وقف إطلاق النار في غزة | غارتان على خانيونس ولا قرار بشأن مقاتلي رفح

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خرق وقف إطلاق النار في غزة، حيث ارتكبت نحو 282 خرقاً لوقف إطلاق النار منذ بدئه في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ما أسفر عن استشهاد 242 فلسطينياً وإصابة أكثر من 620 آخرين. ولم يقتصر القصف على البر والجو، إذ ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أنّ طيران الاحتلال شن غارتين على شرق خانيونس فيما أطلقت زوارق الاحتلال الحربية نيرانها في عرض بحر المدينة الواقعة جنوبي قطاع غزة.
إلى ذلك، نقلت وسائل إعلام عبرية، عن مقرّبين من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، قولهم اليوم الثلاثاء، إن رئيس الوزراء لم يتعهد للأميركيين بإطلاق سراح مقاتلي حركة حماس العالقين في رفح. ورداً على ادّعاء النائب في الكنيست الإسرائيلي، رئيس حزب يسرائيل بيتينو (إسرائيل بيتنا) أفيغدور ليبرمان، بأن نتنياهو تعهّد أمام الأميركيين بالإفراج عن المقاتلين من رفح، قال ديوان نتنياهو، إن المزاعم غير صحيحة، وأن الادعاء "كاذب"، مؤكداً أنه حتى الآن، لا يوجد أي قرار بشأن مصيرهم.
هذا وتخطط الولايات المتحدة لإنشاء قاعدة عسكرية كبيرة في منطقة غلاف غزة (المناطق المحيطة بقطاع غزة)، وفق ما كشفه موقع شومريم العبري وأشارت إليه صحيفة يديعوت أحرونوت اليوم الثلاثاء. وقال مسؤولون إسرائيليون مطّلعون على الخطط الأولية إن القاعدة مخصصة لاستخدام القوات الدولية التي ستعمل في القطاع للحفاظ على وقف إطلاق النار، وسيكون بإمكانها استيعاب عدة آلاف من الجنود. وأضافوا أن ميزانية إنشائها من المتوقع أن تبلغ نحو نصف مليار دولار. وعمل الأميركيون في الأسابيع الأخيرة على دفع الموضوع قدماً أمام الحكومة الإسرائيلية وجيش الاحتلال الإسرائيلي، وبدأوا بدراسة مواقع محتملة في منطقة الغلاف.
في غضون ذلك، نقلت وكالة رويترز، عن مصادر متعددة قولها إن احتمالية تقسيم قطاع غزة بحكم الأمر الواقع بين منطقة تسيطر عليها إسرائيل وأخرى تديرها حركة حماس صارت مرجحة بشكل متزايد، مع تعثر الجهود الرامية إلى دفع خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب إلى ما بعد وقف إطلاق النار. وذكر ستة مسؤولين أوروبيين مطلعين مباشرة على جهود تنفيذ المرحلة التالية من الخطة للوكالة، أن الخطة توقفت فعلياً، وأن إعادة الإعمار من المرجح الآن أن تقتصر على المنطقة الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية. وحذروا من أن ذلك قد يؤدي إلى تقسيم يستمر لسنوات.
تطورات وقف إطلاق النار في غزة يتابعها "العربي الجديد" أولاً بأول...