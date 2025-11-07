وقف إطلاق النار في غزة | قصف واستعداد لتفجيرات واسعة

العربي الجديد

07 نوفمبر 2025
شهدت الساعات الأخيرة في قطاع غزة استمرارا في خرق الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار. مصادر سياسية إسرائيلية كشفت لإذاعة جيش الاحتلال أن رئيس الأركان إيال زمير أوصى بعدم الانتقال إلى المرحلة التالية من الاتفاق قبل استعادة جميع الأسرى القتلى، إلى جانب منع أي إعادة إعمار في غزة قبل نزع سلاح المقاومة الفلسطينية. وفي اجتماع الكابنيت الأخير، طرح وزير الأمن يسرائيل كاتس فكرة نفي نحو 200 مقاتل فلسطيني ممن ما زالوا داخل الأنفاق، فيما أبدى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو استعداداً لدراسة الاقتراح.

في الوقت ذاته، حذّرت الجبهة الداخلية للاحتلال من سماع انفجارات قوية خلال الساعات المقبلة في مستوطنات وسط وشمال غلاف غزة، نتيجة عمليات تدمير بنى تحتية داخل القطاع. أما في الجانب الفلسطيني، فأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن عدد الشاحنات التي دخلت القطاع منذ بدء تنفيذ الاتفاق بلغ 4453 فقط من أصل 15,600 كان يفترض دخولها حتى مساء اليوم، موضحاً أن المعدّل اليومي لا يتجاوز 171 شاحنة من أصل 600 مخصصة وفق البروتوكول الإنساني، ما يعكس استمرار الأزمة الإنسانية وتعطّل مسار الإغاثة.

في الأثناء، أوعز وزير الأمن الإسرائيلي كاتس بتحويل المنطقة المحاذية للحدود مع مصر إلى منطقة عسكرية مغلقة بدعوى مكافحة "تهريب الأسلحة"، فيما أعلنت حركة حماس عن لقاء جمع وفداً من قيادتها برئاسة خليل الحية مع رئيس الاستخبارات التركية إبراهيم كالن في أنقرة، تناول تطورات تنفيذ اتفاق وقف الحرب والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة، بما في ذلك استمرار القصف وإغلاق المعابر وتعطيل دخول المساعدات، في وقتٍ شددت فيه الحركة على ضرورة التزام الاحتلال بتعهداته ووقف الاعتداءات بشكل كامل.

تطورات وقف إطلاق النار في غزة يتابعها "العربي الجديد" أولاً بأول..

12:52 AM
إطلاق نار في التفاح والدرج

أكدت وسائل إعلام فلسطينية وقوع عملية إطلاق نار في حي التفاح والدرج شرق مدينة غزة.

12:36 AM
قصف يستهدف المناطق الشرقية لمدينة غزة

تحدثت وسائل إعلام فلسطينية عن قصف مدفعي يستهدف المناطق الشرقية لمدينة غزة.

12:24 am

القدس المحتلة
جيش الاحتلال: تدمير بنى تحتية داخل غزة

أعلنت الجبهة الداخلية للاحتلال الإسرائيلي أن المستوطنين في وسط وشمال غلاف غزة قد يسمعون خلال الساعات المقبلة أصوات انفجارات قوية، نتيجة عمليات تدمير بنى تحتية داخل القطاع ينفذها جيش الاحتلال.

12:23 am

القدس المحتلة
كاتس يقترح نفي 200 مقاتل لحماس

كشف مصدر سياسي لإذاعة الجيش الإسرائيلي أن وزير الأمن يسرائيل كاتس طرح خلال اجتماع المجلس الوزاري المصغّر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابنيت) مقترحاً يقضي بنفي نحو 200 مقاتل فلسطيني ممن لا يزالون عالقين في الأنفاق داخل قطاع غزة. وأضاف المصدر أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أشار إلى إمكانية دراسة هذا المقترح ضمن نقاش أوسع حول المرحلة المقبلة من العمليات.

12:22 am

القدس المحتلة
زمير يوصي بعدم الانتقال للمرحلة التالية

قال مصدر سياسي لإذاعة الجيش الإسرائيلي إن رئيس الأركان إيال زمير أوصى بعدم الانتقال إلى المرحلة التالية من الاتفاق مع حركة حماس قبل استعادة جميع الأسرى القتلى. وأشار المصدر إلى أن التوصية تشمل أيضاً عدم السماح بأي عملية لإعادة إعمار قطاع غزة قبل تنفيذ عملية نزع السلاح بشكل كامل.

12:19 AM
أبرز تطورات الوضع في غزة الخميس
  • شهيد بانهيار مبنى في حي الدرج
  • 4453 شاحنة فقط دخلت غزة من أصل 15600
  • كاتس يأمر بإغلاق منطقة الحدود مع مصر
  • واشنطن تقدم مقترحاً لحل أزمة مقاتلي رفح
  • آليات الاحتلال تطلق النار في مخيم النصيرات
  • جيش الاحتلال يعلن تسلّم جثمان أسير إسرائيلي من غزة
