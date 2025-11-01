وقف إطلاق النار في غزة | قصف مناطق بعد عدم تطابق رفات أسرى للاحتلال

أخبار
غزة

التحديثات الحية
01 نوفمبر 2025   |  آخر تحديث: 22:24 (توقيت القدس)
+ الخط -

لا يزال الاحتلال الإسرائيلي يفرض حصاراً على قطاع غزة على الرغم من صمود اتفاق وقف إطلاق النار والتزام حركة حماس بتسليم جثث الأسرى الإسرائيليين ضمن المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وتؤكد تقارير أممية وحكومية من القطاع أن عدد الشاحنات الذي يدخل غزة لا يقارن بذلك الذي أقرّ في الاتفاق. ويتذرع الاحتلال الإسرائيلي بعدم تسليم حركة حماس جميع الجثث لديها، لمواصلة الحصار وخرق الاتفاق واستهداف الفلسطينيين يومياً، ما يسفر عن مزيد من الشهداء. واستهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مناطق في شرق خانيونس جنوبي القطاع، دون أن يبلغ عن إصابات، فيما نسفت قوات الاحتلال مباني سكنية شرقي مخيم جباليا شمالي القطاع.

ونشرت "كتائب القسام"، اليوم السبت، في تدوينات منفصلة عبر قنواتها، توضيحاً بشأن ما نشره جيش الاحتلال الإسرائيلي عن جثث ثلاث أسرى تسلّمها من غزة عبر الصليب الأحمر وتبين أنها ليست لأسرى إسرائيليين. وقالت "القسام" إنها عرضت يوم أمس الجمعة، "تسليم 3 عينات لعدد من الجثامين مجهولة الهوية، لكن العدو رفض استلام العينات وطلب استلام الجثامين لفحصها"، مشيرة إلى أنها سلّمت الجثث لـ"قطع الطريق على ادعاءات العدو". كذلك، أكدت "القسام" "جهوزية طواقمها للعمل على استخراج جثث أسرى العدو داخل الخط الأصفر في وقت متزامن وفي كل الأماكن"، مطالبة الوسطاء واللجنة الدولية للصليب الأحمر بـ"توفير المعدات والطواقم اللازمة وتجهيزها للعمل على انتشال الجثث كافة في وقت متزامن".

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن، صباح السبت، أن ثلاث جثث تسلّمها من غزة عبر الصليب الأحمر في الليلة السابقة ليست لأسرى إسرائيليين. وأفاد الجيش وكالة فرانس برس بأن التحليل الجنائي كشف أن الجثث ليست لأي من الأسرى الـ11 المنتظر تسليم رفاتهم بناءً على اتفاق وقف إطلاق النار الذي لعبت الولايات المتحدة دور الوساطة للتوصل إليه. وأعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، مساء أمس الجمعة، تقديمها المساعدة في إعادة رفات ثلاثة أسرى قتلى من قطاع غزة إلى إسرائيل؛ غير أن نتيجة فحصه في معهد الطب الشرعي في أبو كبير أظهرت أن الرفات لا يعود إلى الأسرى القتلى الذين ما زالوا في غزة، ولا لأي أسير إسرائيلي.

وعلى الصعيد السياسي، تتواصل المباحثات بشأن تشكيل قوة دولية لتثبيت التهدئة ومراقبة وقف النار في غزة. واستقبل وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم السبت، أعضاء من المكتب السياسي لحركة حماس في مدينة إسطنبول. ووفق مصادر في وزارة الخارجية التركية، فإن اللقاء تناول تطورات الأوضاع المرتبطة بوقف إطلاق النار، واحتياجات المساعدات الإنسانية، من دون إضافة مزيد من التفاصيل. وعممت وزارة الخارجية صورة من اللقاء ومشاهد تظهر لقاء فيدان مع وفد حركة حماس، ويضم رئيس الحركة في قطاع غزة خليل الحية.

ويأتي اللقاء قبيل اجتماع لوزراء خارجية الدول التي اجتمعت مع الولايات المتحدة الأميركية على هامش اجتماعات الأمم المتحدة الشهر الماضي، لبحث المرحلة التالية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. وكان فيدان قد أفاد، في مؤتمر صحافي أمس، بأن إسطنبول ستحتضن اجتماعاً، الاثنين المقبل، بمشاركة وزراء خارجية الدول التي اجتمعت مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في نيويورك. ووصف اجتماع إسطنبول بالمهم للغاية، مشيراً إلى أن اجتماع نيويورك عقد في سبتمبر/ أيلول الماضي بمشاركة زعماء ورؤساء حكومات دول مثل تركيا وقطر والسعودية والإمارات والأردن وباكستان ومصر وإندونيسيا.

