وقف إطلاق النار في غزة | مطلب أممي بدخول المساعدات على نطاق واسع

تقارير عربية
غزة

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
التحديثات الحية
14 أكتوبر 2025   |  آخر تحديث: 09:32 (توقيت القدس)
+ الخط -

كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الاثنين، أن محادثات المرحلة الثانية بشأن اتفاق غزة قد بدأت بالفعل، معتبراً أن "المراحل متداخلة إلى حد كبير". وتابع ترامب قائلاً خلال قمة بمدينة شرم الشيخ المصرية حول غزة: "نمر بفترة متميزة جداً في الشرق الأوسط"، متوقعاً أن يشهد العالم "الكثير من التقدم". وأشار ترامب إلى أن قطاع غزة بحاجة ماسة لعملية إزالة الركام، قائلاً: "هناك الكثير من الركام والأنقاض في غزة والقطاع في حاجة إلى عملية تنظيف"، مضيفاً أن "إعادة الإعمار خطوة ضرورية لعودة الحياة إلى طبيعتها في القطاع".

وأعرب أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مساء أمس الاثنين، عن سعادته بما أسفرت عنه قمة شرم الشيخ من نتائج إيجابية، معرباً عن أمله في أن تكون منطلقاً لمزيد من التوافقات التي تلبي آمال أهالي قطاع غزة. وفي تدوينة على منصة إكس، قال أمير قطر: "سعداء بما أسفرت عنه قمة شرم الشيخ للسلام من نتائج إيجابية، ونأمل أن تكون منطلقاً لمزيد من التوافقات المستقبلية التي تلبي آمال الأشقاء في قطاع غزة". كما عبّر أمير قطر، في التدوينة نفسها، عن أمله في أن "تُساهم في التوصل إلى حل شامل وعادل ومستدام للقضية الفلسطينية"، متطلعاً إلى "التزام كافة الأطراف بما تحقق من تفاهم مشترك لما فيه الخير للجميع".

وخلال القمة ذاتها، أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن بلاده ستستضيف مؤتمراً "للتعافي المبكر وإعادة الإعمار والتنمية" في غزة. وقال السيسي في كلمة له: "ستعمل مصر مع الولايات المتحدة وبالتنسيق مع كافة الشركاء خلال الأيام القادمة على وضع الأسس المشتركة للمضي قدماً في إعادة إعمار القطاع بدون إبطاء". في موازاة ذلك، قال عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، مساء أمس الاثنين، إنه تلقى تطمينات من قطر ومصر تؤكد أن هناك "تفاؤلاً كبيراً" بالتزام حركة حماس بتسليم إدارة غزة لهيئة فلسطينية مستقلة بموجب اتفاق وقف إطلاق النار بالقطاع. وخلال مقابلة مع هيئة البث البريطانية "بي بي سي"، قال ملك الأردن تعليقاً على اتفاق وقف إطلاق النار بغزة إن "الشيطان يكمن في التفاصيل، حيث إن المنطقة محكومة بالهلاك في حال لم يتم تطبيق مبدأ حل الدولتين".

وبموجب خطة ترامب، فإن المرحلة الأولى، التي تشمل إعادة تموضع القوات الإسرائيلية والإفراج عن الأسرى الإسرائيليين مقابل الإفراج عن مئات الأسرى الفلسطينيين وإدخال المساعدات، تضمن تلقائياً الدخول في مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق غزة التي ستناقش ملفات الانسحاب الإسرائيلي الكامل وسلاح المقاومة وإبعاد قادة حركة حماس ومصير الحركة، إلى جانب شكل الحكم في اليوم التالي لحرب الإبادة، وإعادة الإعمار، علماً أن قضية جوهرية أخرى، هي قيام دولة فلسطينية، غابت حتى عن خطة ترامب نفسها، إذ تكرر الدول العربية التي تدعم الخطة أنها يجب أن تؤدي في نهاية المطاف إلى دولة فلسطينية مستقلة في سياق حل الدولتين، وهو ما يقول رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إنه لن يحدث أبداً.

وضمن الاتفاق، سلمت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أمس الاثنين، جثامين أربعة محتجزين إسرائيليين من أصل 28 جثة، كما أعلنت تل أبيب تسلمها الجثامين الأربعة وجميع المحتجزين الأحياء الـ20 من قطاع غزة. وأفرجت إسرائيل عن 250 أسيراً فلسطينياً محكومين بالسجن المؤبد وأحكام عالية، بينهم 154 مبعدون إلى الخارج، إضافة إلى 1718 أسيراً من قطاع غزة.

