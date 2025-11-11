وقف إطلاق النار في غزة | غارتان على خانيونس ولا قرار بشأن مقاتلي رفح

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خرق وقف إطلاق النار في غزة، حيث ارتكبت نحو 282 خرقاً لوقف إطلاق النار منذ بدئه في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ما أسفر عن استشهاد 242 فلسطينياً وإصابة أكثر من 620 آخرين. ولم يقتصر القصف على البر والجو، إذ ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أنّ طيران الاحتلال شن غارتين على شرق خانيونس فيما أطلقت زوارق الاحتلال الحربية نيرانها في عرض بحر المدينة الواقعة جنوبي قطاع غزة.

إلى ذلك، نقلت وسائل إعلام عبرية، عن مقرّبين من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، قولهم اليوم الثلاثاء، إن رئيس الوزراء لم يتعهد للأميركيين بإطلاق سراح مقاتلي حركة حماس العالقين في رفح. ورداً على ادّعاء النائب في الكنيست الإسرائيلي، رئيس حزب يسرائيل بيتينو (إسرائيل بيتنا) أفيغدور ليبرمان، بأن نتنياهو تعهّد أمام الأميركيين بالإفراج عن المقاتلين من رفح، قال ديوان نتنياهو، إن المزاعم غير صحيحة، وأن الادعاء "كاذب"، مؤكداً أنه حتى الآن، لا يوجد أي قرار بشأن مصيرهم.

هذا وتخطط الولايات المتحدة لإنشاء قاعدة عسكرية كبيرة في منطقة غلاف غزة (المناطق المحيطة بقطاع غزة)، وفق ما كشفه موقع شومريم العبري وأشارت إليه صحيفة يديعوت أحرونوت اليوم الثلاثاء. وقال مسؤولون إسرائيليون مطّلعون على الخطط الأولية إن القاعدة مخصصة لاستخدام القوات الدولية التي ستعمل في القطاع للحفاظ على وقف إطلاق النار، وسيكون بإمكانها استيعاب عدة آلاف من الجنود. وأضافوا أن ميزانية إنشائها من المتوقع أن تبلغ نحو نصف مليار دولار. وعمل الأميركيون في الأسابيع الأخيرة على دفع الموضوع قدماً أمام الحكومة الإسرائيلية وجيش الاحتلال الإسرائيلي، وبدأوا بدراسة مواقع محتملة في منطقة الغلاف.

في غضون ذلك، نقلت وكالة رويترز، عن مصادر متعددة قولها إن احتمالية تقسيم قطاع غزة بحكم الأمر الواقع بين منطقة تسيطر عليها إسرائيل وأخرى تديرها حركة حماس صارت مرجحة بشكل متزايد، مع تعثر الجهود الرامية إلى دفع خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب إلى ما بعد وقف إطلاق النار. وذكر ستة مسؤولين أوروبيين مطلعين مباشرة على جهود تنفيذ المرحلة التالية من الخطة للوكالة، أن الخطة توقفت فعلياً، وأن إعادة الإعمار من المرجح الآن أن تقتصر على المنطقة الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية. وحذروا من أن ذلك قد يؤدي إلى تقسيم يستمر لسنوات.

تطورات وقف إطلاق النار في غزة يتابعها "العربي الجديد" أولاً بأول...

غزة
إعلام عبري: نتنياهو وكوشنر اتفقا على إخراج مقاتلي حماس برفح

نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن مصدر في حكومة الاحتلال الإسرائيلي قوله إن رئيسها بنيامين نتنياهو اتفق مع المبعوث الأميركي، جاريد كوشنر، على إخراج مقاتلي حركة حماس العالقين في رفح جنوبي قطاع غزة، إلى دولة ثالثة.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه لم توافق أي دولة على استقبال مقاتلي حماس العالقين برفح حتى اللحظة.

غزة
نقل 35 جثمان من الشهداء مجهولي الهوية لأخذ عينات

قال الدفاع المدني إن طواقمه بمحافظة غزة نقلت اليوم جثامين 35 شهيداً مجهولي الهوية، تم دفنهم سابقا داخل ساحة عيادة الشيخ رضوان غرب مدينة غزة، إلى مشفى الشفاء لأخذ عينات وحفظها للعمل مع المنظمات والهيئات الدولية للحصول على معلومات للتعرف على تلك الجثامين.