تطوّرات وقف إطلاق النار في غزة يتابعها "العربي الجديد" أولاً بأول..

09:50 pm

أسوشييتد برس

avata
أسوشييتد برس
بدر عبد العاطي: يجب المضي قدماً في إعادة إعمار غزة

 أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، السبت، ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار والمضي قدماً في إعادة إعمار قطاع غزة، وجاء ذلك خلال لقاء بدر عبد العاطي مع نظيره الدنماركي لارس لوكا راسموسن، وفق بيان للخارجية المصرية.

واستعرض عبد العاطي الجهود المصرية الحثيثة التي بذلتها مصر على مدار أكثر من عامين وصولاً إلى قمة شرم الشيخ للسلام لإنهاء الحرب في قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني، مستعرضاً التحضيرات الخاصة باستضافة مصر للمؤتمر الدولي لإعادة إعمار غزة خلال الشهر الجاري، والتطلع للمشاركة الأوروبية والدنماركية الفعالة خلال المؤتمر.

09:46 pm

الأناضول

avata
الأناضول
براك: لولا تركيا لما تحقق وقف إطلاق النار في غزة

قال سفير الولايات المتحدة لدى أنقرة ومبعوثها الخاص إلى سورية، توماس براك، إنه لولا تركيا لما تحقق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وجاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته في منتدى المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية المنعقد في العاصمة البحرينية المنامة، اليوم السبت.

وأشاد براك بالدور التركي في إبرام الاتفاق بين حركة حماس وإسرائيل، قائلا: "لولا تركيا لما تحقق وقف إطلاق النار في غزة". ولفت إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، شكر نظيره التركي رجب طيب أردوغان، 4 مرات على هذا الدور. وأوضح أن أردوغان ودولة قطر "أنجزا عملاً رائعاً".

وأشار براك إلى أن علاقات تركيا مع حركة حماس، وعدم تصنيفها كمنظمة إرهابية، كانا السبب في التقدم حتى النهاية بشأن وقف إطلاق النار، كما أشاد بجهود ترامب الرامية إلى إحلال السلام، وقال إن "الرئيس (ترامب) غيّر رقعة الشطرنج بالكامل في كل مكان". وأضاف: "تركيا وإسرائيل لن تتقاتلا. أعتقد أن هذا لن يحدث، بل سترون تعاونًا يمتد من بحر قزوين حتى البحر الأبيض المتوسط".

9:44 PM

صبغة الله صابر

avata
صبغة الله صابر
صحافي باكستاني؛ مراسل "العربي الجديد" في مناطق أفغانستان وباكستان.
إسلام أباد
تباين في باكستان بشأن إرسال قوات إلى غزة

تتباين وجهات النظر في الأوساط الباكستانية تجاه مسألة إرسال قوات إلى غزة ضمن القوة المخطط تشكيلها لتثبيت الهدنة، إذ يعتبر كثير من مناصري الجيش الباكستاني الخطوة بالغة الأهمية وتسهم في تأمين القطاع الفلسطيني وحماية سكانه، ولكن آخرين يرون أن اعتماد إسرائيل على إسلام أباد في حد ذاته مثير للكثير من التساؤلات.

التفاصيل عبر الرابط:

أفراد من الجيش الباكستاني قرب الحدود مع أفغانستان، 16 سبتمبر 2020 (فرانس برس)
تقارير عربية
التحديثات الحية

تباين في باكستان بشأن إرسال قوات إلى غزة

9:42 PM

بيروت حمود

صحافية فلسطينية، عملت في صحف ومواقع عدّة. متخصصة بمتابعة الشؤون الإسرائيليّة.
بيروت حمود
صحافية فلسطينية، من أسرة "العربي الجديد".
الدوحة
"كتائب القسام" تطالب بالمعدات لانتشال جميع جثث الأسرى

نشرت "كتائب القسام"، اليوم السبت، في تدوينات منفصلة عبر قنواتها، توضيحاً بشأن ما نشره جيش الاحتلال الإسرائيلي عن جثث ثلاث أسرى تسلّمها من غزة عبر الصليب الأحمر وتبين أنها ليست لأسرى إسرائيليين. وقالت "القسام" إنها عرضت يوم أمس الجمعة، "تسليم 3 عينات لعدد من الجثامين مجهولة الهوية، لكن العدو رفض استلام العينات وطلب استلام الجثامين لفحصها"، مشيرة إلى أنها سلّمت الجثث لـ"قطع الطريق على ادعاءات العدو".

