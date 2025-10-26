وقف إطلاق النار في غزة | مباحثات لنشر قوة دولية في القطاع

أخبار
غزة

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
التحديثات الحية
26 أكتوبر 2025   |  آخر تحديث: 01:56 (توقيت القدس)
+ الخط -

تجري أطراف الوساطة، اليوم الأحد، مباحثات في قطر بشأن نشر قوة "حفظ سلام" دولية في غزة وفق تصريحات أدلى بها وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو السبت. ورغم استمرار خروقات الاحتلال الإسرائيلي، إلا أنّ اتفاق وقف إطلاق النار لا يزال صامداً في القطاع المحاصر، وسط جهود دولية لمنع انهياره، والمضي إلى المراحل التالية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي قال، مساء أمس السبت، إنّ جهود إرساء الاستقرار في غزة تحرز تقدماً، وإن قوة دولية ستُنشر بالقطاع قريباً، وذلك عقب اجتماعه مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال توقف للتزود بالوقود في الدوحة.

وفي وقت سابق السبت، قال روبيو إنّ واشنطن تتلقى مقترحات بشأن استصدار قرار محتمل من الأمم المتحدة أو اتفاقية دولية لمنح تفويض لقوة متعددة الجنسيات في غزة، مشيراً إلى أن هذه المسألة ستناقش في قطر اليوم الأحد. في الأثناء، تواصل حركة حماس جهود العثور على جثث الأسرى الإسرائيليين المتبقين لديها، في عملية صعبة انضمت إليها مصر عبر إرسال فريق متخصص مع معدات ثقيلة للبحث عن جثث الجنود الذين أسرتهم حماس في عملية "طوفان الأقصى" وقتلتهم إسرائيل لاحقاً خلال حرب الإبادة.

والسبت، قال ترامب، في تدوينة على منصته "تروث سوشال"، إنّ ما وصفه بـ"السلام القوي في الشرق الأوسط" يمتلك فرصة ليكون "أبدياً"، لكنه ربط ذلك بضرورة أن تبدأ حركة حماس في إعادة جثامين الأسرى القتلى، ومن بينهم جثتان لمواطنين أميركيين، "بشكل سريع". وحذر ترامب من أنه "يجب على حماس أن تبدأ بإعادة الجثامين بسرعة، وإلا فإن الدول الأخرى المشاركة في هذا السلام العظيم ستتخذ إجراءات". وأقرّ بأنّ بعض الجثامين "يصعب الوصول إليها"، لكن "بعضها تمكن إعادته الآن، ولسبب ما لم يتم ذلك". وتابع الرئيس الأميركي: "ربما يتعلق الأمر بعملية نزع سلاحهم"، مذكّراً بتصريحه السابق بأن "كلا الجانبين سيُعاملان بإنصاف"، لكنه أوضح أن هذا الأمر مرهون بـ"الالتزام بالواجبات". وقال ترامب إنه يراقب التطورات "عن كثب"، مضيفًا: "لنرَ ما سيفعلونه خلال الـ48 ساعة المقبلة".

ونقل موقع أكسيوس عن مسؤول أميركي رفيع المستوى قوله عن تدوينة ترامب إنّها "رسالةٌ إلى حماس بالتأكيد، لكنها ليست إنذاراً نهائياً". وعلى الصعيد الميداني، يعيش سكان القطاع الآثار الكارثية والعميقة للإبادة الجماعية التي خلفتها إسرائيل خلال عامين كاملين، وتجلت بدمار شامل في البنية المدنية، من السكن إلى الطرقات والتعليم والصحة والمستشفيات، ما جعل تعافي البقعة المنكوبة معقداً خصوصاً في ظل تواصل الحصار الإسرائيلي وعدم فتح المعابر وإلإدخال الشحيح للمساعدات بخلاف بنود خطة ترامب.

"العربي الجديد" يتابع تطورات وقف إطلاق النار في غزة..

01:15 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
غزة
طوابير طويلة في غزة للحصول على غاز الطهي بعد انقطاع 8 أشهر

اصطف مئات الفلسطينيين أمام محطات الغاز في دير البلح وسط قطاع غزة، للحصول على كميات محدودة من غاز الطهي سمحت إسرائيل بإدخالها بعد انقطاع دام نحو 8 أشهر، فيما تظهر الأرقام فجوة كبيرة بين الكميات المسموح بدخولها واحتياجات السكان الفعلية.

