وقف إطلاق النار في غزة | قصف ونسف منازل في مناطق عدة بينها خانيونس

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
التحديثات الحية
01 نوفمبر 2025   |  آخر تحديث: 13:50 (توقيت القدس)
+ الخط -

لا يزال الاحتلال الإسرائيلي يفرض حصاراً على قطاع غزة على الرغم من صمود اتفاق وقف إطلاق النار والتزام حركة حماس بتسليم جثث الأسرى الإسرائيليين ضمن المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وتؤكد تقارير أممية وحكومية من القطاع أن عدد الشاحنات الذي يدخل غزة لا يقارن بذلك الذي أقرّ في الاتفاق. ويتذرع الاحتلال الإسرائيلي بعدم تسليم حركة حماس جميع الجثث لديها، لمواصلة الحصار وخرق الاتفاق واستهداف الفلسطينيين يومياً، ما يسفر عن مزيد من الشهداء.

وأعلن مصدر عسكري إسرائيلي، الجمعة، أن الجيش تسلم ثلاث جثث مجهولة الهوية من قطاع غزة عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لكنّه لا يعتقد أنها تعود لأسرى إسرائيليين. وقال المصدر لوكالة فرانس برس: "ما زلنا لا نعرف ما إذا كانت الجثث التي أعيدت هي لرهائن"، مؤكداً تقارير سابقة أفادت بتسلم السلطات الإسرائيلية ثلاث جثث من الصليب الأحمر. وأضاف المصدر "بحسب معلوماتنا الاستخبارية، لا نعتقد أنها جثث رهائن، وقد نقلناها إلى مختبر الطب الشرعي" للتأكد من هوياتها. وفي وقت سابق الجمعة، قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيان إن فرقها "سهلت الليلة نقل ثلاثة متوفين إلى السلطات الإسرائيلية".

وعلى الصعيد السياسي، تتواصل المباحثات بشأن تشكيل قوة دولية لتثبيت التهدئة ومراقبة وقف النار في غزة. وأجرى رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية دان كين، الجمعة، جولة استطلاعية بمروحية إسرائيلية فوق أجواء قطاع غزة، ضمن زيارة رسمية يجريها إلى تل أبيب لبحث التطورات الإقليمية.

تطوّرات وقف إطلاق النار في غزة يتابعها "العربي الجديد" أولاً بأول..

01:50 pm

الأناضول

avata
الأناضول
فيدان: اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة لا يزال هشّاً

قال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، إن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة لا يزال هشًّا بسبب استمرار العدوان الإسرائيلي، مؤكداً ضرورة ضمان تنفيذه بالكامل. وأضاف فيدان: "رغم أن الاتفاق لا يزال هشًّا بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر، إلا أنه يُتيح فرصة هامة لإنهاء الكارثة الإنسانية في غزة. يجب علينا ضمان تنفيذه بالكامل". وأكد فيدان على ضرورة ضمان إدارة الفلسطينيين لقطاع غزة للمضي قدماً بالزخم الذي تولّد في قمة شرم الشيخ، التي عُقدت في مصر في 13 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

01:12 pm

وكالة الأنباء القطرية

avata
وكالة الأنباء القطرية
شهيدان ومصاب برصاص الاحتلال في مناطق متفرقة من غزة

استُشهد فلسطينيان وأُصيب ثالث، بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مستشفى العودة في النصيرات، أنه استقبل خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية جثمان شهيد انتشله مدنيون من مدينة الزهراء، كما استقبل المستشفى مصابًا جراء إطلاق الاحتلال النار شرق مخيم البريج وسط القطاع. وفي السياق ذاته، استُشهد شخص آخر متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال أمس، في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، وفق ما أفادت به مصادر طبية.

10:57 am

أسوشييتد برس

avata
أسوشييتد برس
مسؤول فلسطيني: الجثامين التي سلمتها إسرائيل أمس معظمها ذائبة

أكد مدير عام وزارة الصحة في غزة، منير البرش، أن "جثامين الشهداء الثلاثين الذين تمّ استلامها أمس الجمعة هي الأصعب من بين الدفعات التي تم الإفراج عنها". وقال البرش، في تصريح خاص لوكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) اليوم السبت، إن "الجثامين معظمها عبارة عن عظام فقط، وعدد منها من دون ملامح، إذ ذابت ملامحها بسبب التعذيب والدفن في الرمال".

وشدّد البرش على أن "الاحتلال قام بدفن هذه الجثامين بعد تعذيب وإعدام أصحابها، وبعد فترة أخرجها من الدفن ووضعها في الثلاجات لتسليمها، وهو ما تسبب باختفاء ملامحها وذوبان معظمها تمامًا". وأشار إلى "وجود ملابس وأحذية لبعض هذه الجثامين، لكنها أيضًا غير واضحة، إلا أن الأهالي قد يتمكنون من خلالها من التعرف على أصحابها".

ونوّه البرش إلى "تهتك الجثامين بسبب تعرضها لإطلاق نار وتنكيل ودهس بالدبابات". ولفت إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات ذاتها التي اتُّخذت سابقًا مع الدفعات السابقة من الجثامين، وإعطاء فرصة للأهالي للاطلاع عليها. وأفاد بأن "ذوي 75 شهيدًا من أصل 255 جثمانًا تم الإفراج عنها منذ وقف إطلاق النار في غزة، فيما تم دفن 120 شهيدًا مجهولي الهوية".

