرطي العالم"

بعد الحرب التي شنّتها إسرائيل والولايات المتحدة ضد إيران، تُقدّر الأوساط الأمنية الإسرائيلية أن طهران تحاول إعادة بناء منظوماتها العسكرية وتعزيز قدراتها، فيما قال مصدر عسكري قبل أيام إن إيران وإسرائيل في سباق تسلّح محموم، وفقاً لما أفادت به صحيفة "معاريف"، اليوم الأربعاء، مشيرةً إلى أن شعبة الاستخبارات العسكرية (أمان)، وجهاز "الموساد"، وسلاح الجو الإسرائيلي، يتابعون بدقة ما يجري في إيران.

التفاصيل عبر الرابط: 

ترامب خلال كلمة له في البيت الأبيض 20 أكتوبر 2025 (Getty)
رصد
التحديثات الحية

"معاريف": ترامب يقلب الطاولة معيداً دور واشنطن "شرطي العالم"

1:01 PM

نايف زيداني

نايف زيداني
نايف زيداني
صحافي فلسطيني من الجليل، متابع للشأن الإسرائيلي وشؤون فلسطينيي 48. عمل في العديد من وسائل الإعلام العربية المكتوبة والمسموعة والمرئية، مراسل "العربي الجديد" في الداخل الفلسطيني.
حيفا
مخاوف أمنية إسرائيلية من سرعة تقدّم خطة ترامب بشأن غزة

ينتاب القلق المؤسسة الأمنية الإسرائيلية مما يوصف بالسرعة التي يدفع بها الأميركيون خطة الرئيس دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة، الأمر الذي قد يضرّ بالمصالح الأمنية لإسرائيل، بحسب ما أفادت به القناة 12 العبرية، مساء أمس الثلاثاء. ويتزامن ذلك مع زيارة نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، والمبعوثَين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى إسرائيل، لمتابعة سير الخطة والتأكد من عدم وجود تأخيرات أو تجاوزات.

التفاصيل عبر الرابط: 

فانس وكوشنر وويتكوف في مركز التنسيق جنوبي إسرائيل، 21 أكتوبر 2025 (ناثان هاورد/فرانس برس)
رصد
التحديثات الحية

مخاوف أمنية إسرائيلية من سرعة تقدّم خطة ترامب بشأن غزة

11:38 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
القدس المحتلة
نتنياهو يستقبل فانس في القدس

استقبل رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس في القدس، بحسب ما أعلنت رئاسة الوزراء الإسرائيلية.

11:32 am

رويترز

avata
رويترز
العدل الدولية تصدر رأيا بشأن التزام إسرائيل بإدخال المساعدات

تصدر محكمة العدل الدولية، رأياً استشارياً اليوم الأربعاء حول ماهية التزامات إسرائيل تجاه الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الأخرى التي تحاول العمل في غزة والضفة الغربية. وسيحظى الرأي الاستشاري، الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر/ كانون الأول، بمراقبة وثيقة إذ قد تكون له آثار تتجاوز الحرب على غزة. ومن المتوقع أن يتناول الحماية التي يجب أن توفرها الدول لموظفي الأمم المتحدة في جميع أنحاء العالم.

وجاء طلب رأي المحكمة بناء على تشريع إسرائيلي يعود لعام 2023 يحظر على وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) العمل في إسرائيل بدعوى مشاركة موظفيها بعملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023. ومن المقرر أن تبدأ المحكمة إعلان رأيها الساعة 1300 بتوقيت غرينتش.

11:30 am

الأناضول

avata
الأناضول
دفن 54 جثماناً لفلسطينيين أعادتهم إسرائيل لغزة بلا ملامح

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، الأربعاء، بدء مراسم دفن 54 جثمانا لفلسطينيين تسلمتهم وزارة الصحة عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر من إسرائيل، بعد تعذر التعرف إليهم بسبب طمس ملامحهم جراء التعذيب. وجرت المراسم في مدينة دير البلح وسط القطاع، حيث صفت الجثامين استعدادا للصلاة عليها قبل مواراتها في الثرى، بحضور مئات الفلسطينيين.

التفاصيل عبر الرابط: 

جثامين الشهداء مجهولي الهوية في غزة، خانيونس، 22 أكتوبر 2025(Getty)
قضايا وناس
التحديثات الحية

دفن 54 فلسطينياً في مقبرة أرقام وسط قطاع غزة: لم يتعرف إليهم أحد

08:47 am

الأناضول

avata
الأناضول
خلافات بين واشنطن وتل أبيب والقاهرة حول المرحلة الثانية

أفادت هيئة البثّ الإسرائيلية الرسمية، مساء أمس الثلاثاء، بوجود تباينات في الآراء بين الولايات المتحدة وإسرائيل ومصر بشأن تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في قطاع غزة. وفي العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدأ سريان المرحلة الأولى من الاتفاق بين إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية (حماس)، وفقاً لخطة ترامب.