طوابير طويلة في غزة للحصول على غاز الطهي بعد انقطاع 8 أشهر

سمحت إسرائيل بإدخال 14 شاحنة غاز طهي من أصل 986 شاحنة مساعدات دخلت القطاع (محمد نصار/ الأناضول)

طوابير طويلة في غزة للحصول على غاز الطهي بعد انقطاع 8 أشهر

اليونيسف تقدر احتياجات القطاع بـ 50 شاحنة وقود وغاز يومياً (محمد نصار/ الأناضول)

طوابير طويلة في غزة للحصول على غاز الطهي بعد انقطاع 8 أشهر

الأمل بالحصول على الغاز الذي يساعدهم في طهي وجبة انتظرها بعضهم لأشهر عديدة (محمد نصار/ الأناضول)

طوابير طويلة في غزة للحصول على غاز الطهي بعد انقطاع 8 أشهر

سعر الأسطوانة الواحدة (8 كيلوغرام) بلغ 60 شيكلاً (18.33 دولاراً) للفرد الواحد (محمد نصار/ الأناضول)

طوابير طويلة في غزة للحصول على غاز الطهي بعد انقطاع 8 أشهر

تعمل اللجنة على توزيع تلك الكميات المحدودة على أكثر من مليوني فلسطيني متعطشين للغاز (محمد نصار/ الأناضول)

طوابير طويلة في غزة للحصول على غاز الطهي بعد انقطاع 8 أشهر

انقطاع كامل للغاز منذ إغلاق المعابر، ما اضطر السكان إلى استخدام الحطب لمدة 8 أشهر (محمد نصار/ الأناضول)

طوابير طويلة في غزة للحصول على غاز الطهي بعد انقطاع 8 أشهر

لم تسمح هذه الكميات بأي تحسن على صعيد الأزمة الإنسانية في القطاع (محمد نصار/ الأناضول)

طوابير طويلة في غزة للحصول على غاز الطهي بعد انقطاع 8 أشهر

تسود حالة من الغضب في غزة من شح الغاز (محمد نصار/ الأناضول)

طوابير طويلة في غزة للحصول على غاز الطهي بعد انقطاع 8 أشهر

الوضع يعكس التحديات الكبيرة التي يواجهها الفلسطينيون في غزة في ظل الحصار المستمر (محمد نصار/ الأناضول)

01:14 am

الأناضول

avata
الأناضول
فرق مصرية تشارك في البحث عن جثث الأسرى الإسرائيليين في غزة

أعلن مصدران مصري وإسرائيلي، السبت، أنّ القاهرة ستشارك في المساعدة في البحث عن جثث أسرى إسرائيليين بقطاع غزة، فيما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، نقلاً عن مصدر أمني، أنّ قوات إسرائيلية تنفذ أعمال بحث في ما يُعرف بـ"المنطقة الصفراء"، وذلك بحثاً عن رفات يُحتمل وجوده هناك. 

التفاصيل عبر الرابط:

إزالة الركام في خانيونس، 17 أكتوبر 2025 (رويترز)
رصد
التحديثات الحية

فرق مصرية تشارك في البحث عن جثث الأسرى الإسرائيليين في غزة

01:11 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
واشنطن
مسؤول أميركي: منشور ترامب ليس إنذاراً نهائياً لحماس

نقل موقع أكسيوس الأميركي عن مسؤول أميركي رفيع المستوى قوله عن تدوينة الرئيس الأميركي ترامب إنّها "رسالةٌ إلى حماس بالتأكيد، لكنها ليست إنذاراً نهائياً". والسبت، قال ترامب، في تدوينة على منصته "تروث سوشال"، إنّ ما وصفه بـ"السلام القوي في الشرق الأوسط" يمتلك فرصة ليكون "أبدياً"، لكنه ربط ذلك بضرورة أن تبدأ حركة حماس في إعادة جثامين الأسرى القتلى، ومن بينهم جثتان لمواطنين أميركيين، "بشكل سريع".

وحذر ترامب من أنه "يجب على حماس أن تبدأ بإعادة الجثامين بسرعة، وإلا فإن الدول الأخرى المشاركة في هذا السلام العظيم ستتخذ إجراءات". وأقرّ بأنّ بعض الجثامين "يصعب الوصول إليها"، لكن "بعضها تمكن إعادته الآن، ولسبب ما لم يتم ذلك". وتابع الرئيس الأميركي: "ربما يتعلق الأمر بعملية نزع سلاحهم"، مذكّراً بتصريحه السابق بأن "كلا الجانبين سيُعاملان بإنصاف"، لكنه أوضح أن هذا الأمر مرهون بـ"الالتزام بالواجبات". وقال ترامب إنه يراقب التطورات "عن كثب"، مضيفًا: "لنرَ ما سيفعلونه خلال الـ48 ساعة المقبلة".