ومع أنّ ملامح انفراج جزئي بدأت تظهر في القطاع الفلسطيني مع بدء دخول أولى شاحنات المساعدات الإنسانية تطبيقاً لبنود اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ يوم الجمعة الماضي، إلا أنّ المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أعلن أن سلطات الاحتلال سمحت بإدخال 173 شاحنة مساعدات فقط إلى القطاع، أول من أمس الأحد، بينها ثلاث شاحنات مُحمَّلة بغاز الطهي وست شاحنات وقود (سولار) مخصصة لتشغيل المخابز والمولدات والمستشفيات. ولا تمثل هذه الكميات سوى نقطة في بحر الاحتياجات، إذ كان من المفترض إدخال 600 شاحنة على الأقل، غير أن الاحتلال لم يلتزم بهذا العدد.

وقال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني إنه حان الوقت للسماح بدخول المساعدات الإنسانية على نطاق واسع إلى قطاع غزة. وأضاف لازاريني عبر منصة إكس أن تبادل الأسرى والمحتجزين ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، يعتبر "بصيص أمل بعد أكثر من عامين من الظلام". وتابع: "حان الوقت لبناء مستقبل يسوده السلام من خلال التعافي والعدالة والاعتراف المتبادل"، مؤكداً أنه "حان الوقت للسماح بدخول المساعدات الإنسانية على نطاق واسع إلى غزة، بما في ذلك من خلال وكالة أونروا".

"العربي الجديد" يتابع التطورات في ظلّ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة...

09:52 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
غزة
3 شهداء بقصف على حي الشجاعية

أفاد مراسل "العربي الجديد" عن شهود عيان بسقوط 3 شهداء في استهداف طائرة إسرائيلية مسيرة لفلسطينيين كانوا يحاولون العودة لحي الشجاعية شرق غزة.

09:27 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
غزة
اشتباكات عنيفة مع عصابات في الشجاعية وجباليا

تدور اشتباكات عنيفة منذ الصباح بين المقاومة وعصابات خارجين عن القانون ومتعاونين مع الاحتلال، في الشجاعية وشرق جباليا شمالي قطاع غزة.

08:42 am

جهاد بركات

جهاد بركات
رام الله
الاحتلال ينكل بالأسرى الفلسطينيين حتى لحظة الحرية

بينما تبدو فرحة الفلسطينيين عارمة بالإفراج عن دفعة من الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي من ضمن صفقة التبادل، أمس الاثنين، تأتي شهادات المحرّرين لتنغّصها، إذ تكشف عن تنكيل واعتداءات متواصلة حتى الساعات الأخيرة قبل خروجهم من الاعتقال، وكذلك عن أوضاع صحية مأساوية في داخل السجون.

الإفراج عن أسرى الصفقة يكشف قسوة سجون الاحتلال..
08:37 am

آدم يوسف

avata
آدم يوسف
القاهرة
إسرائيل تروّج أسلحتها: مساعٍ لاستعادة صفقات بعد وقف الإبادة

بعد ثلاثة قرارات إسبانية بإلغاء وتجميد شراء أسلحة من الشركات العسكرية الإسرائيلية بقُرابة مليار يورو، وتجميد دول أوروبية أخرى عقوداً بقيمة 600 مليون دولار بسبب حرب غزة، تحاول الشركات الإسرائيلية استعادة هذه الصفقات وإعادة فتح الأبواب بعد وقف الحرب، حسبما تؤكد تقارير اقتصادية إسرائيلية.

التفاصيل عبر الرابط:

آليات إسرائيلية على حدود غزة، 9 أكتوبر 2025 (أمير ليفي/ Getty)
اقتصاد دولي
التحديثات الحية

إسرائيل تروّج أسلحتها: مساعٍ لاستعادة صفقات بعد وقف الإبادة

08:07 am

أسوشييتد برس

avata
أسوشييتد برس
ماكرون لا يزال "قلقاً" بشأن حماس

حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من "استمرار التهديد الذي تمثله حركة حماس"، على حد تعبيره، رغم التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار. وقال ماكرون، أمس الاثنين، قبل مغادرته مدينة شرم الشيخ المصرية المطلة على البحر الأحمر، حيث شارك في مراسم توقيع الاتفاق بين حماس وإسرائيل، إن "الأسابيع والأشهر المقبلة ستشهد هجمات إرهابية وزعزعة للاستقرار".

وردّ ماكرون على سؤال لأحد الصحافيين حول ما إذا كان قلقاً من أن تملأ حماس الفراغ في السلطة داخل قطاع غزة، قائلاً: "ما زلت قلقاً، لأننا نعرف كيف تعمل الجماعات الإرهابية"، وفق وصفه، مضيفاً "لا يمكنك تفكيك جماعة إرهابية تضم آلاف المقاتلين والأنفاق وهذا النوع من الأسلحة بين عشية وضحاها". ودعا ماكرون إلى رقابة دولية صارمة على الوضع.