التفاصيل عبر الرابط: 

قذيفة غير منفجرة في أحد شوارع غزة، 11 إبريل 2025 (حمزة قريقع/الأناضول)
أخبار
التحديثات الحية

خلافات بين واشنطن وتل أبيب والقاهرة حول المرحلة الثانية من خطة ترامب

08:46 am

الأناضول

avata
الأناضول
الأمم المتحدة تطالب بتعزيز مساعدات الإيواء لغزة قبل الشتاء

أكد فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، على ضرورة السماح بدخول كمية أكبر بكثير من مواد الإيواء إلى غزة قبل حلول فصل الشتاء. وأوضح حق في تصريح صحافي، أمس الثلاثاء، أن منظمات الإغاثة في غزة تواصل زيادة أنشطتها في المناطق التي كان الوصول إليها صعباً في السابق.

التفاصيل عبر الرابط: 

مدرسة تابعة لوكالة أونروا تحولت إلى مركز إيواء نازحين في الحرب - خانيونس - جنوب قطاع غزة - 30 سبتمبر 2025 (عمر القطّاع/ فرانس برس)
أخبار
التحديثات الحية

الأمم المتحدة تطالب بتعزيز مساعدات الإيواء لغزة قبل الشتاء

08:45 am

الأناضول

avata
الأناضول
إيطاليا تفتح تحقيقاً بسوء معاملة إسرائيل ناشطي أسطول الصمود

فتحت النيابة العامة في روما تحقيقاً في شكاوى قدمها ناشطون إيطاليون شاركوا في "أسطول الصمود" العالمي الذي هاجمته بحرية الاحتلال الإسرائيلي بشكل غير قانوني في المياه الدولية واحتجزتهم في الأول من أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

التفاصيل عبر الرابط: 

احتجاجات في روما على اعتراض إسرائيل لأسطول الصمود 3/10/2025 الأناضول
أخبار
التحديثات الحية

القضاء الإيطالي يفتح تحقيقاً بسوء معاملة إسرائيل لناشطي أسطول الصمود

08:42 am

عبد الكريم سليم

avata
عبد الكريم سليم
عبد الكريم سليم مراسل وصحافي من مصر
القاهرة
حملة تبرعات مصرية لإعمار غزة... ومكاسب اقتصادية

في ظل اتفاق جماعي على ضرورة إعادة إعمار قطاع غزة وإزالة آثار العدوان الإسرائيلي الذي أباد نحو 90% من مرافقه وأكثر من 80% من منشآته السكنية والتجارية والصحية والخدمية، لاقت دعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المصريين إلى التبرع لمشروعات إعادة تعمير غزة استجابةً من مقربين من النظام من الشخصيات العامة والإعلامية وغيرها، إلا أن البعض طالب بوجود آليات محددة لتمويل الإعمار لأن التبرعات وحدها لا تكفي.

التفاصيل عبر الرابط: 

طفل فلسطيني أمام مبنى دمره الاحتلال في مخيم البريج، 20 أكتوبر 2025 (معز صالحي/الأناضول)
اقتصاد عربي
التحديثات الحية

حملة تبرعات مصرية لإعمار غزة... ومكاسب اقتصادية

08:38 am

آلان غريش

avata
آلان غريش
كيف وفّرت أوروبا غطاء لعمليات اغتيال الفلسطينيين على أراضيها

بين عامي 1972 و1973، وقعت سلسلة اغتيالات استهدفت القادة الفلسطينيين في أوروبا وفي أنحاء متفرقة من العالم. كانت الذريعة المُعلَنة هي الثأر لضحايا عملية ميونخ الذين قتلوا أثناء دورة الألعاب الأولمبية عام 1972، لكن الهدف الحقيقي كان تدمير منظمة التحرير الفلسطينية على أملٍ واهٍ بإنهاء نضال الشعب الفلسطيني. إلا أن أجهزة الاستخبارات الأوروبية، وخاصةً الفرنسية، كانت متورطة في سلسلة التصفيات الجسدية التي جرى بعضها على أرض القارة العجوز. وهو ما تكشف عنه للمرة الأولى الباحثة السويسرية أفيفا غوتمن في كتابها "عملية غضب الرب: التاريخ السري لتورّط أجهزة المخابرات الأوروبية في حملة الاغتيالات التي نفذها الموساد".