وأوضح أنه بعد مرور 48 ساعة سيتم نقل الجثامين إلى مقبرة الصليب بمدينة دير البلح لمواراتهم الثرى هناك.

أنور الزيادات

أنور الزيادات
صحافي أردني. مراسل العربي الجديد في الأردن.
عمّان
العاهل الأردني يدعو إلى التزام الأطراف باتفاق غزة

شدد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني لدى لقائه رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، في طوكيو، اليوم الثلاثاء، على ضرورة التزام جميع الأطراف باتفاق إنهاء الحرب في غزة، ووقف الإجراءات أحادية الجانب ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية والاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس. وحثّ العاهل الأردني، بحسب الموقع الرسمي للديوان الملكي، على تكثيف الجهود الدولية للاستجابة الإنسانية في غزة، وحشد الدعم لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، لتمكينها من تأدية مهامها، وفقاً لتكليفها الأممي، لافتاً إلى أهمية جهود اليابان بهذا الشأن.

وزارة الصحة في غزة: 6 آلاف حالة بتر بحاجة لتأهيل عاجل

قالت وزارة الصحة في غزة إنها سجلت 6000 حالة بتر بحاجة إلى برامج تأهيل عاجلة طويلة الأمد، موضحة أن نسبة الأطفال من إجمالي الحالات تقدر بـ25%، ونسبة النساء 12.7%. وأضافت الوزارة، في تقرير لها، أنّ "نقص الإمكانيات الطبية والأدوات المساندة يزيد من معاناة الجرحى مبتوري الأطراف". واعتبرت أن "هذه الأرقام تعكس معاناةً إنسانية عميقة يعيشها آلاف الجرحى وأسرهم وتُبرز الحاجة المُلِحّة إلى خدمات التأهيل والدعم النفسي والاجتماعي، خاصة للأطفال الذين وجدوا أنفسهم يواجهون إعاقات دائمة في سن مبكرة".

3 شهداء في آخر 24 ساعة

قالت وزارة الصحة في غزة، اليوم الثلاثاء، إنّ ثلاثة شهداء وإصابة واحدة وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار إلى 245. وبذلك، ارتفعت حصيلة العدوان إلى 69,182 شهيداً و170,694 إصابة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بحسب الوزارة.

نايف زيداني

صحافي فلسطيني من الجليل، متابع للشأن الإسرائيلي وشؤون فلسطينيي 48. عمل في العديد من وسائل الإعلام العربية المكتوبة والمسموعة والمرئية، مراسل "العربي الجديد" في الداخل الفلسطيني.
حيفا
ديوان نتنياهو: لا قرار بشأن مقاتلي حماس في رفح

نقلت وسائل إعلام عبرية، عن مقرّبين من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، قولهم اليوم الثلاثاء، إنّ رئيس الوزراء لم يتعهد للأميركيين بإطلاق سراح مقاتلي حركة حماس العالقين في رفح. يأتي ذلك عقب استقبال نتنياهو أمس الاثنين، مبعوث الرئيس الأميركي جاريد كوشنر، للتباحث في قضايا عدّة منها المرحلة التالية لاتفاق غزة.

ورداً على ادّعاء النائب في الكنيست الإسرائيلي، رئيس حزب يسرائيل بيتينو (إسرائيل بيتنا) أفيغدور ليبرمان، بأن نتنياهو تعهّد أمام الأميركيين بالإفراج عن المقاتلين من رفح، دون قرار من المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية (الكابنيت)، ودون التشاور مع الجهات الأمنية، قالت صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، إنّ خلفية ادّعاء ليبرمان تعود إلى المحادثة التي جرت بين كوشنر ونتنياهو. واتفق الاثنان على أن حل هذه القضية سيجري على نحوٍ مشترك، وأن إسرائيل لن تتخذ إجراءات صارمة دون إبلاغ الأميركيين.

ومن بين الحلول التي طُرحت، السماح للمقاتلين بالخروج دون أسلحتهم إلى المناطق الخاضعة لسيطرة حماس. ووصف ليبرمان الخطوة بأنها "جنون مطلق"، وأضاف: "أمام الإرهابيين (على حدّ وصفه) العطشى للدم خياران فقط؛ الاستسلام والسجن أو الموت. أي خيار آخر هو استسلام مطلق (يقصد من طرف إسرائيل)". ورد ديوان نتنياهو، بأن المزاعم غير صحيحة، وأن الادعاء بتعهد رئيس الحكومة نتنياهو للأميركيين بالإفراج عن المقاتلين من رفح هو ادعاء كاذب، مؤكداً أنه حتى الآن، لا يوجد أي قرار بشأن مصيرهم.

