وقف إطلاق النار في غزة | قصف مناطق بعد عدم تطابق رفات أسرى للاحتلال

لا يزال الاحتلال الإسرائيلي يفرض حصاراً على قطاع غزة على الرغم من صمود اتفاق وقف إطلاق النار والتزام حركة حماس بتسليم جثث الأسرى الإسرائيليين ضمن المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وتؤكد تقارير أممية وحكومية من القطاع أن عدد الشاحنات الذي يدخل غزة لا يقارن بذلك الذي أقرّ في الاتفاق. ويتذرع الاحتلال الإسرائيلي بعدم تسليم حركة حماس جميع الجثث لديها، لمواصلة الحصار وخرق الاتفاق واستهداف الفلسطينيين يومياً، ما يسفر عن مزيد من الشهداء. واستهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مناطق في شرق خانيونس جنوبي القطاع، دون أن يبلغ عن إصابات، فيما نسفت قوات الاحتلال مباني سكنية شرقي مخيم جباليا شمالي القطاع.
ونشرت "كتائب القسام"، اليوم السبت، في تدوينات منفصلة عبر قنواتها، توضيحاً بشأن ما نشره جيش الاحتلال الإسرائيلي عن جثث ثلاث أسرى تسلّمها من غزة عبر الصليب الأحمر وتبين أنها ليست لأسرى إسرائيليين. وقالت "القسام" إنها عرضت يوم أمس الجمعة، "تسليم 3 عينات لعدد من الجثامين مجهولة الهوية، لكن العدو رفض استلام العينات وطلب استلام الجثامين لفحصها"، مشيرة إلى أنها سلّمت الجثث لـ"قطع الطريق على ادعاءات العدو". كذلك، أكدت "القسام" "جهوزية طواقمها للعمل على استخراج جثث أسرى العدو داخل الخط الأصفر في وقت متزامن وفي كل الأماكن"، مطالبة الوسطاء واللجنة الدولية للصليب الأحمر بـ"توفير المعدات والطواقم اللازمة وتجهيزها للعمل على انتشال الجثث كافة في وقت متزامن".
وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن، صباح السبت، أن ثلاث جثث تسلّمها من غزة عبر الصليب الأحمر في الليلة السابقة ليست لأسرى إسرائيليين. وأفاد الجيش وكالة فرانس برس بأن التحليل الجنائي كشف أن الجثث ليست لأي من الأسرى الـ11 المنتظر تسليم رفاتهم بناءً على اتفاق وقف إطلاق النار الذي لعبت الولايات المتحدة دور الوساطة للتوصل إليه. وأعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، مساء أمس الجمعة، تقديمها المساعدة في إعادة رفات ثلاثة أسرى قتلى من قطاع غزة إلى إسرائيل؛ غير أن نتيجة فحصه في معهد الطب الشرعي في أبو كبير أظهرت أن الرفات لا يعود إلى الأسرى القتلى الذين ما زالوا في غزة، ولا لأي أسير إسرائيلي.
وعلى الصعيد السياسي، تتواصل المباحثات بشأن تشكيل قوة دولية لتثبيت التهدئة ومراقبة وقف النار في غزة. واستقبل وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم السبت، أعضاء من المكتب السياسي لحركة حماس في مدينة إسطنبول. ووفق مصادر في وزارة الخارجية التركية، فإن اللقاء تناول تطورات الأوضاع المرتبطة بوقف إطلاق النار، واحتياجات المساعدات الإنسانية، من دون إضافة مزيد من التفاصيل. وعممت وزارة الخارجية صورة من اللقاء ومشاهد تظهر لقاء فيدان مع وفد حركة حماس، ويضم رئيس الحركة في قطاع غزة خليل الحية.
ويأتي اللقاء قبيل اجتماع لوزراء خارجية الدول التي اجتمعت مع الولايات المتحدة الأميركية على هامش اجتماعات الأمم المتحدة الشهر الماضي، لبحث المرحلة التالية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. وكان فيدان قد أفاد، في مؤتمر صحافي أمس، بأن إسطنبول ستحتضن اجتماعاً، الاثنين المقبل، بمشاركة وزراء خارجية الدول التي اجتمعت مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في نيويورك. ووصف اجتماع إسطنبول بالمهم للغاية، مشيراً إلى أن اجتماع نيويورك عقد في سبتمبر/ أيلول الماضي بمشاركة زعماء ورؤساء حكومات دول مثل تركيا وقطر والسعودية والإمارات والأردن وباكستان ومصر وإندونيسيا.
تطوّرات وقف إطلاق النار في غزة يتابعها "العربي الجديد" أولاً بأول..