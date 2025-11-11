وقف إطلاق النار في غزة | قصف من البحر يستهدف خانيونس

التحديثات الحية
11 نوفمبر 2025
تواصل قوات الاحتلال خرق وقف إطلاق النار في غزة، حيث ارتكبت نحو 282 خرقا لوقف إطلاق النار منذ بدئه في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ما أسفر عن استشهاد 242 فلسطينيا وإصابة أكثر من 620 آخرين. ولم يقتصر القصف على البر والجو، إذ ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن زوارق الاحتلال الحربية أطلقت نيرانها في عرض بحر خانيونس جنوبي قطاع غزة.

إنسانياً، أعلنت الأمم المتحدة أن الجهود المبذولة لزيادة المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ما تزال تواجه عراقيل كبيرة، رغم مرور شهر على دخول اتفاق وقف إطلاق النار. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها فرحان حق، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، خلال المؤتمر الصحفي اليومي.

وقال حق إنه رغم مرور شهر على وقف إطلاق النار الذي بدأ في 10 أكتوبر، إلا أن وصول المساعدات الإنسانية ما زال يُعرقل. ولم يذكر حق بوضوح أن إسرائيل هي التي تقوم بعرقلة وصول المساعدات.

وأضاف أن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، أوضح أن القيود البيروقراطية، واستمرار الحظر المفروض على بعض شركاء الإغاثة الرئيسيين، وقلة المعابر والمسارات كلها عوامل تعرقل وصول المساعدات إلى غزة.

في غضون ذلك، تبنّى الكنيست الإسرائيلي مساء الإثنين في قراءة أولى مشروع قانون يسمح بإصدار "عقوبة الإعدام للإرهابيين"، في إجراء يمكن تطبيقه على فلسطينيين مدانين بتنفيذ هجمات أوقعت قتلى إسرائيليين.

وتقدّم بمقترح تعديل قانون العقوبات وزير الأمن القومي اليميني المتطرّف إيتمار بن غفير وصادقت عليه لجنة الأمن القومي في الكنيست، وقد نال في القراءة الأولى 39 صوتا مؤيدا فيما عارضه 16 عضوا. ويتعيّن إقرار النص في قراءة ثانية وثالثة لكي يصبح قانونا.

تطورات وقف إطلاق النار في غزة يتابعها "العربي الجديد" أولاً بأول..

 

 

 

 

الأمم المتحدة: ثمة عراقيل في وصول المساعدات إلى غزة

قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، الاثنين، إن إسرائيل ارتكبت 282 خرقا لوقف إطلاق النار منذ بدئه في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ما أسفر عن استشهاد 242 فلسطينيا وإصابة أكثر من 620 آخرين.

وأضاف المكتب في بيان: "يواصل الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار بشكل سافر وممنهج، حيث ارتكب أكثر من 282 خرقاً منذ دخول القرار حيز التنفيذ، أسفرت عن استشهاد 242 مدنيا، وإصابة 620 آخرين".

واعتبر البيان تلك الخروقات "انتهاكا صارخا لكل الأعراف والمواثيق الدولية".

إقرار مشروع قانون يسمح بإصدار "عقوبة الإعدام للإرهابيين"

تبنّى الكنيست الإسرائيلي مساء الاثنين، في قراءة أولى مشروع قانون يسمح بإصدار "عقوبة الإعدام للإرهابيين"، في إجراء يمكن تطبيقه على فلسطينيين مدانين بتنفيذ هجمات أوقعت قتلى إسرائيليين.

وتقدّم بمقترح تعديل قانون العقوبات وزير الأمن القومي اليميني المتطرّف إيتمار بن غفير وصادقت عليه لجنة الأمن القومي في الكنيست، وقد نال في القراءة الأولى 39 صوتا مؤيدا فيما عارضه 16 عضوا. ويتعيّن إقرار النص في قراءة ثانية وثالثة لكي يصبح قانونا.

قصف من البحر يستهدف خانيونس

ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن زوارق الاحتلال الحربية أطلقت نيرانها في عرض بحر خانيونس جنوبي قطاع غزة.

أبرز تطورات غزة يوم أمس الاثنين

منظمة الصحة العالمية: أكثر من 16 ألف مريض ينتظرون الإجلاء

قرقاش يستبعد مشاركة الإمارات في القوة الدولية في غزة

"كان": الجهاد الإسلامي يحتفظ بجثماني أسيرين على الأقل

جيش الاحتلال يسلّم جثامين 15 أسيراً من غزة

وزارة الصحة: مستشفيات غزة استقبلت 3 شهداء في 24 ساعة

الكنيست يصوت اليوم على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين

خاص | مصر ترفض سيناريو نقل مسلّحي حماس إلى أراضيها

282 خرقاً أسفرت عن 242 شهيداً منذ بدء وقف إطلاق النار

الأمم المتحدة: ثمة عراقيل في وصول المساعدات إلى غزة