الأناضول

خبير نرويجي: على إسرائيل تعويض الاتحاد الأوروبي

قال أستاذ القانون الدولي وحقوق الإنسان في مركز حقوق الإنسان بجامعة أوسلو النرويجية، غنتيان زيبيري، إنّ على إسرائيل تحمل المسؤولية القانونية عن تدمير المدارس والمستشفيات والمنشآت المدنية التي جرى بناؤها بتمويل من الاتحاد الأوروبي في قطاع غزة، وأن تدفع تعويضات عن ذلك.

وفي مقابلة مع وكالة الأناضول، تحدث زيبيري عن الخطوات التي ينبغي للاتحاد الأوروبي اتخاذها إزاء الوضع الراهن في غزة، وشدّد على ضرورة مواصلة الاتحاد الأوروبي "الضغط على إسرائيل من أجل الحفاظ على وقف إطلاق النار"، وأشار إلى أن استمرار الهجمات الإسرائيلية رغم إعلان وقف إطلاق النار "يمثل مشكلة كبيرة".

وشدد زيبيري على أن من واجب الاتحاد الأوروبي أيضاً أن يمارس ضغطاً على إسرائيل "للسماح بدخول المساعدات الإنسانية واسعة النطاق إلى غزة"، وأضاف: "لا ينبغي أن يكون هدف الاتحاد الأوروبي هو العودة إلى الوضع السابق، لأنّ الاتفاق الحالي يوحي وكأن المطلوب من إسرائيل ليس وقف القتل، بل قتل عدد أقل من الفلسطينيين"، وتابع: "ليس هذا ما يجب أن يسعى إليه الاتحاد الأوروبي، فالقضية لا تتعلق بوقف القتل فحسب، بل أيضاً بتأمين مساعدات إنسانية واسعة النطاق، وتمكين الفلسطينيين في أسرع وقت من العيش في دولة مستقلة وقابلة للحياة".

حملة تطعيم للأطفال في غزة

أطلقت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، حملة تطعيم شاملة تستهدف الأطفال في مدينة غزة، في ظل تفاقم الأزمة الصحية ونقص الإمدادات الطبية نتيجة الحصار المستمر. الحملة تهدف إلى الحد من انتشار الأمراض المعدية وحماية الفئات الأكثر هشاشة في القطاع.

حملة تطعيم جديدة لحماية الأطفال من الأمراض المعدية في غزة (سعيد جرّس/الأناضول)

أطلقت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، حملة تطعيم شاملة تستهدف الأطفال في مدينة غزة، في ظل تفاقم الأزمة الصحية ونقص الإمدادات الطبية نتيجة الحصار المستمر. الحملة تهدف إلى الحد من انتشار الأمراض المعدية.

تعمل طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني على تسجيل الأطفال وتنسيق العملية (سعيد جرّس/الأناضول)

أطلقت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، حملة تطعيم شاملة تستهدف الأطفال في مدينة غزة، في ظل تفاقم الأزمة الصحية ونقص الإمدادات الطبية نتيجة الحصار المستمر. الحملة تهدف إلى الحد من انتشار الأمراض المعدية.

تسلمت الفرق الطبية في غزة شحنات من اللقاحات الأساسية (سعيد جرّس/الأناضول)

أطلقت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، حملة تطعيم شاملة تستهدف الأطفال في مدينة غزة، في ظل تفاقم الأزمة الصحية ونقص الإمدادات الطبية نتيجة الحصار المستمر. الحملة تهدف إلى الحد من انتشار الأمراض المعدية.

تشرع الطواقم في تقديم الجرعات الأولى للأطفال بعد الفحص (سعيد جرّس/الأناضول)

أطلقت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، حملة تطعيم شاملة تستهدف الأطفال في مدينة غزة، في ظل تفاقم الأزمة الصحية ونقص الإمدادات الطبية نتيجة الحصار المستمر. الحملة تهدف إلى الحد من انتشار الأمراض المعدية.

تأتي الحملة استجابة لتزايد حالات العدوى والأمراض (سعيد جرّس/الأناضول)

أطلقت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، حملة تطعيم شاملة تستهدف الأطفال في مدينة غزة، في ظل تفاقم الأزمة الصحية ونقص الإمدادات الطبية نتيجة الحصار المستمر. الحملة تهدف إلى الحد من انتشار الأمراض المعدية.

