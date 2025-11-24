وقف إطلاق النار في غزة | قصف مدفعي وإطلاق رصاص

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن القصف المدفعي الإسرائيلي استهدف شرق خانيونس جنوبي قطاع غزة.
يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خرقه لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة منذ دخوله حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي/تشرين الأول الماضي، محاولا التنصل منه واستئناف حرب الإبادة على القطاع الفلسطيني. وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 497 خرقا موثقا لاتفاق وقف إطلاق النار منذ سريان الاتفاق. وأوضح المكتب في بيان، أمس الأحد، أن خروقات الاحتلال منذ بدء سريان الاتفاق خلفت 342 شهيدا من المدنيين، غالبيتهم من الأطفال والنساء وكبار السن، إضافة إلى 875 مصابا، فيما اعتقل 35 مواطنا خلال عمليات التوغل والاقتحام.
وعلى صعيد الجهود الرامية لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، قالت حماس إن وفداً من قيادة الحركة، برئاسة رئيس مجلسها القيادي محمد درويش، التقى أمس الأحد في القاهرة، مع رئيس المخابرات العامة المصرية، لبحث "تطورات اتفاق وقف إطلاق النار والأوضاع العامة في غزة، ومناقشة طبيعة المرحلة الثانية من الاتفاق". وبحسب بيان للحركة، أكد الوفد "التزام الحركة بتنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق، وشدد على أهمية وقف خروقات الاحتلال المستمرة والتي تهدد بتقويض الاتفاق، وذلك من خلال آلية واضحة ومحددة برعاية ومتابعة الوسطاء، واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف أي خروقات بشكل فوري ومنع الإجراءات الأحادية التي تتسبب في تصعيد الأمور وإلحاق الضرر بالاتفاق".
إلى ذلك، أقرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أمس الأحد، بأن وجود حكم فلسطيني في مستقبل قطاع غزة "أمر لا مفر منه"، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة ستنشئ قوة الاستقرار الدولية في غضون أسابيع. ونقلت "الأناضول" عن الصحيفة العبرية قولها: "في المقرّ (مركز التنسيق الأميركي) بكريات غات (جنوبي فلسطين المحتلة)، يجتمع يوميا ممثلو 21 دولة للتخطيط لغزة ما بعد الحرب". وأضافت الصحيفة أن الهدف الأول الذي يتم بحثه "إعداد القوة متعددة الجنسيات التي يُفترض أن تنزع سلاح حماس". ورغم معارضة الحكومة الإسرائيلية لحكم حركة حماس أو السلطة الفلسطينية في مستقبل القطاع، أقرت "يديعوت أحرونوت" أن الجيش يدرك "أن وجود حكم فلسطيني محلي أمر لا مفرّ منه".
