وقف إطلاق النار في غزة | قصف واسع يستهدف مناطق متفرقة بالقطاع

التحديثات الحية
29 نوفمبر 2025
تواصل قوات الاحتلال خرق وقف إطلاق النار في غزة عبر شن عمليات قصف واسعة على مختلف أنحاء القطاع، وسط أوضاع مأساوية ما زال يعيشها السكان في ظل عرقلة إسرائيل إدخال المساعدات. وفي هذا السياق، قال مكتب الإعلام الحكومي في غزة، إن الاحتلال ارتكب 535 خرقًا موثقًا منذ بدء سريان اتفاق وقفط إطلاق النار الشهر الماضي، مما أسفر عن 350 شهيدًا ونحو 900 مصاب.

إلى ذلك، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي الجمعة العثور على جثث تسعة مقاتلين فلسطينيين استشهدوا أخيرا في جنوب قطاع غزة. وقال جيش الاحتلال في بيان إنّ جنوده، وخلال عمليات في القطاع الشرقي من رفح، رصدوا تسعة مقاتلين إضافيين داخل البنية التحتية تحت الأرض. وأضاف البيان أنّ الجيش قتل في منطقة رفح أكثر من 30 مقاتلا. وتأتي هذه التطوّرات فيما قالت وكالة فرانس برس، الخميس، إنّ هناك مفاوضات جارية بشأن مصير عشرات المقاتلين من حركة حماس المحاصرين منذ أسابيع داخل الأنفاق تحت المنطقة الخاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.

على صعيد آخر، أعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، أن 50 دولة ومنظمة دولية أصبحت ممثلة في مركز التنسيق المدني العسكري الذي أقامته واشنطن في جنوب إسرائيل لمراقبة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. وقالت في منشور عبر منصة إكس، إنه "بعد شهر من بلوغه كامل قدرته التشغيلية، يتوسع مركز التنسيق المدني العسكري، بقيادة الولايات المتحدة، ليشمل ممثلين من 50 دولة شريكة ومنظمة دولية". وادّعى البيان، أن "مركز التنسيق سهّل حركة أكثر من 24 ألف شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية والسلع التجارية إلى غزة خلال الأسابيع الخمسة الماضية، مع العمل على فتح طرق إضافية لتوصيل وتوزيع السلع والمساعدات اللازمة".

تطورات وقف إطلاق النار في غزة يتابعها "العربي الجديد" أولاً بأول..

12:43 am

الأناضول

سويسرا تعلن استقبال 13 طفلا من غزة بحاجة إلى علاج طبي

أعلنت سويسرا، الجمعة، وصول 13 طفلا إضافيا من قطاع غزة إلى أراضيها بغرض تلقي العلاج. جاء ذلك في بيان صادر عن الأمانة العامة السويسرية للهجرة، أوضحت فيه أن ثاني عملية إجلاء للأطفال الجرحى من غزة إلى سويسرا قد اكتملت.

وقالت الهيئة: "نقل 13 طفلا و51 مرافقا من عائلاتهم إلى سويسرا، بعد أن سافروا من غزة إلى الأردن في وقت سابق بالتعاون مع النرويج". وأضافت أن الأطفال القادمين من قطاع غزة، الذي ما زال عرضة للهجمات الإسرائيلية، سيتم توزيعهم على 8 مقاطعات سويسرية، حيث سيتلقون العلاج، كما سيخضعون لإجراءات اللجوء في البلاد. وأشارت الهيئة، إلى أن سويسرا كانت أجلت مؤخرا في إطار هذه العملية الإنسانية، 20 طفلا جريحا من غزة، إضافة إلى 78 مرافقا من أسرهم.

12:40 am

غزة
زوارق الاحتلال تطلق النيران بشكل كثيف في عرض بحر غزة

أطلقت زوارق الاحتلال الإسرائيلي نيرانها بشكل كثيف في عرض بحر مدينة غزة.

12:40 am

غزة
قصف مدفعي شرقي مخيم البريج

استهدف قصف مدفعي إسرائيلي مناطق شرقي مخيم البريج، وسط قطاع غزة.

12:36 am

فرانس برس

فرنسا تطلب التحقيق بجرائم حرب بعد مقتل طفلين فرنسيين في غزة

طلبت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب فتح تحقيق في "جرائم حرب" على خلفية مقتل طفلين فرنسيين بقصف إسرائيلي على غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بحسب ما أكدت مصادر مطلعة على القضية لوكالة فرانس برس.

في المقابل، رأت النيابة المختصة بجرائم الحرب المرتكبة ضد مواطنين فرنسيين، أن "لا داعي" للتحقيق في "إبادة جماعية" أو "جرائم ضد الإنسانية"، بعدما طلبت جدة الضحيتين ورابطة حقوق الإنسان ذلك في شكواهما.

وقتلت جنى أبو ضاهر (6 سنوات) وعبد الرحيم أبو ضاهر (9 سنوات) بقصف إسرائيلي في 24 أكتوبر 2023. ورفعت جاكلين ريفولت جدة الطفلين لأمهما دعوى قضائية بتهمة "القتل" و"الإبادة الجماعية" ضد إسرائيل. وانضمت رابطة حقوق الإنسان إلى القضية كطرف مدني.

وجاء في الشكوى أن "القصف المتكرر" الذي شنه الجيش الإسرائيلي دفع العائلة إلى اللجوء لمنزل في "شمال قطاع غزة" أُصيب لاحقا بصاروخين أحدهما "أصاب مباشرة غرفة النوم حيث كانت العائلة"، فقتل عبد الرحيم "فورا"، ثم توفيت جنى بعد وقت قصير. وأُصيب شقيقهما الأصغر عمر ووالدتهما ياسمين ز. بجروح بالغة.

12:23 AM
أبرز الأحداث يوم الجمعة | 28 نوفمبر
  • "سنتكوم": 50 دولة ومنظمة أصبحت ممثلة بمركز التنسيق بشأن غزة
  • الاحتلال يستهدف شرقي حي الشجاعية
  • جيش الاحتلال يعلن العثور على جثث 9 مقاتلين في رفح
  • "الإعلام الحكومي": 350 شهيدا منذ سريان اتفاق وقف النار
  • 5 غارات على المناطق الشرقية لمدينة خانيونس
  • العفو الدولية: إسرائيل تواصل ارتكاب إبادة جماعية في غزة