08:58 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
القدس المحتلة
الجثث المسلمة أمس لإسرائيل لا تعود لأي أسير في غزة

قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إن الرفات التي تسلمها جيش الاحتلال من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أمس، لا تعود لأيٍّ من الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة. وأضافت الإذاعة أن الجهات الإسرائيلية لا تعتبر عملية تسليم الجثامين خرقًا لاتفاق وقف إطلاق النار، "نظرًا لمعرفتها المسبقة بإمكانية ألا تعود الجثث لأسرى إسرائيليين".

07:55 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
غزة
نسف منازل شرقي مدينة خانيونس

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن جيش الاحتلال نفذ عملية نسف واسعة شرقي مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

05:24 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
غزة
قصف مدفعي على شرق خانيونس

استهدفت مدفعية جيش الاحتلال المناطق الشرقية لمدينة خانيونس خلال الساعات الأخيرة.

12:49 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
غزة
تواصل نسف المنازل شرق غزة

يواصل جيش الاحتلال عمليات نسف منازل سكنية شرقي مدينة غزة.

12:47 am

فرانس برس

avata
فرانس برس
الاحتلال يعلن تسلم ثلاث جثث من غزة

أعلن مصدر عسكري إسرائيلي، الجمعة، أن الجيش تسلم ثلاث جثث مجهولة الهوية من قطاع غزة عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لكنه لا يعتقد أنها تعود لأسرى إسرائيليين. وقال المصدر لوكالة فرانس برس: "ما زلنا لا نعرف ما إذا كانت الجثث التي أعيدت هي لرهائن"، مؤكداً تقارير سابقة أفادت بتسلم السلطات الإسرائيلية ثلاث جثث من الصليب الأحمر. وأضاف المصدر: "بحسب معلوماتنا الاستخبارية، لا نعتقد أنها جثث رهائن، وقد نقلناها إلى مختبر الطب الشرعي" للتأكد من هوياتها. وفي وقت سابق الجمعة، قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيان إن فرقها "سهلت الليلة نقل ثلاثة متوفين إلى السلطات الإسرائيلية"، وأضافت أن "ذلك جرى بناء على طلب الأطراف وموافقتهم".

وباستثناء الجثث الثلاث التي عثر عليها الجمعة، أعادت حماس حتى الآن جثث 17 من أصل 28 جثة كانت محتجزة لديها.

12:45 am

الأناضول

avata
الأناضول
67% من الإسرائيليين: واشنطن صانعة القرار في غزة

أظهر استطلاع للرأي، الجمعة، أن 67% من الإسرائيليين يعتبرون الولايات المتحدة "صانعة القرار الرئيسي" فيما يتعلق بالقصف على قطاع غزة. وجاء ذلك في استطلاع أجرته القناة 12 العبرية بالتعاون مع معهد "مدغام" للأبحاث، دون الإشارة إلى حجم العينة أو هامش الخطأ في النتائج.

وأفادت القناة بأن 24% من الإسرائيليين يرون أن تل أبيب هي المسؤولة عن قيادة تلك العمليات بغزة، فيما لم تشر لرأي الـ 9% المتبقين، الذين عادة ما يمتنعون عن الإجابة أو يختارون بند "لا أعرف"، كما أظهر الاستطلاع أن 69% من الإسرائيليين يرون أن تل أبيب باتت تحت الوصاية الأميركية، وأن 23% "يوافقون بشدة" هذا الرأي، دون الإشارة لموقف الـ8٪ المتبقين.

من جانب آخر، أوضحت القناة أن 67% من الإسرائيليين يخشون وقوع عملية اغتيال سياسية على غرار عملية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق إسحاق رابين.

12:39 am

الأناضول

avata
الأناضول
إستونيا: الوضع في غزة كارثي

قال وزير الخارجية الإستوني مارغوس تساكنا، إنّ الوضع الإنساني في غزة "كارثي، ويجب فرض قدر كبير من الضغوط على إسرائيل". جاء ذلك في مؤتمر صحافي مشترك الجمعة، مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، عقب لقائهما في العاصمة أنقرة.

وأعرب تساكنا عن شكره لنظيره التركي جراء مساعيه للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة. وأكد دعم بلاده لحل الدولتين، وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بفلسطين، وتوقيعها "إعلان نيويورك" بشأن حل الدولتين. وأشار إلى أن إستونيا تواصل إرسال مساعدات إنسانية إلى غزة عبر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، ومنظمات أخرى. وشدّد على أن "الوضع الإنساني بغزة كارثي حقاً، لذا يجب فرض قدر كبير من الضغوط على إسرائيل"، ولفت إلى أنه يجب على دول أخرى أيضاً بجانب تركيا الضغط على إسرائيل من أجل استمرار مساعي السلام في غزة.

12:09 AM
أبرز تطورات أمس الجمعة

  • الاحتلال يعيد جثامين 30 فلسطينياً إلى غزة

  • شهيد برصاص الاحتلال في شارع الجلاء

  • الاحتلال يواصل قصف مدينة خانيونس

  • الاحتلال يستعد لإعادة رفات أسير له في غزة

  • إسطنبول تستضيف اجتماعاً الاثنين بشأن الخطوات التالية في غزة

  • رئيس هيئة الأركان الأميركية يحلّق في أجواء غزة

  • تقرير أميركي: إسرائيل ارتكبت مئات الانتهاكات للقانون في غزة

  • فيديو تعذيب أسير فلسطيني يطيح المدعية العسكرية الإسرائيلية

  • وزارة الصحة: ارتفاع عدد الجثامين المسلمة من الاحتلال إلى 225

