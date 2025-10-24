وقف إطلاق النار في غزة | مباحثات فلسطينية وخروقات إسرائيلية متواصلة

غزة

العربي الجديد

24 أكتوبر 2025   |  آخر تحديث: 00:27 (توقيت القدس)
- تشهد الساحة الفلسطينية جهودًا مكثفة لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة، حيث تجري لقاءات في القاهرة بين حركتي "حماس" و"فتح" بوساطة مصرية، بهدف تحقيق توافق داخلي حول إدارة القطاع وإعادة الإعمار.
- تتابع واشنطن الوضع في غزة عن كثب، مطالبة إسرائيل بإبلاغها مسبقًا قبل أي هجوم عسكري غير اعتيادي، وسط خلافات حول دور وكالة "أونروا" في القطاع.
- الأوضاع الإنسانية في غزة لا تزال كارثية، حيث لم يتحسن الوضع الغذائي، وارتفعت حصيلة الشهداء والجرحى بشكل كبير منذ أكتوبر 2023.

تشهد الساحة الفلسطينية تطورات سياسية وأمنية متسارعة في ظل استمرار حالة الترقّب الحذر بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيّز التنفيذ، وسط جهود مصرية مكثّفة لتثبيته وتحويله إلى مسار دائم. وفي هذا السياق، بدأت في العاصمة المصرية القاهرة، الخميس، لقاءات بين وفدي حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" وحركة "فتح" بوساطة جهاز المخابرات العامة المصرية، في محاولة لتقريب وجهات النظر بشأن الملفات السياسية والإدارية المرتبطة بمرحلة ما بعد الحرب. وتأتي هذه اللقاءات في إطار مساعٍ لإعادة تفعيل الحوار الفلسطيني - الفلسطيني، بما يضمن توافقًا داخليًا حول آليات إدارة القطاع وإعادة الإعمار، تمهيدًا لعقد اجتماع موسّع يضمّ جميع الفصائل الفلسطينية.

وفي المقابل، تواصل واشنطن متابعة تفاصيل المشهد الميداني في غزة من كثب، إذ نقلت صحيفة "هآرتس" عن مصادر أمنية إسرائيلية أنّ الولايات المتحدة تتوقع من إسرائيل إبلاغها مسبقًا قبل أي هجوم عسكري "غير اعتيادي" في القطاع، بما في ذلك الغارات الجوية، محذّرة من أن أي تحركات منفردة قد تُعرّض اتفاق وقف إطلاق النار للخطر. كما تتصاعد الخلافات حول دور وكالة "أونروا" في القطاع بعد تأكيد مسؤول إسرائيلي أنّ حكومة الاحتلال لن تسمح بعودة الوكالة إلى العمل في غزة، رغم قرار محكمة العدل الدولية الذي ألزم إسرائيل بدعم عمليات الإغاثة الإنسانية وضمان وصول المساعدات إلى المدنيين.

في الأثناء، لا تزال الأوضاع الإنسانية في غزة كارثية رغم مرور أسابيع على وقف إطلاق النار، إذ أكدت منظمة الصحة العالمية عدم تسجيل أي تحسن يُذكر في كميات الغذاء التي يُسمح بإدخالها إلى القطاع أو في معدلات الجوع بين السكان، مشيرة إلى أن "الكميات التي تدخل غير كافية لإنقاذ الأرواح". ووفق وزارة الصحة في غزة، فقد ارتفعت حصيلة الشهداء إلى 68 ألفًا و280، فيما تجاوز عدد الجرحى 170 ألفًا منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، مع استمرار العثور على جثامين جديدة تحت الأنقاض في مناطق متفرقة من القطاع.

تطورات وقف إطلاق النار في غزة يتابعها "العربي الجديد" أولاً بأول... 

12:07 am

غزة
قصف مدفعي وإطلاق نار إسرائيلي شرق مدينة غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن جيش الاحتلال شنّ قصفًا مدفعيًا متزامنًا مع إطلاق نار شرقي مدينة غزة.

12:05 am

العربي الجديد

القدس المحتلة
إسرائيل ترفض مشاركة دول اعترفت بفلسطين في قوة الاستقرار بغزة

أفادت "يديعوت أحرونوت" بأن حكومة بنيامين نتنياهو أبلغت واشنطن أنها لا تفضل إشراك دول اعترفت بدولة فلسطينية في قوة الاستقرار في غزة.

12:04 am

العربي الجديد

القدس المحتلة
مسؤول أميركي: نتنياهو "يسير على حبل رفيع" مع ترامب

كشفت القناة 12 الإسرائيلية، نقلاً عن مسؤول أميركي كبير، أن أحداثاً "محرجة" وقعت خلال زيارة نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس إلى تل أبيب الأسبوع الجاري، ما تسبب في توتر واضح بين واشنطن وتل أبيب، وأثار شكوكاً داخل الإدارة الأميركية بشأن نيات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو تجاه اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. وبحسب القناة، قال المسؤول الأميركي إن ما جرى خلال الزيارة دفع إدارة ترامب إلى الاعتقاد بأن نتنياهو "قد يعمل على انهيار الاتفاق"، في إشارة إلى تصرفات ولقاءات اعتبرها الأميركيون "استفزازية" ومخالفة لترتيبات البروتوكول المتفق عليها مسبقاً.

وأضاف المصدر أن "نتنياهو يسير على حبل رفيع في علاقته مع الرئيس ترامب، وإن حاول تخريب الاتفاق أو تجاوز التفاهمات القائمة، فستكون هناك عواقب واضحة"، مشيراً إلى أن البيت الأبيض وجّه تحذيرات صريحة للحكومة الإسرائيلية بضرورة الالتزام التام ببنود الاتفاق وعدم اتخاذ خطوات ميدانية أو سياسية يمكن أن تُفهم نسفاً له.

11:55 PM
وفدان من "حماس" و"فتح" يعقدان لقاءً في القاهرة

أكدت مصادر مصرية وفلسطينية لـ"العربي الجديد" بدء لقاء بين وفدي حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" وحركة "فتح" في العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الخميس، لبحث ملفات تتعلق باتفاق وقف إطلاق النار في غزة. وأوضحت المصادر أن وفد حركة "فتح" برئاسة حسين الشيخ كان قد رفض المشاركة في البداية، قبل أن تستجيب القيادة لطلب مصري بعد ضغوط مارسها المسؤولون في جهاز المخابرات العامة.

آثار الدمار في حي الشيخ رضوان بغزة، 22 أكتوبر 2025 (فرانس برس)
وفدان من "حماس" و"فتح" يعقدان لقاءً في القاهرة لبحث ملفات سياسية

11:51 PM
أبرز تطورات الوضع في غزة يوم أمس الخميس
  • إسرائيل ترفض عودة "أونروا" إلى غزة رغم قرار "العدل الدولية"
  • وفدان من "حماس" و"فتح" يعقدان لقاءً في القاهرة
  • إدانة مصادقة الكنيست على مشروع قانون ضم الضفة
  • قادة أوروبا يسعون إلى القيام بدور فعال في غزة
  • الصحة: 14 شهيداً وصلوا إلى المستشفيات في آخر 24 ساعة
  • مسؤولون إسرائيليون: اندفاع أميركي هستيري لإنهاء حرب غزة
العربي الجديد