التفاصيل عبر الرابط:

مركبات الصليب الأحمر في خانيونس، 16 أكتوبر 2025 (Getty)
أخبار
التحديثات الحية

"القسام" تطالب بمعدات وطواقم لانتشال جميع جثث أسرى الاحتلال في غزة

09:39 pm

فرانس برس

avata
فرانس برس
الأردن وألمانيا يربطان انتشار قوة دولية بغزة بمجلس الأمن

رأى الأردن وألمانيا، اليوم السبت، أنّ القوة الدولية التي من المزمع أن تنتشر في قطاع غزة بموجب خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، يجب أن تحصل على تفويض من مجلس الأمن الدولي. وأفضى مقترح الرئيس الأميركي الى وقف إطلاق النار في القطاع اعتباراً من 10 أكتوبر/ تشرين الأول. وفي مرحلة لاحقة، تنصّ خطة ترامب المكوّنة من 20 بنداً، على تشكيل "قوة استقرار دولية موقتة لنشرها فوراً" في غزة، على أن "توفر التدريب والدعم لقوات شرطة فلسطينية موافق عليها" في القطاع.

التفاصيل عبر الرابط:

أيمن الصفدي حوار المنامة 1/11/2025 (الخارجية الأردنية/إكس)
أخبار
التحديثات الحية

الأردن وألمانيا يربطان انتشار قوة دولية في غزة بتفويض من مجلس الأمن

09:37 pm

غزة
التزام الاحتلال بإدخال الشاحنات لغزة بأكتوبر لم يتجاوز الربع

أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم السبت، استمرار تراجع التزام الاحتلال الإسرائيلي ببنود اتفاق وقف إطلاق النار، مشيراً إلى أنّ نسبة الشاحنات التي وافق على دخولها إلى قطاع غزة المحاصر، خلال الفترة من 10 حتى 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2025 لم تتجاوز 24% من الكميات التي نص عليها الاتفاق. 

التفاصيل عبر الرابط:

فلسطينيون يتسلمون مساعدات وسط قطاع غزة / 27 أكتوبر 2025 (Getty)
اقتصاد الناس
التحديثات الحية

التزام الاحتلال بإدخال الشاحنات إلى غزة خلال أكتوبر لم يتجاوز الربع

09:36 pm

محمد شيخ يوسف

avata
محمد شيخ يوسف
إسطنبول
وزير الخارجية التركي يبحث اتفاق غزة مع وفد من حماس

استقبل وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم السبت، أعضاء من المكتب السياسي لحركة حماس في مدينة إسطنبول. ووفق مصادر في وزارة الخارجية التركية، فإن اللقاء تناول تطورات الأوضاع المرتبطة بوقف إطلاق النار، واحتياجات المساعدات الإنسانية، من دون إضافة مزيد من التفاصيل. وعممت وزارة الخارجية صورة من اللقاء ومشاهد تظهر لقاء فيدان مع وفد حركة حماس، ويضم رئيس الحركة في قطاع غزة خليل الحية.

التفاصيل عبر الرابط:

فيدان يلتقي وفداً من حماس في إسطبنول 1نوفمبر 2025 (الخارجية التركية)
أخبار
التحديثات الحية

وزير الخارجية التركي يبحث اتفاق غزة مع وفد من حماس في إسطنبول

08:21 pm

غزة
عدد الشهداء في غزة أكثر من 68 ألفاً منذ بدء الحرب

أعلنت وزارة الصحة في غزة، السبت، أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الـ48 الماضية، 22 شهيداً منهم خمسة شهداء جدد و17 شهيداً تم انتشال جثامينهم، ليرتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر عام 2023، إلى 68 ألفاً و858 شهيداً، بالإضافة إلى 170 ألفاً و664 مصاباً.

08:20 pm

قنا

avata
قنا
طائرات الاحتلال تستهدف جباليا وخانيونس

استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مناطق في شرق خانيونس، دون أن يبلغ عن إصابات، فيما نسفت قوات الاحتلال مباني سكنية شرقي مخيم جباليا شمالي القطاع.

