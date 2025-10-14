وقف إطلاق النار في غزة | مطلب أممي بدخول المساعدات على نطاق واسع

أفاد مراسل "العربي الجديد" عن شهود عيان بسقوط 3 شهداء في استهداف طائرة إسرائيلية مسيرة لفلسطينيين كانوا يحاولون العودة لحي الشجاعية شرق غزة.
كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الاثنين، أن محادثات المرحلة الثانية بشأن اتفاق غزة قد بدأت بالفعل، معتبراً أن "المراحل متداخلة إلى حد كبير". وتابع ترامب قائلاً خلال قمة بمدينة شرم الشيخ المصرية حول غزة: "نمر بفترة متميزة جداً في الشرق الأوسط"، متوقعاً أن يشهد العالم "الكثير من التقدم". وأشار ترامب إلى أن قطاع غزة بحاجة ماسة لعملية إزالة الركام، قائلاً: "هناك الكثير من الركام والأنقاض في غزة والقطاع في حاجة إلى عملية تنظيف"، مضيفاً أن "إعادة الإعمار خطوة ضرورية لعودة الحياة إلى طبيعتها في القطاع".
وأعرب أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مساء أمس الاثنين، عن سعادته بما أسفرت عنه قمة شرم الشيخ من نتائج إيجابية، معرباً عن أمله في أن تكون منطلقاً لمزيد من التوافقات التي تلبي آمال أهالي قطاع غزة. وفي تدوينة على منصة إكس، قال أمير قطر: "سعداء بما أسفرت عنه قمة شرم الشيخ للسلام من نتائج إيجابية، ونأمل أن تكون منطلقاً لمزيد من التوافقات المستقبلية التي تلبي آمال الأشقاء في قطاع غزة". كما عبّر أمير قطر، في التدوينة نفسها، عن أمله في أن "تُساهم في التوصل إلى حل شامل وعادل ومستدام للقضية الفلسطينية"، متطلعاً إلى "التزام كافة الأطراف بما تحقق من تفاهم مشترك لما فيه الخير للجميع".
وخلال القمة ذاتها، أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن بلاده ستستضيف مؤتمراً "للتعافي المبكر وإعادة الإعمار والتنمية" في غزة. وقال السيسي في كلمة له: "ستعمل مصر مع الولايات المتحدة وبالتنسيق مع كافة الشركاء خلال الأيام القادمة على وضع الأسس المشتركة للمضي قدماً في إعادة إعمار القطاع بدون إبطاء". في موازاة ذلك، قال عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، مساء أمس الاثنين، إنه تلقى تطمينات من قطر ومصر تؤكد أن هناك "تفاؤلاً كبيراً" بالتزام حركة حماس بتسليم إدارة غزة لهيئة فلسطينية مستقلة بموجب اتفاق وقف إطلاق النار بالقطاع. وخلال مقابلة مع هيئة البث البريطانية "بي بي سي"، قال ملك الأردن تعليقاً على اتفاق وقف إطلاق النار بغزة إن "الشيطان يكمن في التفاصيل، حيث إن المنطقة محكومة بالهلاك في حال لم يتم تطبيق مبدأ حل الدولتين".
وبموجب خطة ترامب، فإن المرحلة الأولى، التي تشمل إعادة تموضع القوات الإسرائيلية والإفراج عن الأسرى الإسرائيليين مقابل الإفراج عن مئات الأسرى الفلسطينيين وإدخال المساعدات، تضمن تلقائياً الدخول في مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق غزة التي ستناقش ملفات الانسحاب الإسرائيلي الكامل وسلاح المقاومة وإبعاد قادة حركة حماس ومصير الحركة، إلى جانب شكل الحكم في اليوم التالي لحرب الإبادة، وإعادة الإعمار، علماً أن قضية جوهرية أخرى، هي قيام دولة فلسطينية، غابت حتى عن خطة ترامب نفسها، إذ تكرر الدول العربية التي تدعم الخطة أنها يجب أن تؤدي في نهاية المطاف إلى دولة فلسطينية مستقلة في سياق حل الدولتين، وهو ما يقول رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إنه لن يحدث أبداً.
وضمن الاتفاق، سلمت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أمس الاثنين، جثامين أربعة محتجزين إسرائيليين من أصل 28 جثة، كما أعلنت تل أبيب تسلمها الجثامين الأربعة وجميع المحتجزين الأحياء الـ20 من قطاع غزة. وأفرجت إسرائيل عن 250 أسيراً فلسطينياً محكومين بالسجن المؤبد وأحكام عالية، بينهم 154 مبعدون إلى الخارج، إضافة إلى 1718 أسيراً من قطاع غزة.
ومع أنّ ملامح انفراج جزئي بدأت تظهر في القطاع الفلسطيني مع بدء دخول أولى شاحنات المساعدات الإنسانية تطبيقاً لبنود اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ يوم الجمعة الماضي، إلا أنّ المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أعلن أن سلطات الاحتلال سمحت بإدخال 173 شاحنة مساعدات فقط إلى القطاع، أول من أمس الأحد، بينها ثلاث شاحنات مُحمَّلة بغاز الطهي وست شاحنات وقود (سولار) مخصصة لتشغيل المخابز والمولدات والمستشفيات. ولا تمثل هذه الكميات سوى نقطة في بحر الاحتياجات، إذ كان من المفترض إدخال 600 شاحنة على الأقل، غير أن الاحتلال لم يلتزم بهذا العدد.
وقال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني إنه حان الوقت للسماح بدخول المساعدات الإنسانية على نطاق واسع إلى قطاع غزة. وأضاف لازاريني عبر منصة إكس أن تبادل الأسرى والمحتجزين ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، يعتبر "بصيص أمل بعد أكثر من عامين من الظلام". وتابع: "حان الوقت لبناء مستقبل يسوده السلام من خلال التعافي والعدالة والاعتراف المتبادل"، مؤكداً أنه "حان الوقت للسماح بدخول المساعدات الإنسانية على نطاق واسع إلى غزة، بما في ذلك من خلال وكالة أونروا".
نشر البيت الأبيض، ليل الاثنين - الثلاثاء، نص الوثيقة التي سمّاها "إعلان ترامب للسلام والازدهار"، الموقعة من جانب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، خلال القمة التي انعقدت أمس الاثنين في مدينة شرم الشيخ المصرية لتحقيق السلام في الشرق الأوسط وإنهاء الحرب في قطاع غزة.
بدأت الفعاليات الإغاثية والأهلية الجزائرية العاملة في قطاع غزة التفكير في تجهيز خطة عاجلة لتسيير وإرسال دفعات من المساعدات، بعد وقف إطلاق النار في القطاع الفلسطيني وبدء دخول المساعدات الإنسانية إليه، فيما يُترقّب أن تتخذ الحكومة خطوات في الاتجاه نفسه بالتنسيق مع الجانب المصري، لضمان عبور مساعدات جزائرية، وخاصة أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون كان قد تعهّد ببناء مستشفيات ميدانية في القطاع عندما تسمح الظروف بذلك.