تنتظر العائلات دورها في مراكز التطعيم المؤقتة (سعيد جرّس/الأناضول)

أطلقت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، حملة تطعيم شاملة تستهدف الأطفال في مدينة غزة، في ظل تفاقم الأزمة الصحية ونقص الإمدادات الطبية نتيجة الحصار المستمر. الحملة تهدف إلى الحد من انتشار الأمراض المعدية.

تواصل المؤسسات الإغاثية تنفيذ برامج الدعم الصحي (سعيد جرّس/الأناضول)

أطلقت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، حملة تطعيم شاملة تستهدف الأطفال في مدينة غزة، في ظل تفاقم الأزمة الصحية ونقص الإمدادات الطبية نتيجة الحصار المستمر. الحملة تهدف إلى الحد من انتشار الأمراض المعدية.

فرق مشتركة لتوسيع نطاق الحملة وتوفير الخدمات الأساسية (سعيد جرّس/الأناضول)

أطلقت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، حملة تطعيم شاملة تستهدف الأطفال في مدينة غزة، في ظل تفاقم الأزمة الصحية ونقص الإمدادات الطبية نتيجة الحصار المستمر. الحملة تهدف إلى الحد من انتشار الأمراض المعدية.

تُتّبع إجراءات تعقيم صارمة لضمان سلامة عملية التطعيم (سعيد جرّس/الأناضول)

أطلقت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، حملة تطعيم شاملة تستهدف الأطفال في مدينة غزة، في ظل تفاقم الأزمة الصحية ونقص الإمدادات الطبية نتيجة الحصار المستمر. الحملة تهدف إلى الحد من انتشار الأمراض المعدية.

محاولة الحفاظ على انتظام التطعيمات رغم ضعف الإمدادات (سعيد جرّس/الأناضول)

أطلقت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، حملة تطعيم شاملة تستهدف الأطفال في مدينة غزة، في ظل تفاقم الأزمة الصحية ونقص الإمدادات الطبية نتيجة الحصار المستمر. الحملة تهدف إلى الحد من انتشار الأمراض المعدية.

غارتان على شرق خانيونس

شن طيران الاحتلال الإسرائيلي قبل قليل غارتين على شرق مدينة خانيونس.

واشنطن تخطط لإقامة قاعدة عسكرية كبيرة في "غلاف غزة"

تخطط الولايات المتحدة لإنشاء قاعدة عسكرية كبيرة في منطقة غلاف غزة (المناطق المحيطة بقطاع غزة)، وفق ما كشفه موقع شومريم العبري وأشارت إليه صحيفة يديعوت أحرنوت اليوم الثلاثاء. وقال مسؤولون إسرائيليون مطّلعون على الخطط الأولية إن القاعدة مخصصة لاستخدام القوات الدولية التي ستعمل في القطاع للحفاظ على وقف إطلاق النار، وسيكون بإمكانها استيعاب عدة آلاف من الجنود. وأضافوا أن ميزانية إنشائها من المتوقع أن تبلغ نحو نصف مليار دولار. وعمل الأميركيون في الأسابيع الأخيرة على دفع الموضوع قدماً أمام الحكومة الإسرائيلية وجيش الاحتلال الإسرائيلي، وبدأوا بدراسة مواقع محتملة في منطقة الغلاف.

التفاصيل عبر الرابط:

من عمليات إقامة واشنطن ميناء غزة العائم، 29 إبريل 2024 (الأناضول)
رصد
التحديثات الحية

مصادر إسرائيلية: واشنطن تخطط لإقامة قاعدة عسكرية كبيرة في "غلاف غزة"

الحوثيون يلوّحون بعودة عملياتهم في حال استئناف الحرب على غزة

قال رئيس هيئة الأركان العامة للحوثيين في اليمن يوسف المداني، إنّ الجماعة ستعود لعملياتها ضد إسرائيل في حال استأنفت حرب الإبادة على قطاع غزة المحاصر. جاء ذلك في رسالة وجهها رئيس الأركان، أمس الاثنين، إلى كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس.