08:18 pm

قنا

avata
قنا
انتشال رفات 3 شهداء في خانيونس

انتشلت طواقم الإنقاذ الفلسطينية، السبت، رفات ثلاثة شهداء فلسطينيين من تحت الأنقاض في حي الأمل بمدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة. وذكرت مصادر محلية أن طواقم الإنقاذ انتشلت رفات ثلاثة شهداء، ارتقوا إثر قصف سابق للاحتلال الإسرائيلي على حي الأمل في خانيونس.

01:50 pm

الأناضول

avata
الأناضول
فيدان: اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة لا يزال هشّاً

قال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، إن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة لا يزال هشًّا بسبب استمرار العدوان الإسرائيلي، مؤكداً ضرورة ضمان تنفيذه بالكامل. وأضاف فيدان: "رغم أن الاتفاق لا يزال هشًّا بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر، إلا أنه يُتيح فرصة هامة لإنهاء الكارثة الإنسانية في غزة. يجب علينا ضمان تنفيذه بالكامل". وأكد فيدان ضرورة ضمان إدارة الفلسطينيين لقطاع غزة للمضي قدماً بالزخم الذي تولّد في قمة شرم الشيخ، التي عُقدت في مصر في 13 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

01:12 pm

قنا

avata
قنا
شهيدان ومصاب برصاص الاحتلال في مناطق متفرقة من غزة

استُشهد فلسطينيان وأُصيب ثالث، بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مستشفى العودة في النصيرات، أنه استقبل خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية جثمان شهيد انتشله مدنيون من مدينة الزهراء، كما استقبل المستشفى مصابًا جراء إطلاق الاحتلال النار شرق مخيم البريج وسط القطاع. وفي السياق ذاته، استُشهد شخص آخر متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال أمس، في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، وفق ما أفادت به مصادر طبية.

10:57 am

أسوشييتد برس

avata
أسوشييتد برس
مسؤول فلسطيني: الجثامين التي سلمتها إسرائيل أمس معظمها ذائبة

أكد مدير عام وزارة الصحة في غزة، منير البرش، أن "جثامين الشهداء الثلاثين التي تمّ تسلمها أمس الجمعة هي الأصعب من بين الدفعات التي تم الإفراج عنها". وقال البرش، في تصريح خاص لوكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) اليوم السبت، إن "الجثامين معظمها عبارة عن عظام فقط، وعدد منها من دون ملامح، إذ ذابت ملامحها بسبب التعذيب والدفن في الرمال".

وشدّد البرش على أن "الاحتلال قام بدفن هذه الجثامين بعد تعذيب وإعدام أصحابها، وبعد فترة أخرجها من الدفن ووضعها في الثلاجات لتسليمها، وهو ما تسبب باختفاء ملامحها وذوبان معظمها تمامًا". وأشار إلى "وجود ملابس وأحذية لبعض هذه الجثامين، لكنها أيضًا غير واضحة، إلا أن الأهالي قد يتمكنون من خلالها من التعرف على أصحابها".

وأشار البرش إلى "تهتك الجثامين بسبب تعرضها لإطلاق نار وتنكيل ودهس بالدبابات". ولفت إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات ذاتها التي اتُّخذت سابقًا مع الدفعات السابقة من الجثامين، وإعطاء فرصة للأهالي للاطلاع عليها.

08:58 am

القدس المحتلة
الجثث المسلمة أمس لإسرائيل لا تعود لأي أسير في غزة

قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إن الرفات الذي تسلمه جيش الاحتلال من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أمس، لا يعود لأيٍّ من الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة. وأضافت الإذاعة أن الجهات الإسرائيلية لا تعتبر عملية تسليم الجثامين خرقًا لاتفاق وقف إطلاق النار، "نظرًا لمعرفتها المسبقة بإمكانية ألا تعود الجثث لأسرى إسرائيليين".

07:55 am

غزة
نسف منازل شرقي مدينة خانيونس

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن جيش الاحتلال نفذ عملية نسف واسعة شرقي مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

05:24 am

غزة
قصف مدفعي على شرق خانيونس

استهدفت مدفعية جيش الاحتلال المناطق الشرقية لمدينة خانيونس خلال الساعات الأخيرة.

12:49 am

غزة
تواصل نسف المنازل شرق غزة

يواصل جيش الاحتلال عمليات نسف منازل سكنية شرقي مدينة غزة.