التفاصيل عبر الرابط: 

غلاف كتاب الباحثة السويسرية أفيفا غوتمن "عملية غضب الرب: التاريخ السري لتورّط أجهزة المخابرات الأوروبية في حملة الاغتيالات التي نفذها الموساد"
تقارير عربية
التحديثات الحية

كيف وفّرت أوروبا غطاءً لعمليات اغتيال الفلسطينيين على أراضيها

08:36 am

يوسف أبو وطفة

avata
يوسف أبو وطفة
مليشيات غزة وعصاباتها... سلاح إسرائيل في "اليوم التالي"

شكّل ظهور المليشيات المسلحة والعصابات في قطاع غزة خلال حرب الإبادة الإسرائيلية حدثاً لافتاً بالنظر إلى الواقع الأمني الذي كان قائماً في الفترة التي أحكمت فيها حركة حماس سيطرتها على القطاع ما بين عام 2007 وحتى أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وهي الفترة التي كانت فيها هذه التشكيلات غائبة تماماً عن الواقع الغزّي. وكان ظهور مليشيات غزة للمرة الأولى الأول قد سُجّل في الفترة التي أعقبت عملية اجتياح قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة رفح، جنوبي القطاع، في مايو/ أيار 2024، من خلال المجموعة التي شكّلها ياسر أبو شباب ونائبه غسان الدهيني.

التفاصيل عبر الرابط: 

ياسر أبو شباب في غزة (فيسبوك)
تقارير عربية
التحديثات الحية

مليشيات غزة وعصاباتها... سلاح إسرائيل في "اليوم التالي"

07:02 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
غزة
إطلاق نار كثيف شرقي مدينة خانيونس

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بسماع أصوات إطلاق نار كثيف من آليات جيش الاحتلال شرقي مدينة خانيونس، جنوبي قطاع غزة.

05:41 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
غزة
جيش الاحتلال: صفارات الإنذار في غلاف غزة إنذار خاطئ

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن صفّارات الإنذار التي دوت في مستوطنات غلاف غزة إنذار خاطئ.

05:23 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
القدس المحتلة
جيش الاحتلال: صفارات الإنذار تدوي في غلاف غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن صفّارات الإنذار دوت في مستوطنات غلاف غزة والتفاصيل قيد الفحص.

05:00 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
غزة
قصف مدفعي وإطلاق نار على المناطق الشرقية لمدينة غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بسماع أصوات قصف مدفعي وإطلاق نار على المناطق الشرقية لمدينة غزة.

03:31 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
القدس المحتلة
جيش الاحتلال يعلن استكمال تحديد هوية جثماني أسيرين

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه أبلغ عائلة الأسير أرييه زلمانوفيتش وعائلة أسير آخر باستكمال تحديد هويتيهما ودفن جثتيهما.

12:18 am

الأناضول

avata
الأناضول
الأمم المتحدة تطالب بتعزيز مساعدات الإيواء لغزة قبل الشتاء

أكد فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ضرورة السماح بدخول كمية أكبر بكثير من مواد الإيواء إلى غزة قبل حلول فصل الشتاء. وأوضح حق في تصريح صحافي، الثلاثاء، أن منظمات الإغاثة في غزة تواصل زيادة أنشطتها في المناطق التي كان الوصول إليها صعبا في السابق.

وأضاف أنه تم توزيع 300 خيمة و14 ألفاً و700 بطانية على العائلات المحتاجة والنازحة في خانيونس. وأكد ضرورة السماح بدخول كميات أكبر بكثير من مواد الإيواء إلى غزة قبل حلول فصل الشتاء، داعيا إسرائيل إلى منح المزيد من تصاريح إدخال المواد الإغاثية للمنظمات الإنسانية. وذكر حق أن فرق الأمم المتحدة تمكنت من إدخال 10 آلاف و638 طنًا من الإمدادات الأساسية عبر المعابر الحدودية منذ بدء وقف إطلاق النار في غزة.

12:14 am

الأناضول

avata
الأناضول
هيئة البث: المركز العسكري جعل إسرائيل "محمية أميركية"

قالت هيئة البث العبرية إن الولايات المتحدة تراقب كل تحرك يجري في غزة، في مسعى لمنع انهيار اتفاق وقف إطلاق النار، وهو ما جعل إسرائيل تبدو وكأنها "محمية أميركية".

وذكرت الهيئة في تقرير لها مساء الثلاثاء: "تقول مصادر إسرائيلية إن الأميركيين يراقبون عن كثب كل تحرك في غزة بمساعدة المقر الأميركي (لمراقبة وقف إطلاق النار) في (مدينة) كريات غات (جنوب)، بل ويوافقون على بعض الإجراءات أو يمنعونها". ونقلت الهيئة عن مسؤول إسرائيلي كان حاضرًا في المقر "الأميركيون يتدخلون في كل خطوة بغزة، إنها (إسرائيل) أشبه بمحمية أميركية". وأضاف: "الأميركيون يراقبون كل تحرك ويبذلون قصارى جهدهم لمنع انهيار اتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك منعنا من اتخاذ إجراءات معينة في بعض الأحيان".