08:05 am

أسوشييتد برس

avata
أسوشييتد برس
بايدن وكلينتون يشيدان بترامب لدوره في وقف الحرب

 أشاد الرئيسان الأميركيان الديمقراطيان السابقان جو بايدن وبيل كلينتون، أمس الاثنين، بالرئيس الجمهوري دونالد ترامب لدوره في التوسط للتوصل إلى وقف إطلاق النار في حرب غزة، في خطوة نادرة من الإشادة العابرة للحزبين تجاه رئيس جمهوري. وقال بايدن، الذي انتهت ولايته في يناير/كانون الثاني الماضي، في منشور على منصة إكس: "أُشيد بالرئيس ترامب وفريقه على عملهم لإتمام اتفاق وقف إطلاق النار المتجدد". وأضاف أن الشرق الأوسط بات الآن "على طريق السلام" بدعم من الولايات المتحدة وشركائها الدوليين.

وأشار بايدن أيضاً إلى دور إدارته السابقة في المفاوضات، موضحاً أنها "عملت دون كلل لإعادة الرهائن إلى ديارهم، وتقديم الإغاثة للمدنيين الفلسطينيين، وإنهاء الحرب" التي بدأت في أكتوبر/ تشرين الأول 2023 خلال فترة رئاسته. ومن جانبه، كتب كلينتون على منصة إكس: "يستحق الرئيس ترامب وإدارته وقطر وغيرهم من الأطراف الإقليمية تقديراً كبيراً لجهودهم في إبقاء الجميع منخرطين حتى التوصل إلى الاتفاق". ودعا كلينتون إسرائيل وحركة حماس، بدعم من الولايات المتحدة، إلى "تحويل هذه اللحظة الهشة إلى سلام دائم"، مؤكداً أنه يؤمن بإمكانية تحقيق ذلك إذا عمل الطرفان معاً.

08:00 am

أحمد أبو قمر

أحمد أبو قمر
أحمد أبو قمر
ـ
غزة
الاحتلال يراوغ في ملف مساعدات غزة

بدأت ملامح انفراج جزئي تظهر في قطاع غزة مع بدء دخول أولى شاحنات المساعدات الإنسانية تطبيقاً لبنود اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ يوم الجمعة الماضي. يأتي ذلك بعد عامين من الحرب الإسرائيلية والحصار الذي أدخل سكان غزة في دائرة الجوع وانعدام الأمن المعيشي. أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن سلطات الاحتلال سمحت بإدخال 173 شاحنة مساعدات إلى القطاع، أول من أمس الأحد، بينها ثلاث شاحنات مُحمَّلة بغاز الطهي وست شاحنات وقود (سولار) مخصصة لتشغيل المخابز والمولدات والمستشفيات.

التفاصيل عبر الرابط:

سوق شعبي في المواصي برفح، 9 أكتوبر 2025 (عبد الرحمن رشاد/فرانس برس)
اقتصاد الناس
التحديثات الحية

الاحتلال يراوغ في ملف مساعدات غزة... كميات لا تلبي الاحتياجات

07:58 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
الدوحة
أمير قطر: سعداء بما أسفرت عنه قمة شرم الشيخ من نتائج إيجابية

أعرب أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مساء أمس الاثنين، عن سعادته بما أسفرت عنه قمة شرم الشيخ من نتائج إيجابية، معرباً عن أمله في أن تكون منطلقاً لمزيد من التوافقات التي تلبي آمال أهالي قطاع غزة. 

التفاصيل عبر الرابط:

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني (من صفحة أمير قطر على إكس)
أخبار
التحديثات الحية

أمير قطر: سعداء بما أسفرت عنه قمة شرم الشيخ من نتائج إيجابية

7:55 AM

محمد البديوي

صورة
محمد البديوي
محمد البديوي
واشنطن
النص الحرفي لوثيقة قمة شرم الشيخ بشأن غزة

نشر البيت الأبيض، ليل الاثنين - الثلاثاء، نص الوثيقة التي سمّاها "إعلان ترامب للسلام والازدهار"، الموقعة من جانب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، خلال القمة التي انعقدت أمس الاثنين في مدينة شرم الشيخ المصرية لتحقيق السلام في الشرق الأوسط وإنهاء الحرب في قطاع غزة.

التفاصيل عبر الرابط:

ترامب يعرض الوثيقة الموقعة في شرم الشيخ، 13 أكتوبر 2025 (فرانس برس)
أخبار
التحديثات الحية

النص الحرفي لوثيقة قمة شرم الشيخ بشأن غزة

05:32 am

قنا

avata
قنا
لازاريني يطالب بدخول المساعدات لغزة على نطاق واسع

قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني إنه حان الوقت للسماح بدخول المساعدات الإنسانية على نطاق واسع إلى قطاع غزة. وأضاف لازاريني عبر منصة إكس أن تبادل الأسرى والمحتجزين ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، يعتبر "بصيص أمل بعد أكثر من عامين من الظلام". وتابع: "حان الوقت لبناء مستقبل يسوده السلام من خلال التعافي والعدالة والاعتراف المتبادل"، مؤكداً أنه "حان الوقت للسماح بدخول المساعدات الإنسانية على نطاق واسع إلى غزة، بما في ذلك من خلال وكالة أونروا".