12:47 am

فرانس برس

avata
فرانس برس
الاحتلال يعلن تسلم ثلاث جثث من غزة

أعلن مصدر عسكري إسرائيلي، الجمعة، أن الجيش تسلم ثلاث جثث مجهولة الهوية من قطاع غزة عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لكنه لا يعتقد أنها تعود لأسرى إسرائيليين. وقال المصدر لوكالة فرانس برس: "ما زلنا لا نعرف ما إذا كانت الجثث التي أعيدت هي لرهائن"، مؤكداً تقارير سابقة أفادت بتسلم السلطات الإسرائيلية ثلاث جثث من الصليب الأحمر. وأضاف المصدر: "بحسب معلوماتنا الاستخبارية، لا نعتقد أنها جثث رهائن، وقد نقلناها إلى مختبر الطب الشرعي" للتأكد من هوياتها. وفي وقت سابق الجمعة، قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيان إن فرقها "سهلت الليلة نقل ثلاثة متوفين إلى السلطات الإسرائيلية"، وأضافت أن "ذلك جرى بناء على طلب الأطراف وموافقتهم".

وباستثناء الجثث الثلاث التي عثر عليها الجمعة، أعادت حماس حتى الآن جثث 17 من أصل 28 جثة كانت محتجزة لديها.

12:45 am

الأناضول

avata
الأناضول
67% من الإسرائيليين: واشنطن صانعة القرار في غزة

أظهر استطلاع للرأي، الجمعة، أن 67% من الإسرائيليين يعتبرون الولايات المتحدة "صانعة القرار الرئيسي" فيما يتعلق بالقصف على قطاع غزة. وجاء ذلك في استطلاع أجرته القناة 12 العبرية بالتعاون مع معهد "مدغام" للأبحاث، دون الإشارة إلى حجم العينة أو هامش الخطأ في النتائج.

وأفادت القناة بأن 24% من الإسرائيليين يرون أن تل أبيب هي المسؤولة عن قيادة تلك العمليات بغزة، فيما لم تشر لرأي الـ 9% المتبقين، الذين عادة ما يمتنعون عن الإجابة أو يختارون بند "لا أعرف"، كما أظهر الاستطلاع أن 69% من الإسرائيليين يرون أن تل أبيب باتت تحت الوصاية الأميركية، وأن 23% "يوافقون بشدة" هذا الرأي، دون الإشارة لموقف الـ8٪ المتبقين.

من جانب آخر، أوضحت القناة أن 67% من الإسرائيليين يخشون وقوع عملية اغتيال سياسية على غرار عملية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق إسحاق رابين.

12:39 am

الأناضول

avata
الأناضول
إستونيا: الوضع في غزة كارثي

قال وزير الخارجية الإستوني مارغوس تساكنا، إنّ الوضع الإنساني في غزة "كارثي، ويجب فرض قدر كبير من الضغوط على إسرائيل". جاء ذلك في مؤتمر صحافي مشترك الجمعة، مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، عقب لقائهما في العاصمة أنقرة.

وأعرب تساكنا عن شكره لنظيره التركي جراء مساعيه للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة. وأكد دعم بلاده لحل الدولتين، وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بفلسطين، وتوقيعها "إعلان نيويورك" بشأن حل الدولتين. وأشار إلى أن إستونيا تواصل إرسال مساعدات إنسانية إلى غزة عبر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، ومنظمات أخرى. وشدّد على أن "الوضع الإنساني بغزة كارثي حقاً، لذا يجب فرض قدر كبير من الضغوط على إسرائيل"، ولفت إلى أنه يجب على دول أخرى أيضاً بجانب تركيا الضغط على إسرائيل من أجل استمرار مساعي السلام في غزة.

12:09 AM
أبرز تطورات أمس الجمعة

  • الاحتلال يعيد جثامين 30 فلسطينياً إلى غزة

  • شهيد برصاص الاحتلال في شارع الجلاء

  • الاحتلال يواصل قصف مدينة خانيونس

  • الاحتلال يستعد لإعادة رفات أسير له في غزة

  • إسطنبول تستضيف اجتماعاً الاثنين بشأن الخطوات التالية في غزة

  • رئيس هيئة الأركان الأميركية يحلّق في أجواء غزة

  • تقرير أميركي: إسرائيل ارتكبت مئات الانتهاكات للقانون في غزة

  • فيديو تعذيب أسير فلسطيني يطيح المدعية العسكرية الإسرائيلية

  • وزارة الصحة: ارتفاع عدد الجثامين المسلمة من الاحتلال إلى 225

