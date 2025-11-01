وقف إطلاق النار في غزة | قصف ونسف منازل في مناطق عدة بينها خانيونس

قال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، إن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة لا يزال هشًّا بسبب استمرار العدوان الإسرائيلي، مؤكداً ضرورة ضمان تنفيذه بالكامل. وأضاف فيدان: "رغم أن الاتفاق لا يزال هشًّا بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر، إلا أنه يُتيح فرصة هامة لإنهاء الكارثة الإنسانية في غزة. يجب علينا ضمان تنفيذه بالكامل". وأكد فيدان على ضرورة ضمان إدارة الفلسطينيين لقطاع غزة للمضي قدماً بالزخم الذي تولّد في قمة شرم الشيخ، التي عُقدت في مصر في 13 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
