وقف إطلاق النار في غزة | قصف إسرائيلي على خانيونس وبيت لاهيا

يشهد ملف غزة حراكاً دبلوماسياً كثيفاً وضغوطاً دولية متواصلة، في ظل مساعٍ أميركية لتمرير مشروع قرار جديد في مجلس الأمن يمنح تفويضاً أممياً لقوة دولية مكلفة بـ"حفظ الاستقرار" في القطاع، وسط معارضة روسية–صينية واضحة، وانقسامات داخل المجلس حول ترتيبات ما بعد الحرب. وترفض موسكو وبكين، إلى جانب دول عربية، أي صيغة تشمل إنشاء مجلس انتقالي جديد لإدارة القطاع، أو تقليص دور الفلسطينيين في المرحلة الانتقالية، بينما تتمسك واشنطن بإدراج "مجلس السلام" ضمن آليات تنفيذ خطة وقف إطلاق النار التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في وقت تتواصل المفاوضات داخل أروقة الأمم المتحدة دون اختراق حاسم.
ومع استمرار التباينات السياسية، تتفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع الذي يرزح تحت حرب الإبادة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023. فقد أكد فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة "أونروا"، أن الاحتياجات الإنسانية في غزة باتت "هائلة"، مشدداً على أن الاكتفاء بغياب القتال لا يكفي، وأن المطلوب مسار سياسي واضح نحو السلام. وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الصحة في غزة تسجيل شهيدين وإصابة خمسة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، لترتفع حصيلة الحرب إلى 69,187 شهيداً و170,703 جرحى، في ظل دمار عميق وانهيار شبه كامل للبنية الصحية والخدمات الأساسية.
وفي موازاة التعقيدات داخل مجلس الأمن، تتكثف التحركات الإقليمية، إذ شدد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، خلال اتصال مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، على ضرورة تضافر الجهود لضمان التطبيق الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار. من جهتها، أكدت تركيا أن أبرز ما تنتظره من القوة الدولية المقترحة هو توفير ضمانات لاستمرار وقف النار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بلا عوائق، فيما تكشف المعطيات أن واشنطن وتل أبيب تعملان بالفعل على إعداد خطط بديلة لمستقبل غزة، تحسباً لفشل خطة النقاط العشرين، إذ أكد جاريد كوشنر، مستشار ترامب، أنه يعمل على "الخطة ب" لتكون جاهزة عند الحاجة.
أطلقت آليات الاحتلال النار بكثافة جنوب شرقي خانيونس، جنوبي قطاع غزة.
قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي بالمدفعية محيط دوار زايد في مدينة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.
يواجه مشروع قرار أميركي يمنح تفويضاً أممياً لقوة دولية تتولى "حفظ الاستقرار" في غزة اعتراضاً واسعاً من روسيا والصين، وعدد من الدول العربية، التي تبدي مخاوف من إنشاء مجلس انتقالي جديد لإدارة القطاع، ومن تهميش الدور الفلسطيني في المرحلة الانتقالية. وتطالب موسكو وبكين، اللتان تملكان حق النقض في مجلس الأمن، بحذف الإشارة إلى "مجلس السلام" الوارد بموجب خطة وقف إطلاق النار التي قدّمها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وفق ما أفاد دبلوماسيون مطّلعون على المفاوضات الجارية.