05:11 am

الأناضول

avata
الأناضول
المغرب: مسيرة في مراكش احتفالاً بوقف الحرب على غزة

شارك مئات المغاربة، مساء أمس الاثنين، في مسيرة بمدينة مراكش، شمالي المملكة، احتفالا بالتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. المسيرة دعت إليها "الجبهة المغربية لدعم فلسطين" (غير حكومية)، وجابت شوارع رئيسية في مراكش، قبل التوجه إلى وسط المدينة، وفق "الأناضول".

التفاصيل عبر الرابط:

مسيرة في الرباط دعما لغزة، 5 أكتوبر 2025 (فرانس برس)
أخبار
التحديثات الحية

المغرب: مسيرة في مراكش احتفالاً بوقف الحرب على غزة

4:56 AM

عثمان لحياني

60244E7B-773C-460F-B426-426EBC60D89E
عثمان لحياني
صحافي جزائري. مراسل العربي الجديد في الجزائر.
الجزائر
خطط جزائرية لإرسال مساعدات وإقامة مستشفيات ميدانية في غزة

بدأت الفعاليات الإغاثية والأهلية الجزائرية العاملة في قطاع غزة التفكير في تجهيز خطة عاجلة لتسيير وإرسال دفعات من المساعدات، بعد وقف إطلاق النار في القطاع الفلسطيني وبدء دخول المساعدات الإنسانية إليه، فيما يُترقّب أن تتخذ الحكومة خطوات في الاتجاه نفسه بالتنسيق مع الجانب المصري، لضمان عبور مساعدات جزائرية، وخاصة أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون كان قد تعهّد ببناء مستشفيات ميدانية في القطاع عندما تسمح الظروف بذلك.

التفاصيل عبر الرابط:

مستشفى العيون بغزة
قضايا وناس
التحديثات الحية

خطط جزائرية لإرسال مساعدات وإقامة مستشفيات ميدانية في غزة

04:55 am

الأناضول

avata
الأناضول
ملك الأردن: تلقيت تطمينات بتسليم إدارة غزة لهيئة فلسطينية

قال عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، مساء أمس الاثنين، إنه تلقى تطمينات من قطر ومصر تؤكد أن هناك "تفاؤلاً كبيراً" بالتزام حركة حماس بتسليم إدارة غزة لهيئة فلسطينية مستقلة بموجب اتفاق وقف إطلاق النار بالقطاع.

التفاصيل عبر الرابط:

ملك الأردن خلال زيارة إلى إسبانيا، 5 يونيو 2025 (Getty)
أخبار
التحديثات الحية

ملك الأردن: تلقيت تطمينات بتسليم "حماس" إدارة غزة لهيئة فلسطينية

4:07 AM
أبرز التطورات في غزة أمس الاثنين

  • ترامب: الحرب انتهت

  • رئيس وزراء قطر: الوسطاء أجّلوا القضايا الأصعب في اتفاق غزة

  • "القسام" تسلّم جميع المحتجزين الـ20 الأحياء في غزة والاحتلال يفرج عن 1968 أسيراً

  • حماس: نتنياهو اضطر للرضوخ لشروط المقاومة

  • مطالبات إسرائيلية بوقف الصفقة في غزة بزعم خرق حماس الاتفاق

  • الناطق باسم الجهاد رداً على ترامب: المقاومة لن تسلم سلاحها

  • توقيع وثيقة بشأن وقف إطلاق النار في غزة خلال قمة شرم الشيخ

دلالات
المساهمون
محمد البديوي
أحمد أبو قمر
قنا
عثمان لحياني
أسوشييتد برس
آدم يوسف
الأناضول
جهاد بركات
العربي الجديد
المزيد في سياسة
مؤتمر صحافي لماجد الأنصاري في الدوحة، 15 سبتمبر 2025 (Getty)
التحديثات الحية
رصد
مباشر

الأنصاري: محادثات صعبة بدأت بشأن أمن غزة وإدارتها

وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي، القاهرة 9 سبتمبر 2025 (سيد حسن/Getty)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

إيران ترد على ترامب: الدعوة للحوار تتناقض مع سلوك واشنطن العدائي

زعيمة المعارضة الفنزويلية تخاطب أنصارها في كاراكاس في 9 يناير 2025 (Getty)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

فنزويلا تغلق سفارتها في أوسلو بعد منح نوبل السلام لزعيمة المعارضة