12:12 am

الأناضول

avata
الأناضول
واشنطن تفتتح مركزاً في إسرائيل لمتابعة خطة ترامب

أعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، الثلاثاء، افتتاحها بإسرائيل مركز التنسيق المدني-العسكري (CMCC) بهدف "دعم استقرار غزة". وذكرت "سنتكوم" في بيان، أنها "افتتحت مركز التنسيق المدني-العسكري (CMCC) بإسرائيل في 17 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، ما يمثل الإطلاق الرسمي لمركز التنسيق الرئيسي للمساعدات إلى غزة". وأشارت إلى أن ذلك "يأتي بعد 5 أيام من توقيع قادة العالم على خطة بوساطة أميركية لإنهاء الحرب بين إسرائيل وحماس بشكل دائم".

وأوضحت أن المركز "صُمّم لدعم جهود الاستقرار ولن تنتشر القوات العسكرية الأميركية داخل قطاع غزة، بل ستساهم في تسهيل تدفق المساعدات الإنسانية واللوجستية والأمنية من الشركاء الدوليين إلى داخل القطاع". ومن جانبه، قال قائد "سنتكوم" براد كوبر إن المركز "سيتولى مراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، من خلال قاعة عمليات تتيح للطاقم تقييم التطورات في غزة لحظة بلحظة"، وفق ذات المصدر.

12:09 am

أسوشييتد برس

avata
أسوشييتد برس
بريطانيا ترسل قوات إلى إسرائيل

إعلنت بريطانيا عن إرسال قوات إلى إسرائيل للمساعدة في مراقبة وقف إطلاق النار الهش في غزة بناء على طلب من الولايات المتحدة. وقال وزير الدفاع جون هيلي إن المملكة المتحدة ستلعب "دورا داعما" من خلال نشر عدد صغير من ضباط التخطيط، بما في ذلك قائد كبير في المنطقة. ويأتي هذا بعد 10 أيام فقط من إعلان وزيرة الخارجية إيفيت كوبر أن المملكة المتحدة "ليس لديها خطط" لإرسال جنود، وفقا لوكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا).

وسيعمل القائد نائباً في "مركز التنسيق العسكري المدني" الذي تقوده الولايات المتحدة في إسرائيل والذي من المتوقع أن يضم أيضا قوات من قطر ومصر وتركيا والإمارات العربية المتحدة. وخلال فعالية في لندن مساء الاثنين، قال هيلي: "يمكننا المساهمة في مراقبة وقف إطلاق النار، لكن من المرجح أن يكون هذا بقيادة آخرين".

11:38 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
غزة
أبرز تطورات يوم أمس الثلاثاء

  • وصول 13 شهيداً إلى مستشفيات غزة خلال الـ24 ساعة الماضية

  • الجيش الإسرائيلي يتسلم رفات أسيرين من الصليب الأحمر

  • أكسيوس: روبيو إلى إسرائيل خلال الأسبوع الحالي

  • فانس: افتتحنا مركزاً لإعادة بناء غزة ولا أموال لإعمار مناطق سيطرة حماس

  • رئيس المخابرات المصرية يلتقي نتنياهو

  • جيش الاحتلال يعلن إصابة جنديين في خانيونس جنوبي قطاع غزة

  • ترامب يهدد حماس: افعلوا الصواب أو ستكون نهايتكم قاسية

دلالات
المساهمون
بيروت حمود
نايف زيداني
عبد الكريم سليم
العربي الجديد
آلان غريش
علاء الحلو
أسوشييتد برس
رويترز
الأناضول
يوسف أبو وطفة
العربي الجديد
نائلة خليل
العربي الجديد
المزيد في سياسة
جمع إعلاميون أمام أكاديمية الشرطة في القاهرة، 4 نوفمبر 2013(خالد دسوقي/فرانس برس)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

محاكمات سياسية متصاعدة في مصر آخرها للأكاديمي تقادم الخطيب

التحديثات الحية
أخبار
مباشر

بريطانيا والأردن ينضمان إلى مركز التنسيق الأميركي بشأن غزة

مستوطنة "معاليه أدوميم" في الضفة، 23 يوليو 2025 (أحمد غرابلي/ فرانس برس)
التحديثات الحية
تقارير عربية
مباشر

إدانات عربية لمصادقة الكنيست على مشروع قانون فرض السيادة على الضفة