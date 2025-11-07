وقف إطلاق النار في غزة | قصف واستعداد لتفجيرات واسعة

أكدت وسائل إعلام فلسطينية وقوع عملية إطلاق نار في حي التفاح والدرج شرق مدينة غزة.
شهدت الساعات الأخيرة في قطاع غزة استمرارا في خرق الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار. مصادر سياسية إسرائيلية كشفت لإذاعة جيش الاحتلال أن رئيس الأركان إيال زمير أوصى بعدم الانتقال إلى المرحلة التالية من الاتفاق قبل استعادة جميع الأسرى القتلى، إلى جانب منع أي إعادة إعمار في غزة قبل نزع سلاح المقاومة الفلسطينية. وفي اجتماع الكابنيت الأخير، طرح وزير الأمن يسرائيل كاتس فكرة نفي نحو 200 مقاتل فلسطيني ممن ما زالوا داخل الأنفاق، فيما أبدى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو استعداداً لدراسة الاقتراح.
في الوقت ذاته، حذّرت الجبهة الداخلية للاحتلال من سماع انفجارات قوية خلال الساعات المقبلة في مستوطنات وسط وشمال غلاف غزة، نتيجة عمليات تدمير بنى تحتية داخل القطاع. أما في الجانب الفلسطيني، فأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن عدد الشاحنات التي دخلت القطاع منذ بدء تنفيذ الاتفاق بلغ 4453 فقط من أصل 15,600 كان يفترض دخولها حتى مساء اليوم، موضحاً أن المعدّل اليومي لا يتجاوز 171 شاحنة من أصل 600 مخصصة وفق البروتوكول الإنساني، ما يعكس استمرار الأزمة الإنسانية وتعطّل مسار الإغاثة.
في الأثناء، أوعز وزير الأمن الإسرائيلي كاتس بتحويل المنطقة المحاذية للحدود مع مصر إلى منطقة عسكرية مغلقة بدعوى مكافحة "تهريب الأسلحة"، فيما أعلنت حركة حماس عن لقاء جمع وفداً من قيادتها برئاسة خليل الحية مع رئيس الاستخبارات التركية إبراهيم كالن في أنقرة، تناول تطورات تنفيذ اتفاق وقف الحرب والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة، بما في ذلك استمرار القصف وإغلاق المعابر وتعطيل دخول المساعدات، في وقتٍ شددت فيه الحركة على ضرورة التزام الاحتلال بتعهداته ووقف الاعتداءات بشكل كامل.
تحدثت وسائل إعلام فلسطينية عن قصف مدفعي يستهدف المناطق الشرقية لمدينة غزة.