12:40 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
الدوحة
ترامب يلتقي أمير قطر بالدوحة: نشر قوة دولية في غزة قريباً

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنّ جهود إرساء الاستقرار في غزة تحرز تقدماً، وإن قوة دولية ستُنشر في القطاع قريباً. وأضاف ترامب للصحافيين رداً على سؤال عن الوضع في غزة: "يجب أن يكون هذا سلاماً مستداماً"، مؤكداً أن قطر "ستكون على استعداد لإرسال قوات حفظ سلام إذا تطلب الأمر ذلك".

التفاصيل عبر الرابط: 

ترامب أمير قطر وزير خارجية قطر الطائرة الرئاسية الأولى قاعدة العديد 25/10/2025 (Getty)
أخبار
التحديثات الحية

ترامب يلتقي أمير قطر خلال توقفه بالدوحة: نشر قوة دولية في غزة قريباً

12:39 am

الأناضول

avata
الأناضول
صحافيون وحقوقيون يقدمون لـ"محكمة غزة" أدلتهم على الإبادة

قدّم محامون دوليون وصحافيون من منصات إعلامية تقارير بالأدلة حول الجرائم الإسرائيلية إلى "محكمة غزة" الرمزية التي شُكّلت للتحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبتها تل أبيب بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

التفاصيل عبر الرابط: 

الصحافي رمزي بارود في الجلسة الختامية لـ"محكمة غزة" في إسطنبول 25 أكتوبر 2025 (جيم تكّسين أوغلو/الأناضول)
إعلام وحريات
التحديثات الحية

صحافيون وحقوقيون يقدمون لـ"محكمة غزة" أدلتهم على جرائم إسرائيل

12:36 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
لندن
مباحثات لنشر قوة دولية في قطاع غزة

قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن واشنطن تتلقى مقترحات بشأن استصدار قرار محتمل من الأمم المتحدة أو اتفاقية دولية لمنح تفويض لقوة متعددة الجنسيات في غزة، مشيراً إلى أن هذه المسألة ستناقش في قطر اليوم الأحد. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال أمس السبت إن جهود إرساء الاستقرار في غزة تحرز تقدما وإن قوة دولية ستُنشر بالقطاع قريباً، وذلك عقب اجتماعه مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال توقف للتزود بالوقود في الدوحة.

12:33 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
غزة
نسف منازل جنوب شرق مدينة غزة

نسف جيش الاحتلال قبل قليل منازل سكنية جنوب شرق مدينة غزة شمالي القطاع. وسمع دوي انفجار ضخم جراء عملية النسف بالمتفجرات.

12:04 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
لندن
أبرز تطورات أمس السبت

  • ترامب: اتفاق غزة مرهون بالتزام حماس بواجباتها

  • تحقيق لـ"العربي الجديد" يوثق سرقة أعضاء الشهداء من إسرائيل

  • الاحتلال يستهدف قيادياً في "الجهاد الإسلامي"

  • ترامب يلتقي أمير قطر ورئيس الوزراء خلال توقفه في الدوحة

  • روبيو: الجهود مستمرة لإعادة رفات المحتجزين من غزة

  • مدير المكتب الإعلامي الحكومي: 15% فقط من المساعدات دخلت غزة

  • مستشفيات غزة استقبلت 19 شهيداً خلال 48 ساعة

  • إسرائيل تجري عمليات بحث عن رفات أسرى في "المنطقة الصفراء"

دلالات
المساهمون
الأناضول
العربي الجديد
المزيد في سياسة
روبيو ورئيسة موظفي البيت الأبيض سوزي وايلز على متن طائرة الرئاسة خلال التوقف في قطر، 25 أكتوبر 2025 (Getty)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

روبيو: لا تقسيم لقطاع غزة وسيتم نشر قوة دولية لحفظ الاستقرار

"يو أس أس جيرالد فورد" في بحر الشمال، 24 سبتمبر 2025 (جوناثان كلاين/فرانس برس)
التحديثات الحية
تقارير دولية
مباشر

تحشيد أميركي قبالة فنزويلا: أجواء تصعيد تذكّر بمرحلة ما قبل غزو بنما

إزالة الركام في خانيونس، 17 أكتوبر 2025 (رويترز)
التحديثات الحية
رصد
مباشر

فرق مصرية تشارك في البحث عن جثث الأسرى الإسرائيليين في غزة