التفاصيل عبر الرابط:

رويترز

مسؤولون أوروبيون يحذرون من تقسيم غزّة وسط تعثر الاتفاق

نقلت وكالة رويترز، عن مصادر متعددة قولها إن احتمالية تقسيم قطاع غزة بحكم الأمر الواقع بين منطقة تسيطر عليها إسرائيل وأخرى تديرها حركة حماس صارت مرجحة بشكل متزايد، مع تعثر الجهود الرامية إلى دفع خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب إلى ما بعد وقف إطلاق النار. وذكر ستة مسؤولين أوروبيين مطلعين مباشرة على جهود تنفيذ المرحلة التالية من الخطة للوكالة، أن الخطة توقفت فعلياً، وأن إعادة الإعمار من المرجح الآن أن تقتصر على المنطقة الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية. وحذروا من أن ذلك قد يؤدي إلى تقسيم يستمر لسنوات.

الهلال الأحمر الفلسطيني: 80% من مياه غزة ملوثة

قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن 80% من المياه في قطاع غزة ملوثة بالكامل، مشيرة إلى تصاعد الحالات المصابة بفيروس الكبد الوبائي بتسجيل أكثر من 70 ألف حالة منذ بدء حرب الإبادة.

الاحتلال يستهدف مناطق شرق البريج وخانيونس

استهدف إطلاق نار مكثّف من آليات الاحتلال مناطق جنوب شرق مخيم البريج، تزامناً مع إطلاق طيران الاحتلال المروحي النار على شرق مدينة خانيونس.

انتشال جثماني شهيدين في بني سهيلا

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بانتشال جثماني الشهيدين إبراهيم علي النجار ومازن سلمان النجار من منطقة ارميضة ببلدة بني سهيلا شرق خانيونس جنوبي قطاع غزة، بعد أيام على استشهادهما باستهداف للاحتلال.

رويترز

مباحثات تركية أميركية بشأن غزة

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إنه ناقش الوضع في غزة خلال محادثات مع نظيره الأميركي ماركو روبيو.

الأناضول

الأمم المتحدة: ثمة عراقيل في وصول المساعدات إلى غزة

قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، الاثنين، إن إسرائيل ارتكبت 282 خرقا لوقف إطلاق النار منذ بدئه في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ما أسفر عن استشهاد 242 فلسطينياً وإصابة أكثر من 620 آخرين. وأضاف المكتب في بيان: "يواصل الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار بشكل سافر وممنهج، حيث ارتكب أكثر من 282 خرقاً منذ دخول القرار حيز التنفيذ، أسفرت عن استشهاد 242 مدنياً، وإصابة 620 آخرين". واعتبر البيان تلك الخروقات "انتهاكاً صارخاً لكل الأعراف والمواثيق الدولية".

الأناضول

إقرار مشروع قانون يسمح بإصدار "عقوبة الإعدام للإرهابيين"

تبنّى الكنيست الإسرائيلي مساء الاثنين، في قراءة أولى مشروع قانون يسمح بإصدار "عقوبة الإعدام للإرهابيين"، في إجراء يمكن تطبيقه على فلسطينيين مدانين بتنفيذ هجمات أوقعت قتلى إسرائيليين. وتقدّم بمقترح تعديل قانون العقوبات وزير الأمن القومي اليميني المتطرّف إيتمار بن غفير وصادقت عليه لجنة الأمن القومي في الكنيست، وقد نال في القراءة الأولى 39 صوتاً مؤيدا فيما عارضه 16 عضواً. ويتعيّن إقرار النص في قراءة ثانية وثالثة لكي يصبح قانوناً.

قصف من البحر يستهدف خانيونس

ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن زوارق الاحتلال الحربية أطلقت نيرانها في عرض بحر خانيونس جنوبي قطاع غزة.

أبرز تطورات غزة يوم أمس الاثنين
  • منظمة الصحة العالمية: أكثر من 16 ألف مريض ينتظرون الإجلاء
  • قرقاش يستبعد مشاركة الإمارات في القوة الدولية في غزة
  • "كان": الجهاد الإسلامي يحتفظ بجثماني أسيرين على الأقل
  • جيش الاحتلال يسلّم جثامين 15 أسيراً من غزة
  • وزارة الصحة: مستشفيات غزة استقبلت 3 شهداء في 24 ساعة
  • الكنيست يصوت اليوم على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين
  • خاص | مصر ترفض سيناريو نقل مسلّحي حماس إلى أراضيها
  • 282 خرقاً أسفرت عن 242 شهيداً منذ بدء وقف إطلاق النار
  • الأمم المتحدة: ثمة عراقيل في وصول المساعدات إلى غزة
